https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/rekorlardan-rallilere-bitcoinin-2024-macerasi-hangi-gelismeler-fiyatlari-yukari-cekti-hangileri-1091315227.html

Rekorlardan rallilere Bitcoin’in 2024 macerası: Hangi gelişmeler fiyatları yukarı çekti, hangileri düşürdü?

Rekorlardan rallilere Bitcoin’in 2024 macerası: Hangi gelişmeler fiyatları yukarı çekti, hangileri düşürdü?

Sputnik Türkiye

2024 yılında Bitcoin, hızlı yükselişler ve sert düşüşlerle dikkat çekti. Halving etkisi, düzenleyici gelişmeler ve makroekonomik dalgalanmalar, lider kripto... 31.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-31T14:27+0300

2024-12-31T14:27+0300

2024-12-31T14:27+0300

bitcoin

bitcoin classic (btc)

bitcoin madenciliği

kripto

kripto para

kripto para cüzdanı

2024'te neler oldu?

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Bitcoin, 2024 yılına hızlı bir başlangıç yaptı ancak yıl boyunca büyük fiyat değişikliklerine sahne oldu. Bu dalgalanmalarda halving etkisi, düzenleyici gelişmeler ve küresel ekonomik faktörler öne çıktı.Ocak 2024: Bitcoin Halving'in i̇lk sinyalleri2024'ün ilk günlerinde Bitcoin, yatırımcıların halving beklentileriyle 63 bin dolar seviyelerine yükseldi. Halving, Bitcoin madenciliği ödüllerini yarıya indirerek arzı sınırlayan bir olay olması nedeniyle fiyatları etkileyen bir durum olarak öne çıktı.Ocak ayında yaşanan yükselişte, ABD merkezli büyük kurumsal yatırımcıların kripto para piyasasına geri dönmesi de etkili oldu. Ancak, Şubat ayında beklenmedik bir düşüş yaşandı.Şubat 2024: Beklenmeyen düşüşŞubat ayında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından bazı kripto para borsalarına yeni düzenleyici talepler getirildi. Bu gelişme, yatırımcıları endişelendirdi ve Bitcoin fiyatı, birkaç hafta içinde yüzde 15 düşerek 41 bin dolara geriledi.Düşüş, yalnızca ABD'deki düzenleyici gelişmelerle sınırlı değildi. Avrupa'daki yüksek faiz oranları ve küresel ekonomik belirsizlikler de bu dönemde fiyatları baskı altına aldı.Nisan 2024: Halving gerçekleşti, fiyatlar tırmanışa geçtiNisan ayının ortasında gerçekleşen halving, beklenildiği gibi fiyatı yukarı taşıdı. Madencilik ödüllerinin yarıya düşmesiyle birlikte Bitcoin, bir hafta içinde 72 bin doları aştı.Kripto piyasasında tarihsel olarak, halving sonrası yükseliş trendleri yaşanır. Ancak, bu dönemde fiyat artışı beklentileri karşılamadı çünkü düzenleyici riskler ve yatırımcı duyarlılığı piyasa üzerinde baskı oluşturmaya devam etti.Yaz aylarında Bitcoin: Durgunluk ve yeniden yükseliş umuduHaziran ve Temmuz aylarında Bitcoin, 60-70 bin dolar bandında yatay bir seyir izledi. Bu dönemde, küresel ekonomik belirsizlikler ve ABD’de devam eden düzenleyici baskılar etkili oldu.Ağustos ayında ise büyük bir gelişme yaşandı. BlackRock gibi dev kurumsal yatırımcıların Bitcoin ETF başvuruları onaylanmaya yaklaştı. Bu haber, piyasada yeni bir heyecan dalgası yaratarak fiyatı yeniden 65 bin dolara yaklaştırdı.Sonbahar: Bitcoin yeniden dalgalanma başladıEylül ve Ekim aylarında Bitcoin, hem yükseliş hem de düşüş trendlerini bir arada yaşadı. Küresel piyasalarda artan petrol fiyatları ve ABD doları endeksindeki güçlenme, Bitcoin fiyatını aşağı çekti. Ancak, Kasım ayında ABD'ye kripto para dostu bir yönetimin geleceğinin belli olması, piyasada kısa süreli bir ralliye neden oldu.5 Aralık 2024'e gelindiğinde ise Bitcoin'in fiyatı, ilk kez 100 bin doları aşarak 104 bin doları gördü.Bitcoin 2024’te neler öğretti?2024 yılı, Bitcoin yatırımcılarına piyasada dalgalanmanın kaçınılmaz olduğunu gösterdi. Düzenleyici gelişmeler, makroekonomik faktörler ve arz-talep dengesindeki değişimler, fiyat hareketlerinde belirleyici rol oynadı.2025'te neler bekleniyor?2024'ün sonlarına gelindiğinde, Bitcoin 100 bin dolar civarında işlem görüyor. Uzmanlar, 2025 yılında halving sonrası etkilerin daha belirgin hale geleceğini ve fiyatların daha istikrarlı bir yükseliş trendine girebileceğini öngörüyor. Ancak, yatırımcıların düzenleyici risklere karşı dikkatli olması gerektiği konusunda uyarılar devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/yilsonu-altinin-altin-yili-2024te-40-kez-rekor-tazeleyen-altinin-seyri-nasil-oldu-1091418605.html

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