Mevduat faizlerinde gerileme: 1 milyon ve 100 bin liranın getirisi belli oldu, 31 Ocak'a dikkat

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Serdal Adalı: 'Kazanan Beşiktaş olmuştur'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Krizler çağında çocuk olmak: 'Hayal kuramayan bir kuşak geliyor'
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. Ahmet Güzel: '0-6 aylık bebeklerde ailelerin burun tıkanıklarını önemsemesi gerekiyor'
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Tarım Teknolojilerinde Bir İlk: CERN’e kabul edilen tek şirket Türkiye’den
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Bölgede küçük küçük yakılan ateşlerin üstüne benzin dökülürse kontrol kaybedilir’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’deki en uygun ve lüks yılbaşı tatili fiyatları
17:40
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL HABER
Yeni yıla girmek de cep yakıyor: Evde ne kadar dışarıda ne kadar
18:19
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'BELTUR'da nakit ödemenin kaldırılması, diğer kurumlara da örnek olması gereken bir uygulama'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Vergi artışları 2025’ten önce geldi
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Özel İletişim Vergisi 2025 zammı belli oldu
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/mevduat-faizlerinde-gerileme-1-milyon-ve-100-bin-liranin-getirisi-belli-oldu-31-ocaka-dikkat-1092204596.html
Mevduat faizlerinde gerileme: 1 milyon ve 100 bin liranın getirisi belli oldu, 31 Ocak'a dikkat
Mevduat faizlerinde gerileme: 1 milyon ve 100 bin liranın getirisi belli oldu, 31 Ocak'a dikkat
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası, politika faizini yüzde 50’den yüzde 47.5’e düşürdü. Faiz kararının ardından mevduat faizlerinde gerileme görüldü. Ayrıca, mevduat sahiplerinin... 31.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-31T10:03+0300
2024-12-31T10:03+0300
ekonomi
mevduat
mevduat faizi
merkez bankası
faiz
faiz oranı
faiz indirimi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088812539_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_57d64b09c478e49c6bdd6ec2e6a3ddff.jpg
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini yüzde 50’den yüzde 47.5’e düşürdü. Mevduat faizleri gerilerken, stopaj oranlarının artış ihtimali getirileri düşürebilir. 31 Ocak’tan önce yapılacak yatırımlar, yüksek stopaj riskine karşı avantaj sağlayabilir. İşte faiz oranları ve getiri hesaplarıyla ilgili detaylar...Mevduat faizlerinde düşüş başladıTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faiz oranını yüzde 50’den yüzde 47,5’e düşürdü. Hürriyet'in haberine göre bu karar, mevduat bankalarının müşterilere sunduğu faiz oranlarını doğrudan etkiledi. "Hoş geldin faizi" kampanyalarının sonlanmasıyla birlikte, bankalar artık daha düşük oranlarla hizmet sunuyor.Faiz düşüşü getirileri nasıl etkileyecek?Merkez Bankası'nın politika faiz oranı yüzde 47.5 seviyesine gerileyen mevduat faizlerine göre 100 bin lirasını 32 gün vadeye bağlayan bir mudi 3 bin 748 lira net getiri elde ediyor. Başka bir deyişle vade sonunda 100 bin lirası 103 bin 748 liraya yükseliyor. Aynı şartlarda 1 milyon lirası olan bir kişi de 37 bin 479 lira net getiri elde edip 1 milyon lirasını 1 milyon 37 bin 479 liraya yükseltiyor.31 Ocak stopaj düzenlemesi yaklaşıyorFaiz oranlarındaki düşüşün yanı sıra, 31 Ocak’ta stopaj oranlarında değişiklik yapılması bekleniyor. Türk Lirası mevduat hesaplarında mevcut stopaj oranları, 6 ay vadede yüzde 7,5’ten yüzde 10’a, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 5’ten yüzde 7,5’e çıkarılmıştı. Yeni düzenlemede bu oranların daha da artırılabileceği belirtiliyor.Yatırımcılar, stopaj artışına karşı avantaj sağlamak için 31 Ocak’tan önce 3 aylık vadeli mevduat hesapları açmayı değerlendirebilir. Bu yöntem, mevcut faiz oranlarından daha yüksek kazanç elde etme fırsatı sunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/yarindan-itibaren-gecerli-olacak-telefon-sahiplerinin-tamami-bu-ucreti-odeyecek-1092203989.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088812539_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_f34c2021457851ac18e7c725bb311277.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mevduat faiz oranları, merkez bankası faiz kararı, hoş geldin faizi sona erdi, stopaj oranı 2025, vadeli mevduat getirisi, türk lirası mevduat hesabı, 31 ocak stopaj düzenlemesi, merkez bankası faiz indirimi, mevduat faizleri ne kadar, mevduat hesaplarında stopaj oranı, mevduat faiz hesaplama, yüksek faiz dönemi sona eriyor, 3 aylık mevduat faizi, mevduatta stopaj artışı, faiz düşüşü ne anlama geliyor, mevduat getirisi hesaplama, mevduat faizi neden düştü, vadeli hesap avantajları, mevduat yatırımı, stopaj artışı nasıl etkiler, mevduatta 100 bin lira getirisi, faiz indirimi sonrası getiriler, mevduat faizleri 2025
mevduat faiz oranları, merkez bankası faiz kararı, hoş geldin faizi sona erdi, stopaj oranı 2025, vadeli mevduat getirisi, türk lirası mevduat hesabı, 31 ocak stopaj düzenlemesi, merkez bankası faiz indirimi, mevduat faizleri ne kadar, mevduat hesaplarında stopaj oranı, mevduat faiz hesaplama, yüksek faiz dönemi sona eriyor, 3 aylık mevduat faizi, mevduatta stopaj artışı, faiz düşüşü ne anlama geliyor, mevduat getirisi hesaplama, mevduat faizi neden düştü, vadeli hesap avantajları, mevduat yatırımı, stopaj artışı nasıl etkiler, mevduatta 100 bin lira getirisi, faiz indirimi sonrası getiriler, mevduat faizleri 2025

Mevduat faizlerinde gerileme: 1 milyon ve 100 bin liranın getirisi belli oldu, 31 Ocak'a dikkat

10:03 31.12.2024
© AATürk Lirası
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2024
© AA
Abone ol
Merkez Bankası, politika faizini yüzde 50’den yüzde 47.5’e düşürdü. Faiz kararının ardından mevduat faizlerinde gerileme görüldü. Ayrıca, mevduat sahiplerinin elde ettikleri kar üzerinden alınacak olan stopajda da değişiklik gündemde. Peki, mevduat faizlerinde son durum ne? 100 bin lira ve 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini yüzde 50’den yüzde 47.5’e düşürdü. Mevduat faizleri gerilerken, stopaj oranlarının artış ihtimali getirileri düşürebilir. 31 Ocak’tan önce yapılacak yatırımlar, yüksek stopaj riskine karşı avantaj sağlayabilir. İşte faiz oranları ve getiri hesaplarıyla ilgili detaylar...

Mevduat faizlerinde düşüş başladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faiz oranını yüzde 50’den yüzde 47,5’e düşürdü. Hürriyet'in haberine göre bu karar, mevduat bankalarının müşterilere sunduğu faiz oranlarını doğrudan etkiledi. "Hoş geldin faizi" kampanyalarının sonlanmasıyla birlikte, bankalar artık daha düşük oranlarla hizmet sunuyor.

Faiz düşüşü getirileri nasıl etkileyecek?

Merkez Bankası'nın politika faiz oranı yüzde 47.5 seviyesine gerileyen mevduat faizlerine göre 100 bin lirasını 32 gün vadeye bağlayan bir mudi 3 bin 748 lira net getiri elde ediyor. Başka bir deyişle vade sonunda 100 bin lirası 103 bin 748 liraya yükseliyor. Aynı şartlarda 1 milyon lirası olan bir kişi de 37 bin 479 lira net getiri elde edip 1 milyon lirasını 1 milyon 37 bin 479 liraya yükseltiyor.

31 Ocak stopaj düzenlemesi yaklaşıyor

Faiz oranlarındaki düşüşün yanı sıra, 31 Ocak’ta stopaj oranlarında değişiklik yapılması bekleniyor. Türk Lirası mevduat hesaplarında mevcut stopaj oranları, 6 ay vadede yüzde 7,5’ten yüzde 10’a, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 5’ten yüzde 7,5’e çıkarılmıştı. Yeni düzenlemede bu oranların daha da artırılabileceği belirtiliyor.
Yatırımcılar, stopaj artışına karşı avantaj sağlamak için 31 Ocak’tan önce 3 aylık vadeli mevduat hesapları açmayı değerlendirebilir. Bu yöntem, mevcut faiz oranlarından daha yüksek kazanç elde etme fırsatı sunuyor.
Telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2024
EKONOMİ
Yarından itibaren geçerli olacak: Telefon sahiplerinin tamamı bu ücreti ödeyecek
09:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала