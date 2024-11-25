https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/yonetim-kurulu-baskani-mahiroglu-duyurdu-halk-tv-flash-tvyi-satin-aldi-1090795816.html
Yönetim Kurulu Başkanı Mahiroğlu duyurdu: Halk TV, Flash TV'yi satın aldı
Yönetim Kurulu Başkanı Mahiroğlu duyurdu: Halk TV, Flash TV'yi satın aldı
Sputnik Türkiye
Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Flash TV’nin Halk TV bünyesine katıldığını duyurdu. 25.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-25T13:22+0300
2024-11-25T13:22+0300
2024-11-25T13:22+0300
türkiye
flash tv
halk tv
kanal
cafer mahiroğlu
flash haber
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/05/1049534625_1:0:1366:768_1920x0_80_0_0_ce9a9336cbf85b2da6146e34b768420e.png
Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Halk TV'nin Flash TV'yi satın aldığını duyurdu.Mahiroğlu, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241117/rtuk-baskanindan-gerekirse-toptan-yok-ederiz-uyarisi-gunduz-kusagi-programlari-kaldiriliyor-mu-1090491239.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/05/1049534625_192:0:1216:768_1920x0_80_0_0_0b91c74caa2f3975afa909391011f05d.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
halk tv, flash tv, halk tv flash tv
halk tv, flash tv, halk tv flash tv
Yönetim Kurulu Başkanı Mahiroğlu duyurdu: Halk TV, Flash TV'yi satın aldı
Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Flash TV’nin Halk TV bünyesine katıldığını duyurdu.
Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Halk TV'nin Flash TV'yi satın aldığını duyurdu.
Mahiroğlu, şunları kaydetti:
“Halk TV 5 yılda milyonlarca lira para cezası ve ekran karartılmasına rağmen halkımızın haber alma hakkına bağlılığından hiçbir şekilde geri adım atmamıştır. Ceza ve baskılarla mücadele ederek büyüttüğümüz Halk TV ailesine yeni bir kanal katıldı. Hep ilkleri denemiş, devrimci kimliğiyle bilinen, Türkiye’nin en önemli kanallarından biri olan Flash Haber’in Halk TV ailesine katılmasıyla daha da güçlendik. Hiç şüphesiz ki Flash Haber de Halk TV ile birlikte özgür basın ve demokrasi mücadelesinde kuvvetli bir yol arkadaşı olacaktır.”