https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/yeni-yilin-ilk-kutlamasi-yeni-zelandadan-1092214790.html
Yeni yılın ilk kutlaması Yeni Zelanda'dan
Yeni yılın ilk kutlaması Yeni Zelanda'dan
Sputnik Türkiye
2025 yılı, dünyanın farklı köşelerinde büyük bir coşkuyla karşılanırken, yeni yılı ilk karşılayan ülke yine Yeni Zelanda oldu. Auckland'de düzenlenen görkemli... 31.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-31T14:58+0300
2024-12-31T14:58+0300
2024-12-31T14:58+0300
dünya
auckland
büyük okyanus
kiribati
yeni zelanda
yılbaşı
yeni yıl
kutlama
chris hipkins
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1f/1092214340_0:52:1001:615_1920x0_80_0_0_31ceffb58f70811e9b31ac9ffe2e7039.jpg
Yeni Zelanda, havai fişek gösterisiyle 2025 yılına girdi. Yeni yıla giren ilk ülke, Büyük Okyanus'ta yer alan ada ülkesi Kiribati oldu. Kiribati'nin ardından Yeni Zelanda, 2025’e 'merhaba' diyerek yeni yılı havai fişek gösterisiyle karşıladı.Yeni yıl heyecanı, dünyanın dört bir yanında saat farkıyla yaşanırken, 2025’i karşılayan ilk ülke Yeni Zelanda oldu. Yerel saatle gece yarısı başlayan kutlamalarda, özellikle Auckland şehrindeki Sky Tower ve liman bölgesinde düzenlenen havai fişek gösterileri büyük ilgi gördü.Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2025 yılını umut ve birlik duygusuyla karşılıyoruz. Yeni yıl hepimize mutluluk ve başarı getirsin" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/yilin-son-gununde-gunesten-dev-dalga-guclu-jeomanyetik-firtina-bugun-dunyayi-vurabilir-1092209136.html
auckland
büyük okyanus
kiribati
yeni zelanda
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1f/1092214340_55:0:944:667_1920x0_80_0_0_34d55de456ef297bc3c9ea7d96c2ca19.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
auckland, büyük okyanus, kiribati, yeni zelanda, yılbaşı, yeni yıl, kutlama, chris hipkins
auckland, büyük okyanus, kiribati, yeni zelanda, yılbaşı, yeni yıl, kutlama, chris hipkins
Yeni yılın ilk kutlaması Yeni Zelanda'dan
2025 yılı, dünyanın farklı köşelerinde büyük bir coşkuyla karşılanırken, yeni yılı ilk karşılayan ülke yine Yeni Zelanda oldu. Auckland'de düzenlenen görkemli havai fişek gösterisi izleyenleri büyüledi.
Yeni Zelanda, havai fişek gösterisiyle 2025 yılına girdi. Yeni yıla giren ilk ülke, Büyük Okyanus'ta yer alan ada ülkesi Kiribati oldu. Kiribati'nin ardından Yeni Zelanda, 2025’e 'merhaba' diyerek yeni yılı havai fişek gösterisiyle karşıladı.
Yeni yıl heyecanı, dünyanın dört bir yanında saat farkıyla yaşanırken, 2025’i karşılayan ilk ülke Yeni Zelanda oldu. Yerel saatle gece yarısı başlayan kutlamalarda, özellikle Auckland şehrindeki Sky Tower ve liman bölgesinde düzenlenen havai fişek gösterileri büyük ilgi gördü.
Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2025 yılını umut ve birlik duygusuyla karşılıyoruz. Yeni yıl hepimize mutluluk ve başarı getirsin" ifadelerini kullandı.