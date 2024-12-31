https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/mevduat-faizlerinde-gerileme-1-milyon-ve-100-bin-liranin-getirisi-belli-oldu-31-ocaka-dikkat-1092204596.html
Mevduat faizlerinde gerileme: 1 milyon ve 100 bin liranın getirisi belli oldu, 31 Ocak'a dikkat
Mevduat faizlerinde gerileme: 1 milyon ve 100 bin liranın getirisi belli oldu, 31 Ocak'a dikkat
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası, politika faizini yüzde 50’den yüzde 47.5’e düşürdü. Faiz kararının ardından mevduat faizlerinde gerileme görüldü. Ayrıca, mevduat sahiplerinin... 31.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-31T10:03+0300
2024-12-31T10:03+0300
2024-12-31T10:03+0300
ekonomi
mevduat
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faiz
faiz oranı
faiz indirimi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini yüzde 50’den yüzde 47.5’e düşürdü. Mevduat faizleri gerilerken, stopaj oranlarının artış ihtimali getirileri düşürebilir. 31 Ocak’tan önce yapılacak yatırımlar, yüksek stopaj riskine karşı avantaj sağlayabilir. İşte faiz oranları ve getiri hesaplarıyla ilgili detaylar...Mevduat faizlerinde düşüş başladıTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faiz oranını yüzde 50’den yüzde 47,5’e düşürdü. Hürriyet'in haberine göre bu karar, mevduat bankalarının müşterilere sunduğu faiz oranlarını doğrudan etkiledi. "Hoş geldin faizi" kampanyalarının sonlanmasıyla birlikte, bankalar artık daha düşük oranlarla hizmet sunuyor.Faiz düşüşü getirileri nasıl etkileyecek?Merkez Bankası'nın politika faiz oranı yüzde 47.5 seviyesine gerileyen mevduat faizlerine göre 100 bin lirasını 32 gün vadeye bağlayan bir mudi 3 bin 748 lira net getiri elde ediyor. Başka bir deyişle vade sonunda 100 bin lirası 103 bin 748 liraya yükseliyor. Aynı şartlarda 1 milyon lirası olan bir kişi de 37 bin 479 lira net getiri elde edip 1 milyon lirasını 1 milyon 37 bin 479 liraya yükseltiyor.31 Ocak stopaj düzenlemesi yaklaşıyorFaiz oranlarındaki düşüşün yanı sıra, 31 Ocak’ta stopaj oranlarında değişiklik yapılması bekleniyor. Türk Lirası mevduat hesaplarında mevcut stopaj oranları, 6 ay vadede yüzde 7,5’ten yüzde 10’a, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 5’ten yüzde 7,5’e çıkarılmıştı. Yeni düzenlemede bu oranların daha da artırılabileceği belirtiliyor.Yatırımcılar, stopaj artışına karşı avantaj sağlamak için 31 Ocak’tan önce 3 aylık vadeli mevduat hesapları açmayı değerlendirebilir. Bu yöntem, mevcut faiz oranlarından daha yüksek kazanç elde etme fırsatı sunuyor.
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mevduat faiz oranları, merkez bankası faiz kararı, hoş geldin faizi sona erdi, stopaj oranı 2025, vadeli mevduat getirisi, türk lirası mevduat hesabı, 31 ocak stopaj düzenlemesi, merkez bankası faiz indirimi, mevduat faizleri ne kadar, mevduat hesaplarında stopaj oranı, mevduat faiz hesaplama, yüksek faiz dönemi sona eriyor, 3 aylık mevduat faizi, mevduatta stopaj artışı, faiz düşüşü ne anlama geliyor, mevduat getirisi hesaplama, mevduat faizi neden düştü, vadeli hesap avantajları, mevduat yatırımı, stopaj artışı nasıl etkiler, mevduatta 100 bin lira getirisi, faiz indirimi sonrası getiriler, mevduat faizleri 2025
Mevduat faizlerinde gerileme: 1 milyon ve 100 bin liranın getirisi belli oldu, 31 Ocak'a dikkat
Merkez Bankası, politika faizini yüzde 50’den yüzde 47.5’e düşürdü. Faiz kararının ardından mevduat faizlerinde gerileme görüldü. Ayrıca, mevduat sahiplerinin elde ettikleri kar üzerinden alınacak olan stopajda da değişiklik gündemde. Peki, mevduat faizlerinde son durum ne? 100 bin lira ve 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini yüzde 50’den yüzde 47.5’e düşürdü. Mevduat faizleri gerilerken, stopaj oranlarının artış ihtimali getirileri düşürebilir. 31 Ocak’tan önce yapılacak yatırımlar, yüksek stopaj riskine karşı avantaj sağlayabilir. İşte faiz oranları ve getiri hesaplarıyla ilgili detaylar...
Mevduat faizlerinde düşüş başladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faiz oranını yüzde 50’den yüzde 47,5’e düşürdü. Hürriyet'in haberine göre bu karar, mevduat bankalarının müşterilere sunduğu faiz oranlarını doğrudan etkiledi. "Hoş geldin faizi" kampanyalarının sonlanmasıyla birlikte, bankalar artık daha düşük oranlarla hizmet sunuyor.
Faiz düşüşü getirileri nasıl etkileyecek?
Merkez Bankası'nın politika faiz oranı yüzde 47.5 seviyesine gerileyen mevduat faizlerine göre 100 bin lirasını 32 gün vadeye bağlayan bir mudi 3 bin 748 lira net getiri elde ediyor. Başka bir deyişle vade sonunda 100 bin lirası 103 bin 748 liraya yükseliyor. Aynı şartlarda 1 milyon lirası olan bir kişi de 37 bin 479 lira net getiri elde edip 1 milyon lirasını 1 milyon 37 bin 479 liraya yükseltiyor.
31 Ocak stopaj düzenlemesi yaklaşıyor
Faiz oranlarındaki düşüşün yanı sıra, 31 Ocak’ta stopaj oranlarında değişiklik yapılması bekleniyor. Türk Lirası mevduat hesaplarında mevcut stopaj oranları, 6 ay vadede yüzde 7,5’ten yüzde 10’a, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 5’ten yüzde 7,5’e çıkarılmıştı. Yeni düzenlemede bu oranların daha da artırılabileceği belirtiliyor.
Yatırımcılar, stopaj artışına karşı avantaj sağlamak için 31 Ocak’tan önce 3 aylık vadeli mevduat hesapları açmayı değerlendirebilir. Bu yöntem, mevcut faiz oranlarından daha yüksek kazanç elde etme fırsatı sunuyor.