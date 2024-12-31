https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/turkiyenin-2024-yili-dis-ticareti-ihracat-artti-ithalat-azaldi-1091202938.html

Türkiye’nin 2024 yılı dış ticareti: İhracat arttı, ithalat azaldı

Türkiye’nin 2024 yılı dış ticareti: İhracat arttı, ithalat azaldı

Sputnik Türkiye

Türkiye’nin 2024 yılının 11 yıllık döneminde ihracat artarken ithalat azaldı. Türkiye’nin ihracatı İngiltere, Suudi Arabistan ve ABD’ye ihracatı artarken... 31.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-31T14:37+0300

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2024-12-31T14:37+0300

türkiye

suudi arabistan

israil

almanya

ab

ticaret

e-ticaret

ticaret bakanlığı

dış ticaret açığı

ekonomi

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Cari açığın azaltılması için bazı kararlar alınan Türkiye'de gelir kalemlerinden en önemlisi olarak görülen ihracat rakamları merakla bekleniyordu. Cari açığı etkisi nedeniyle de ithalat oranları da ekonomi çevreleri tarafından takip edilen veriler arasında yer alıyordu. Türkiye'nin 2024 ticaret tablosunu Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıkladı. Bakanlığın açıkladığı oranlara göre, bu yılın 11 ayında mal ihracatı yüzde 2.5 artışla 238.5 milyar dolar oldu. Mal ihracatında net 5.8 milyar dolar artış sağlandı. Ocak-kasım döneminde ithalat ise yüzde 6.4 azalışla 311.7 milyar dolara geriledi.En çok ihraç edilen ürünler neler oldu?Ocak-kasım döneminde ihracatta en fazla artış ve azalış gösteren sektörler de belirlendi. Artışta otomotiv sektörü 2.3 milyar dolar artışla ilk sırada yer aldı. Bu sektörü 1,1 milyar dolar artışla çelik, 719 milyon dolarla fındık ve mamulleri, 511 milyon dolarla elektrik ve elektronik ve 500 milyon dolarla kimyevi maddeler takip etti. 11 aylık dönemde ihracatın en fazla azalış gösterdiği 5 sektör ise, 719 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 638 milyon dolarla zeytin ve zeytinyağı, 558 milyon dolarla mücevher ve altın, 187 milyon dolarla çimento, cam ve seramik ve 137 milyon dolarla deri mamulleri oldu.En çok ithal edilenler neler oldu?11 ayda ithalatı en çok artış gösteren sektör 855 milyon dolarla savunma ve havacılık sanayi oldu. Bu sektörü 639 milyon dolar artışla hazır giyim ve konfeksiyon, 181 milyon dolarla deri ve deri mamulleri, 135 milyon dolarla iklimlendirme sanayi ve 129 milyon dolarla diğer sanayi ürünlerinin izledi. İthalatı en fazla azalan sektörün 10 milyar dolarla altın-mücevher oldu.İhracatın azaldığı ve artığı ülkeler hangileri?Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, 11 ayda ihracatta en çok artış gösteren ülkelerin sırasıyla, 2.5 milyar dolarla İngiltere, 1.3 milyar dolarla Suudi Arabistan, 1.3 milyar dolarla ABD, 843 milyon dolarla Hollanda ve 803 milyon dolarla da Mısır oldu. İhracatın azaldığı ülkelerin başında ise Gazze saldırısı nedeniyle ticaretin durdurulduğu İsrail oldu. İsrail ilse 3.5 milyar dolar azalan ihracatı, 2.1 milyar dolarla Rusya, 632 milyon dolarla Almanya izledi.AB ülkelerine yapılan ticaret ne durumda?Türkiye'nin en büyük ticaret ortakları arasında yer alan Avrupa Birliği'ne (AB) yapılan ihracat ocak-kasım döneminde yüzde 4 artı. Aynı dönemde AB'den yapılan ithalat ise yüzde 9.6 azaldı. İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerine yapılan ihracat 11 ayda yüzde 6.2 artarak 63.2 milyar dolara çıkarken, Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerine yüzde 12.3 artışla 14.2 milyar dolar, AB üyesi olmayan Balkan ülkelerine 17.5 artışla 4.9 milyar dolar ihracat yapıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/rekorlardan-rallilere-bitcoinin-2024-macerasi-hangi-gelismeler-fiyatlari-yukari-cekti-hangileri-1091315227.html

suudi arabistan

israil

almanya

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