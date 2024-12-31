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Yarından itibaren geçerli olacak: Telefon sahiplerinin tamamı bu ücreti ödeyecek
Yarından itibaren geçerli olacak: Telefon sahiplerinin tamamı bu ücreti ödeyecek
Sputnik Türkiye
1 Ocak 2025 itibarıyla Özel İletişim Vergisi (ÖİV) 570 TL'ye çıkacak. Yeni hat alacak abonelerden alınacak bu tutar, istenirse 12 aylık taksitlerle... 31.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-31T09:38+0300
2024-12-31T09:38+0300
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özel iletişim vergisi
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan tebliğe göre, Özel İletişim Vergisi (ÖİV) 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren 570 TL olarak uygulanacak. Kasım ayında belirlenen yüzde 43.93’lük yeniden değerleme oranında herhangi bir indirime gidilmezken, yeni düzenleme, Resmi Gazete’de duyurularak kesinleşti.Yeni hat sahipleri dikkat‘Deprem vergisi’ olarak da bilinen ÖİV, Gölcük Depremi'nin ardından hayata geçirilmişti. Yeni düzenleme, faturalı veya faturasız fark etmeksizin tüm yeni hat sahiplerinden alınacak. Aboneler, bu tutarı 12 aya kadar taksitlendirebilecek. Bu durumda, yeni hat alanlar her ay 47,5 TL ek ödeme yapmak zorunda kalacak.ÖİV'deki artış sadece yeni hat sahiplerini değil, mevcut internet kullanıcılarını da etkileyecek. 2021’de yüzde 10 olarak sabitlenen ÖİV, yeni zamla birlikte daha yüksek bir tutar üzerinden hesaplanacak. Özellikle evde internet hizmeti alan kullanıcılar ve mobil hat sahipleri, 2025 itibarıyla daha yüksek fatura ödemeleriyle karşılaşacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/sivas-depremi-sonrasi-prof-dr-ahmet-ercandan-aciklama-sasirtir-diyerek-fay-hattini-isaret-etti-1092202661.html
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özel iletişim vergisi zammı, özel iletişim vergisi nedir, öiv ne kadar oldu, yeni hat vergisi, deprem vergisi nedir, internet faturalarına zam, 2025 öiv oranı, mobil hat vergisi, yeni hat sahipleri için vergi, öiv taksit seçeneği, öiv artışı 2025, internet hizmeti vergisi, mobil hat sahipleri için öiv, deprem vergisi 2025, faturalı hat vergisi, faturasız hat vergisi, internet abonelik zammı, internet kullanıcıları için yeni vergi, 1 ocak 2025 öiv değişikliği, evde internet zammı, öiv düzenlemesi, hazine ve maliye bakanlığı öiv kararı, gelir idaresi başkanlığı tebliği, yeni yıl vergileri, internet aboneleri için öiv
özel iletişim vergisi zammı, özel iletişim vergisi nedir, öiv ne kadar oldu, yeni hat vergisi, deprem vergisi nedir, internet faturalarına zam, 2025 öiv oranı, mobil hat vergisi, yeni hat sahipleri için vergi, öiv taksit seçeneği, öiv artışı 2025, internet hizmeti vergisi, mobil hat sahipleri için öiv, deprem vergisi 2025, faturalı hat vergisi, faturasız hat vergisi, internet abonelik zammı, internet kullanıcıları için yeni vergi, 1 ocak 2025 öiv değişikliği, evde internet zammı, öiv düzenlemesi, hazine ve maliye bakanlığı öiv kararı, gelir idaresi başkanlığı tebliği, yeni yıl vergileri, internet aboneleri için öiv

Yarından itibaren geçerli olacak: Telefon sahiplerinin tamamı bu ücreti ödeyecek

09:38 31.12.2024
© AATelefon
Telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2024
© AA
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1 Ocak 2025 itibarıyla Özel İletişim Vergisi (ÖİV) 570 TL'ye çıkacak. Yeni hat alacak abonelerden alınacak bu tutar, istenirse 12 aylık taksitlerle ödenebilecek. Ayrıca, internet faturaları ve mobil hat kullanıcılarının ödediği vergiler de zamlı tarife üzerinden hesaplanacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan tebliğe göre, Özel İletişim Vergisi (ÖİV) 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren 570 TL olarak uygulanacak. Kasım ayında belirlenen yüzde 43.93’lük yeniden değerleme oranında herhangi bir indirime gidilmezken, yeni düzenleme, Resmi Gazete’de duyurularak kesinleşti.

Yeni hat sahipleri dikkat

‘Deprem vergisi’ olarak da bilinen ÖİV, Gölcük Depremi'nin ardından hayata geçirilmişti. Yeni düzenleme, faturalı veya faturasız fark etmeksizin tüm yeni hat sahiplerinden alınacak. Aboneler, bu tutarı 12 aya kadar taksitlendirebilecek. Bu durumda, yeni hat alanlar her ay 47,5 TL ek ödeme yapmak zorunda kalacak.
ÖİV'deki artış sadece yeni hat sahiplerini değil, mevcut internet kullanıcılarını da etkileyecek. 2021’de yüzde 10 olarak sabitlenen ÖİV, yeni zamla birlikte daha yüksek bir tutar üzerinden hesaplanacak. Özellikle evde internet hizmeti alan kullanıcılar ve mobil hat sahipleri, 2025 itibarıyla daha yüksek fatura ödemeleriyle karşılaşacak.
Ahmet Ercan - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2024
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