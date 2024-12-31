https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/yilin-son-gununde-gunesten-dev-dalga-guclu-jeomanyetik-firtina-bugun-dunyayi-vurabilir-1092209136.html

Yılın son gününde Güneş'ten dev dalga: Güçlü jeomanyetik fırtına bugün dünyayı vuracak

Yılın son gününde Güneş'ten dev dalga: Güçlü jeomanyetik fırtına bugün dünyayı vuracak

Sputnik Türkiye

Bugün Dünya'nın, Güneş'teki bir patlamadan kaynaklanan güçlü bir jeomanyetik fırtınanın etkisi altına girmesi bekleniyor.. Elektrik şebekeleri, uydu sistemleri... 31.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-31T11:55+0300

2024-12-31T11:55+0300

2024-12-31T12:01+0300

yaşam

güneş

abd ulusal okyanus ve atmosfer idaresi (noaa)

dünya

cme

jeomanyetik fırtına

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31 Aralık 2024'te Dünya, Güneş'te meydana gelen güçlü bir patlamanın etkileriyle karşı karşıya kalacağı öngörülüyor. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nden (NOAA) yapılan açıklamaya göre, bu patlama sonucu oluşan koronal kütle atımı (CME), Dünya’nın manyetik alanında G3 seviyesinde (güçlü) bir jeomanyetik fırtınaya yol açacak. Fırtınanın etkilerinin Türkiye saatiyle 31 Aralık sabahından itibaren hissedilmeye başlanacağı ve 1 Ocak’a kadar süreceği tahmin ediliyor.Astrofizikçi Ryan French duyurduGüneş üzerine çalışmalar yapan astrofizikçi Ryan French, sosyal medya üzerinden konuya ilişkin açıklamalarda bulundu:Jeomanyetik fırtınalar nasıl oluşur?Jeomanyetik fırtınalar, Güneş'ten gelen enerji yüklü parçacıkların Dünya’nın manyetik alanıyla etkileşime girmesi sonucu oluşuyor. Bu tür olaylar sırasında özellikle yüksek enlemlerde kuzey ışıkları (aurora borealis) gibi etkileyici görsel şovlar ortaya çıkabilir. Ancak fırtınanın etkileri elektrik şebekelerinde, uydu iletişiminde ve GPS navigasyon sistemlerinde kesintilere yol açabiliyor.Fırtınanın güçlü olması nedeniyle, özellikle hassas elektronik sistemler üzerinde potansiyel olumsuz etkiler bekleniyor. Yetkililer, kritik altyapıların korunması için önlemlerin alınması gerektiğini vurguluyor.Jeomanyetik Fırtınanın Beklenen Etkileri:Jeomanyetik fırtınalar, özellikle havacılık, denizcilik ve enerji sektörlerini etkileyebilir. Uzmanlar, bu alanlarda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların dikkatli olmasını tavsiye ediyor. Ayrıca, fırtına sırasında kuzey ışıklarının yüksek enlemlerde etkileyici bir görsel şölen sunması bekleniyor.Uzmanlara göre, bu tür doğal olaylar, Dünya ile Güneş arasındaki karmaşık ilişkinin bir parçası. İnsanları etkileyebilecek potansiyel risklere rağmen, bu durum aynı zamanda evrenin dinamik doğasını hatırlatıyor.

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