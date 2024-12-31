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Yılın son gününde Güneş'ten dev dalga: Güçlü jeomanyetik fırtına bugün dünyayı vuracak
Yılın son gününde Güneş'ten dev dalga: Güçlü jeomanyetik fırtına bugün dünyayı vuracak
Sputnik Türkiye
Bugün Dünya'nın, Güneş'teki bir patlamadan kaynaklanan güçlü bir jeomanyetik fırtınanın etkisi altına girmesi bekleniyor.. Elektrik şebekeleri, uydu sistemleri... 31.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-31T11:55+0300
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yaşam
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abd ulusal okyanus ve atmosfer idaresi (noaa)
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31 Aralık 2024'te Dünya, Güneş'te meydana gelen güçlü bir patlamanın etkileriyle karşı karşıya kalacağı öngörülüyor. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nden (NOAA) yapılan açıklamaya göre, bu patlama sonucu oluşan koronal kütle atımı (CME), Dünya’nın manyetik alanında G3 seviyesinde (güçlü) bir jeomanyetik fırtınaya yol açacak. Fırtınanın etkilerinin Türkiye saatiyle 31 Aralık sabahından itibaren hissedilmeye başlanacağı ve 1 Ocak’a kadar süreceği tahmin ediliyor.Astrofizikçi Ryan French duyurduGüneş üzerine çalışmalar yapan astrofizikçi Ryan French, sosyal medya üzerinden konuya ilişkin açıklamalarda bulundu:Jeomanyetik fırtınalar nasıl oluşur?Jeomanyetik fırtınalar, Güneş'ten gelen enerji yüklü parçacıkların Dünya’nın manyetik alanıyla etkileşime girmesi sonucu oluşuyor. Bu tür olaylar sırasında özellikle yüksek enlemlerde kuzey ışıkları (aurora borealis) gibi etkileyici görsel şovlar ortaya çıkabilir. Ancak fırtınanın etkileri elektrik şebekelerinde, uydu iletişiminde ve GPS navigasyon sistemlerinde kesintilere yol açabiliyor.Fırtınanın güçlü olması nedeniyle, özellikle hassas elektronik sistemler üzerinde potansiyel olumsuz etkiler bekleniyor. Yetkililer, kritik altyapıların korunması için önlemlerin alınması gerektiğini vurguluyor.Jeomanyetik Fırtınanın Beklenen Etkileri:Jeomanyetik fırtınalar, özellikle havacılık, denizcilik ve enerji sektörlerini etkileyebilir. Uzmanlar, bu alanlarda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların dikkatli olmasını tavsiye ediyor. Ayrıca, fırtına sırasında kuzey ışıklarının yüksek enlemlerde etkileyici bir görsel şölen sunması bekleniyor.Uzmanlara göre, bu tür doğal olaylar, Dünya ile Güneş arasındaki karmaşık ilişkinin bir parçası. İnsanları etkileyebilecek potansiyel risklere rağmen, bu durum aynı zamanda evrenin dinamik doğasını hatırlatıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/nasa-uzaydaki-yilbasi-agacinin-gorselini-paylasti-1092057320.html
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güneş patlaması, jeomanyetik fırtına, koronal kütle atımı, kuzey ışıkları, gps sistemi, radyo iletişimi, elektrik şebekesi, uydu iletişimi, manyetik alan, cme, yüksek enlemler, hava durumu, manyetik dalgalanma, aurora borealis, doğal fenomen
güneş patlaması, jeomanyetik fırtına, koronal kütle atımı, kuzey ışıkları, gps sistemi, radyo iletişimi, elektrik şebekesi, uydu iletişimi, manyetik alan, cme, yüksek enlemler, hava durumu, manyetik dalgalanma, aurora borealis, doğal fenomen

Yılın son gününde Güneş'ten dev dalga: Güçlü jeomanyetik fırtına bugün dünyayı vuracak

11:55 31.12.2024 (güncellendi: 12:01 31.12.2024)
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturGüçlü bir jeomanyetik fırtınanın bugün dünyayı vurması bekleniyor
Güçlü bir jeomanyetik fırtınanın bugün dünyayı vurması bekleniyor - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2024
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Bugün Dünya'nın, Güneş'teki bir patlamadan kaynaklanan güçlü bir jeomanyetik fırtınanın etkisi altına girmesi bekleniyor.. Elektrik şebekeleri, uydu sistemleri ve radyo iletişiminde aksamalar yaşanabilir.
31 Aralık 2024'te Dünya, Güneş'te meydana gelen güçlü bir patlamanın etkileriyle karşı karşıya kalacağı öngörülüyor. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nden (NOAA) yapılan açıklamaya göre, bu patlama sonucu oluşan koronal kütle atımı (CME), Dünya’nın manyetik alanında G3 seviyesinde (güçlü) bir jeomanyetik fırtınaya yol açacak. Fırtınanın etkilerinin Türkiye saatiyle 31 Aralık sabahından itibaren hissedilmeye başlanacağı ve 1 Ocak’a kadar süreceği tahmin ediliyor.

Astrofizikçi Ryan French duyurdu

Güneş üzerine çalışmalar yapan astrofizikçi Ryan French, sosyal medya üzerinden konuya ilişkin açıklamalarda bulundu:

Güneş son birkaç gündür gerçekten aktifleşti, sık sık güneş patlamaları meydana geldi, bunlar arasında güçlü bir X sınıfı olay da vardı! Bu patlamalardan bazıları, Dünya'ya doğru patlamalar üreterek 31'inde güçlü bir jeomanyetik fırtına (kuzey ışıkları ile birlikte) tetiklemesi bekleniyor!

Jeomanyetik fırtınalar nasıl oluşur?

Jeomanyetik fırtınalar, Güneş'ten gelen enerji yüklü parçacıkların Dünya’nın manyetik alanıyla etkileşime girmesi sonucu oluşuyor. Bu tür olaylar sırasında özellikle yüksek enlemlerde kuzey ışıkları (aurora borealis) gibi etkileyici görsel şovlar ortaya çıkabilir. Ancak fırtınanın etkileri elektrik şebekelerinde, uydu iletişiminde ve GPS navigasyon sistemlerinde kesintilere yol açabiliyor.
Fırtınanın güçlü olması nedeniyle, özellikle hassas elektronik sistemler üzerinde potansiyel olumsuz etkiler bekleniyor. Yetkililer, kritik altyapıların korunması için önlemlerin alınması gerektiğini vurguluyor.
Jeomanyetik Fırtınanın Beklenen Etkileri:
Elektrik Şebekeleri: Fırtına sırasında elektrik hatlarında dalgalanmalar yaşanabilir, bu da elektrik kesintilerine neden olabilir.
Uydu ve GPS Sistemleri: Uydu tabanlı iletişim ve navigasyon sistemlerinde geçici bozulmalar görülebilir.
Radyo İletişimi: Yüksek frekanslı radyo sinyallerinde parazitlenme yaşanabilir.
Jeomanyetik fırtınalar, özellikle havacılık, denizcilik ve enerji sektörlerini etkileyebilir. Uzmanlar, bu alanlarda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların dikkatli olmasını tavsiye ediyor. Ayrıca, fırtına sırasında kuzey ışıklarının yüksek enlemlerde etkileyici bir görsel şölen sunması bekleniyor.
Uzmanlara göre, bu tür doğal olaylar, Dünya ile Güneş arasındaki karmaşık ilişkinin bir parçası. İnsanları etkileyebilecek potansiyel risklere rağmen, bu durum aynı zamanda evrenin dinamik doğasını hatırlatıyor.
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