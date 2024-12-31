https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/yeni-yilin-ilk-kutlamasi-yeni-zelandadan-1092214790.html

Yeni yılın ilk kutlaması Yeni Zelanda'dan

Yeni yılın ilk kutlaması Yeni Zelanda'dan

Sputnik Türkiye

2025 yılı, dünyanın farklı köşelerinde büyük bir coşkuyla karşılanırken, yeni yılı ilk karşılayan ülke yine Yeni Zelanda oldu. Auckland'de düzenlenen görkemli... 31.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-31T14:58+0300

2024-12-31T14:58+0300

2024-12-31T14:58+0300

dünya

auckland

büyük okyanus

kiribati

yeni zelanda

yılbaşı

yeni yıl

kutlama

chris hipkins

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Yeni Zelanda, havai fişek gösterisiyle 2025 yılına girdi. Yeni yıla giren ilk ülke, Büyük Okyanus'ta yer alan ada ülkesi Kiribati oldu. Kiribati'nin ardından Yeni Zelanda, 2025’e 'merhaba' diyerek yeni yılı havai fişek gösterisiyle karşıladı.Yeni yıl heyecanı, dünyanın dört bir yanında saat farkıyla yaşanırken, 2025’i karşılayan ilk ülke Yeni Zelanda oldu. Yerel saatle gece yarısı başlayan kutlamalarda, özellikle Auckland şehrindeki Sky Tower ve liman bölgesinde düzenlenen havai fişek gösterileri büyük ilgi gördü.Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2025 yılını umut ve birlik duygusuyla karşılıyoruz. Yeni yıl hepimize mutluluk ve başarı getirsin" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/yilin-son-gununde-gunesten-dev-dalga-guclu-jeomanyetik-firtina-bugun-dunyayi-vurabilir-1092209136.html

auckland

büyük okyanus

kiribati

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auckland, büyük okyanus, kiribati, yeni zelanda, yılbaşı, yeni yıl, kutlama, chris hipkins