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Halk TV'den Flash TV açıklaması: 'Devir işlemlerinin en geç 30 Kasım 2024’te yapılması gerekiyordu'
Halk TV'den Flash TV açıklaması: 'Devir işlemlerinin en geç 30 Kasım 2024’te yapılması gerekiyordu'
Sputnik Türkiye
Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, Kasım ayında Flash Haber’in Halk TV ailesine katıldığını açıklamıştı. Mahiroğlu sosyal medyada yer alan Flash... 31.12.2024, Sputnik Türkiye
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halk tv
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Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, Kasım ayında sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımda, Flash Haber’in Halk TV ailesine katıldığını duyurmuştu.Satın alma haberinin duyurulmasının ardından bazı sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde Mahiroğlu'nun Flash Haber'i almaktan vazgeçtiğine dair iddialar ortaya atılmıştı. Mahiroğlu X hesabından iddialara yanıt vererek şu cümleleri kaleme aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/yonetim-kurulu-baskani-mahiroglu-duyurdu-halk-tv-flash-tvyi-satin-aldi-1090795816.html
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Halk TV'den Flash TV açıklaması: 'Devir işlemlerinin en geç 30 Kasım 2024’te yapılması gerekiyordu'

18:26 31.12.2024
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Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, Kasım ayında Flash Haber’in Halk TV ailesine katıldığını açıklamıştı. Mahiroğlu sosyal medyada yer alan Flash Haber'i satın almaktan vazgeçtiğine yönelik iddialara X hesabından yanıt verdi.
Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, Kasım ayında sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımda, Flash Haber’in Halk TV ailesine katıldığını duyurmuştu.
Satın alma haberinin duyurulmasının ardından bazı sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde Mahiroğlu'nun Flash Haber'i almaktan vazgeçtiğine dair iddialar ortaya atılmıştı.
Mahiroğlu X hesabından iddialara yanıt vererek şu cümleleri kaleme aldı:

25 Kasım’da Flash Haber’in Halk TV ailesine katıldığını duyurmuştum. Bazı haber sitelerinde Flash Haber’i almaktan vazgeçtiğimiz yönünde haberler çıktı. Böyle bir şey bizim açımızdan söz konusu değildir.

Peki ne oldu?

Satış sürecinde; şirket incelemesi ve devir süreçleri belli tarihlere bağlanarak her aşamayı tarif eden birkaç protokol imzalanmış, avukatlar huzurunda ödeme de yapılmıştır. Karşılıklı imza altına alınan bu protokollere binaen devir işlemlerinin en geç 30 Kasım 2024’te yapılması gerekiyordu.

Ödeme yapıldıktan 3 gün sonra satış sürecinde herhangi bir sorun görülmediğinden Flash Haber’in Yönetim Kurulu Başkanı ile de konuşulup bir açıklama kaleme alınmış, O’nun da onayıyla Flash Haber’in Halk TV ailesine katıldığı duyurulmuştur.

Protokol gereği 30 Kasım 2024’te avukatımız karşı taraf avukatlarına hisse devri için yazılı çağrı yapmasına rağmen muhataptan herhangi bir cevap alınamamıştır.

Flash Haber Yönetim Kurulu Başkanı’na telefonla ulaşılıp, avukatların yazılı çağrımıza neden cevap vermediği sorulduğunda, “2 gün süresince Ankara’da görüşmeler yaptığını, çeşitli tehdit ve baskılara maruz kaldığını” aktarmış, Türkiye Cumhuriyeti’nin hiçbir kurumunun tenezzül etmeyeceği inanılması güç iddialar ileri sürerek bugüne kadar hisse devrinden imtina etmiştir.

Ödemenin iadesi istendiğinde ise yapılan protokollere, hukuka ve ticari ahlaka aykırı olarak ödemeyi yapamayacağını bildirmiştir.

Bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nde protokollere aykırı olarak “hisse devri veya para iadesini yapmamasının arkasında ne yatıyor veya bu gücü nereden alıyor?” sorusunu sormadan edemiyoruz.

Flash Haber Yönetim Kurulu Başkanı’nı, telefonda anlattığı inanılması güç iddiaların arkasına saklanmak yerine para iadesi ya da hisse devrini acilen yapmaya çağırıyoruz.

Flash TV logo - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2024
TÜRKİYE
Yönetim Kurulu Başkanı Mahiroğlu duyurdu: Halk TV, Flash TV'yi satın aldı
25 Kasım, 13:22
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