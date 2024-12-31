https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/yarindan-itibaren-gecerli-olacak-telefon-sahiplerinin-tamami-bu-ucreti-odeyecek-1092203989.html

Yarından itibaren geçerli olacak: Telefon sahiplerinin tamamı bu ücreti ödeyecek

Yarından itibaren geçerli olacak: Telefon sahiplerinin tamamı bu ücreti ödeyecek

Sputnik Türkiye

1 Ocak 2025 itibarıyla Özel İletişim Vergisi (ÖİV) 570 TL'ye çıkacak. Yeni hat alacak abonelerden alınacak bu tutar, istenirse 12 aylık taksitlerle... 31.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-31T09:38+0300

2024-12-31T09:38+0300

2024-12-31T09:38+0300

ekonomi

telefon

telefon hattı

telefon numarası

özel iletişim vergisi

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan tebliğe göre, Özel İletişim Vergisi (ÖİV) 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren 570 TL olarak uygulanacak. Kasım ayında belirlenen yüzde 43.93’lük yeniden değerleme oranında herhangi bir indirime gidilmezken, yeni düzenleme, Resmi Gazete’de duyurularak kesinleşti.Yeni hat sahipleri dikkat‘Deprem vergisi’ olarak da bilinen ÖİV, Gölcük Depremi'nin ardından hayata geçirilmişti. Yeni düzenleme, faturalı veya faturasız fark etmeksizin tüm yeni hat sahiplerinden alınacak. Aboneler, bu tutarı 12 aya kadar taksitlendirebilecek. Bu durumda, yeni hat alanlar her ay 47,5 TL ek ödeme yapmak zorunda kalacak.ÖİV'deki artış sadece yeni hat sahiplerini değil, mevcut internet kullanıcılarını da etkileyecek. 2021’de yüzde 10 olarak sabitlenen ÖİV, yeni zamla birlikte daha yüksek bir tutar üzerinden hesaplanacak. Özellikle evde internet hizmeti alan kullanıcılar ve mobil hat sahipleri, 2025 itibarıyla daha yüksek fatura ödemeleriyle karşılaşacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/sivas-depremi-sonrasi-prof-dr-ahmet-ercandan-aciklama-sasirtir-diyerek-fay-hattini-isaret-etti-1092202661.html

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