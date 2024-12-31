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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/yeni-yilin-ilk-kutlamasi-yeni-zelandadan-1092214790.html
Yeni yılın ilk kutlaması Yeni Zelanda'dan
Yeni yılın ilk kutlaması Yeni Zelanda'dan
Sputnik Türkiye
2025 yılı, dünyanın farklı köşelerinde büyük bir coşkuyla karşılanırken, yeni yılı ilk karşılayan ülke yine Yeni Zelanda oldu. Auckland'de düzenlenen görkemli... 31.12.2024, Sputnik Türkiye
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Yeni Zelanda, havai fişek gösterisiyle 2025 yılına girdi. Yeni yıla giren ilk ülke, Büyük Okyanus'ta yer alan ada ülkesi Kiribati oldu. Kiribati'nin ardından Yeni Zelanda, 2025’e 'merhaba' diyerek yeni yılı havai fişek gösterisiyle karşıladı.Yeni yıl heyecanı, dünyanın dört bir yanında saat farkıyla yaşanırken, 2025’i karşılayan ilk ülke Yeni Zelanda oldu. Yerel saatle gece yarısı başlayan kutlamalarda, özellikle Auckland şehrindeki Sky Tower ve liman bölgesinde düzenlenen havai fişek gösterileri büyük ilgi gördü.Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2025 yılını umut ve birlik duygusuyla karşılıyoruz. Yeni yıl hepimize mutluluk ve başarı getirsin" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/yilin-son-gununde-gunesten-dev-dalga-guclu-jeomanyetik-firtina-bugun-dunyayi-vurabilir-1092209136.html
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auckland, büyük okyanus, kiribati, yeni zelanda, yılbaşı, yeni yıl, kutlama, chris hipkins
auckland, büyük okyanus, kiribati, yeni zelanda, yılbaşı, yeni yıl, kutlama, chris hipkins

Yeni yılın ilk kutlaması Yeni Zelanda'dan

14:58 31.12.2024
© İHA / İHA-AW361553Yeni Zelanda'da 2025 kutlamaları
Yeni Zelanda'da 2025 kutlamaları - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2024
© İHA / İHA-AW361553
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2025 yılı, dünyanın farklı köşelerinde büyük bir coşkuyla karşılanırken, yeni yılı ilk karşılayan ülke yine Yeni Zelanda oldu. Auckland'de düzenlenen görkemli havai fişek gösterisi izleyenleri büyüledi.
Yeni Zelanda, havai fişek gösterisiyle 2025 yılına girdi. Yeni yıla giren ilk ülke, Büyük Okyanus'ta yer alan ada ülkesi Kiribati oldu. Kiribati'nin ardından Yeni Zelanda, 2025’e 'merhaba' diyerek yeni yılı havai fişek gösterisiyle karşıladı.
Yeni yıl heyecanı, dünyanın dört bir yanında saat farkıyla yaşanırken, 2025’i karşılayan ilk ülke Yeni Zelanda oldu. Yerel saatle gece yarısı başlayan kutlamalarda, özellikle Auckland şehrindeki Sky Tower ve liman bölgesinde düzenlenen havai fişek gösterileri büyük ilgi gördü.
© İHA / İHA-AW361553Yeni Zelanda'da 2025 kutlamaları
Yeni Zelanda'da 2025 kutlamaları - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2024
Yeni Zelanda'da 2025 kutlamaları
© İHA / İHA-AW361553
Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2025 yılını umut ve birlik duygusuyla karşılıyoruz. Yeni yıl hepimize mutluluk ve başarı getirsin" ifadelerini kullandı.
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