Putin, Rusya halkının yeni yılını kutladı: 'Birlikte olduğumuzda, her şeyi başarırız'
15:43 31.12.2024 (güncellendi: 15:44 31.12.2024)
© Sputnik / Гавриил ГригоровRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 2024 yeni yıl konuşma
© Sputnik / Гавриил Григоров
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Rus lider Putin, ülkenin en doğu ucundaki Kamçatka'nın 2025'e girmesiyle birlikte Rusya halkının yeni yılını kutladığı bir video mesaj yayınladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni yıl mesajında, Rusya'nın en zor meydan okumalara karşılık vermeyi bildiğini belirterek ülkenin yalnızca ileri gitmeye devam edeceğinden emin olduğunu vurguladı.
"Birkaç dakika içinde yeni, 21. yüzyılın ilk çeyreğini tamamlayacak olan 2025 yılı başlayacak. Rusya'da bu dönem, tarihsel açıdan önemli, büyük ölçekli olaylar da dahil pek çok şeyle doluydu" diyen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Birkaç dakika içinde yeni, 21. yüzyılın ilk çeyreğini tamamlayacak olan 2025 yılı başlayacak. Rusya'da bu dönem, tarihsel açıdan önemli, büyük ölçekli olaylar da dahil pek çok şeyle doluydu" diyen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kendimize büyük hedefler koyduk ve onlara ulaştık, birçok kez sınamanın üstesinden geldik, zira biz beraberiz. Birliğimize, kendimize ve gücümüze, imkanlarımıza olan inancımız çok güçlendi. Hala çözmemiz gereken çok şey var, ancak şimdiye kadar yaptıklarımızdan haklı olarak gurur duyabiliriz. Bu, daha fazla kalkınma için güvenilir bir temeldir."
Rusya'nın bağımsız, özgür ve güçlü olduğunu belirten Devlet Başkanı, yeni yılın eşiğinde geleceği düşündüklerinin ve her şeyin güzel olacağından emin olduklarının altını çizdi.
Rusya genelinde milyonlarca insanın düşüncelerinin, umutlarının Rus askerler ve komutanlarla birlikte olduğunu kaydeden Putin, Rus ordusuna hitap ederek "Sizler, Rusya'yı savunmak ve halkımıza sağlam barış ve güvenlik garantileri sağlamak gibi büyük askeri görevi üstlenen gerçek kahramanlarsınız. Cesaretiniz ve yiğitliğinizle gurur duyuyoruz, sizlere, şerefinize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
Putin, Büyük Zafer'in 80. yılı onuruna ve tarih boyunca Anavatan için çarpışan ataların hatıralarına saygıyla Rusya'da 2025'i Vatan Savunucuları Yılı ilan ettiklerini de anımsattı.
Mesajının sonunda Rusya halkını kutlayan Devlet Başkanı, "Her bir evimize, her bir ailemize ve sevgili ülkemiz Rusya'ya refah ve esenlik diliyorum. Birlikte olduğumuzda, her şeyi başarırız" diye ekledi.
Rusya genelinde milyonlarca insanın düşüncelerinin, umutlarının Rus askerler ve komutanlarla birlikte olduğunu kaydeden Putin, Rus ordusuna hitap ederek "Sizler, Rusya'yı savunmak ve halkımıza sağlam barış ve güvenlik garantileri sağlamak gibi büyük askeri görevi üstlenen gerçek kahramanlarsınız. Cesaretiniz ve yiğitliğinizle gurur duyuyoruz, sizlere, şerefinize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
Putin, Büyük Zafer'in 80. yılı onuruna ve tarih boyunca Anavatan için çarpışan ataların hatıralarına saygıyla Rusya'da 2025'i Vatan Savunucuları Yılı ilan ettiklerini de anımsattı.
Mesajının sonunda Rusya halkını kutlayan Devlet Başkanı, "Her bir evimize, her bir ailemize ve sevgili ülkemiz Rusya'ya refah ve esenlik diliyorum. Birlikte olduğumuzda, her şeyi başarırız" diye ekledi.