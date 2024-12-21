https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/musk-almanya-basbakani-scholz-hemen-istifa-etmeli-tam-bir-beceriksiz-aptal-1091855086.html
Musk: Almanya Başbakanı Scholz hemen istifa etmeli. Tam bir beceriksiz aptal
Musk: Almanya Başbakanı Scholz hemen istifa etmeli. Tam bir beceriksiz aptal
Sputnik Türkiye
Trump'un en yakın müttefiklerinden Elon Musk, Almanya'da yaşanan noel pazarındaki terör olayı ardından Almanya lideri Scholz'a tepki gösterdi. 21.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-21T17:00+0300
2024-12-21T17:00+0300
2024-12-21T17:02+0300
dünya
elon musk
olaf scholz
almanya
musk
x
afd
almanya için alternatif (afd)
terör
noel
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0b/1090257729_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_72f175f3d6ec669ddd791e408f635ec4.jpg
20 Aralık'ta Suudi Arabistan kökenli bir kişi, Almanya'da bir noel pazarına araba ile son hızla girmişti. Terör olayı olduğunu düşünülen olay sonrası ortaya acı görüntüler çıkmıştı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Magdeburg’da yapılan saldırının ardından açıklamalarda bulunmuş, “Düşüncelerim mağdurlar ve aileleriyle birlikte. Bu zor saatlerde kurtarma ekiplerine minnettarlığımı sunuyorum” demişti. Olayda şimdiden 4 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi de ağır yaralandı.'Tam bir beceriksiz' Olayın ardından Elon Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Alman Başbakanı Olaf Scholz’u sert bir şekilde eleştirdi. Musk, “Scholz derhal istifa etmeli. Tam bir beceriksiz aptal kendisi.” ifadelerini kullandı. Yakın zamanda çöken Scholz hükümeti, 23 Şubat'ta seçimlere gidiyor. Ukrayna'ya silah verme konusunda oldukça cömert davranan ve ekonomik sorunların büyümesine aldırış etmeyen Scholz, son dönemde Trump'un en yakın müttefiki Elon Musk tarafından sürekli olarak eleştiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/musktan-rusya-ile-isbirligini-savunan-siyasi-partiye-ovgu-dolu-sozler-almanyayi-sadece-afd-1091817479.html
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0b/1090257729_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_e7636b98f97e99c8c168517c9aaadeff.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
elon musk, olaf scholz, almanya, musk, x, afd, almanya için alternatif (afd), terör, noel
elon musk, olaf scholz, almanya, musk, x, afd, almanya için alternatif (afd), terör, noel
Musk: Almanya Başbakanı Scholz hemen istifa etmeli. Tam bir beceriksiz aptal
17:00 21.12.2024 (güncellendi: 17:02 21.12.2024)
Trump'un en yakın müttefiklerinden Elon Musk, Almanya'da yaşanan noel pazarındaki terör olayı ardından Almanya lideri Scholz'a tepki gösterdi.
20 Aralık'ta Suudi Arabistan kökenli bir kişi, Almanya'da bir noel pazarına araba ile son hızla girmişti. Terör olayı olduğunu düşünülen olay sonrası ortaya acı görüntüler çıkmıştı.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Magdeburg’da yapılan saldırının ardından açıklamalarda bulunmuş, “Düşüncelerim mağdurlar ve aileleriyle birlikte. Bu zor saatlerde kurtarma ekiplerine minnettarlığımı sunuyorum” demişti.
Olayda şimdiden 4 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi de ağır yaralandı.
Olayın ardından Elon Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Alman Başbakanı Olaf Scholz’u sert bir şekilde eleştirdi. Musk, “Scholz derhal istifa etmeli. Tam bir beceriksiz aptal kendisi.” ifadelerini kullandı.
Yakın zamanda çöken Scholz hükümeti, 23 Şubat'ta seçimlere gidiyor.
Ukrayna'ya silah verme konusunda oldukça cömert davranan ve ekonomik sorunların büyümesine aldırış etmeyen Scholz, son dönemde Trump'un en yakın müttefiki Elon Musk tarafından sürekli olarak eleştiriliyor.