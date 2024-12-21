https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/musk-almanya-basbakani-scholz-hemen-istifa-etmeli-tam-bir-beceriksiz-aptal-1091855086.html

Musk: Almanya Başbakanı Scholz hemen istifa etmeli. Tam bir beceriksiz aptal

Musk: Almanya Başbakanı Scholz hemen istifa etmeli. Tam bir beceriksiz aptal

Sputnik Türkiye

Trump'un en yakın müttefiklerinden Elon Musk, Almanya'da yaşanan noel pazarındaki terör olayı ardından Almanya lideri Scholz'a tepki gösterdi. 21.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-21T17:00+0300

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dünya

elon musk

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almanya

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terör

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20 Aralık'ta Suudi Arabistan kökenli bir kişi, Almanya'da bir noel pazarına araba ile son hızla girmişti. Terör olayı olduğunu düşünülen olay sonrası ortaya acı görüntüler çıkmıştı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Magdeburg’da yapılan saldırının ardından açıklamalarda bulunmuş, “Düşüncelerim mağdurlar ve aileleriyle birlikte. Bu zor saatlerde kurtarma ekiplerine minnettarlığımı sunuyorum” demişti. Olayda şimdiden 4 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi de ağır yaralandı.'Tam bir beceriksiz' Olayın ardından Elon Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Alman Başbakanı Olaf Scholz’u sert bir şekilde eleştirdi. Musk, “Scholz derhal istifa etmeli. Tam bir beceriksiz aptal kendisi.” ifadelerini kullandı. Yakın zamanda çöken Scholz hükümeti, 23 Şubat'ta seçimlere gidiyor. Ukrayna'ya silah verme konusunda oldukça cömert davranan ve ekonomik sorunların büyümesine aldırış etmeyen Scholz, son dönemde Trump'un en yakın müttefiki Elon Musk tarafından sürekli olarak eleştiriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/musktan-rusya-ile-isbirligini-savunan-siyasi-partiye-ovgu-dolu-sozler-almanyayi-sadece-afd-1091817479.html

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