https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/dunya-adeta-kuruyor-2024un-kuraklik-karnesi--1091247583.html

Dünya adeta kuruyor: 2024'ün kuraklık karnesi

Dünya adeta kuruyor: 2024'ün kuraklık karnesi

Sputnik Türkiye

2024 yılı iklim değişikliğinden en çok etkilenen, en kurak yıllardan biri oldu. Peki 2024'te dünyanın farklı bölgelerinde kuraklığın tezahürü nasıl oldu?.. 31.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-31T14:45+0300

2024-12-31T14:45+0300

2024-12-31T14:45+0300

türkiye

çevre

büyük menderes nehri

namibya

van gölü

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

ab

kuraklık

sahra çölü

iklim değişikliği

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2024 yılı, Türkiye ve dünya genelinde kuraklık ve su krizlerinin en derinden hissedildiği yıllardan biri oldu. Peki, bu yılın iklim değişikliğiyle mücadelesinde atılan adımlar nelerdi? Türkiye, su seviyelerindeki düşüşü ve tarımsal verim kayıplarını nasıl karşılamaya çalıştı? Dünyanın çeşitli bölgelerinde durum ne? Kuraklık, gelecekteki tarım ve su kaynaklarını nasıl etkiledi? Sputnik’in hazırladığı kuraklığa bakış içeriğinde. İspanya'da köylüler 'yağmur duası'na çıktı2024 yılı iklim değişikliğinden en çok etkilenen, en kurak yıllardan biri oldu. Öyle ki hem dünyada hem Türkiye’de tarım ve su seviyelerinde bu etki hissedildi. Yılın başlangıcı ise pek iç açıcı olmadı. Çünkü geçen sene itibarıyla devam eden su sıkıntısı şubat ayında en çok İspanya’yı etkilemiş, Tarragona kentinde yaşayan çiftçiler, devam eden kuraklığın sona ermesi için bir araya gelerek dua etmesine sebep olmuştu.Namibya gıda rezervlerinin yüzde 84'ünü tüketti Afrika'da tablo, halihazırdakinden de daha zorlu ve karanlık hale geldi. Birleşmiş Milletler'in (BM) yayımladığı verilere göre, Güney Afrika son yılların en kötü kuraklığını yaşadı ve Namibya'nın gıda rezervlerinin yüzde 84'ünü tükettiği aktarıldı. Bu sebeple Namibya 723 vahşi hayvanı kuraklık nedeniyle itlaf edip halka dağıtma kararı aldı.Brezilya'dan Afrika'ya dev kuraklıkBrezilya’da ise yetkililer, Brezilya'da son 70 yılın en ciddi kuraklığının yaşandığını ve ülke topraklarının yaklaşık yüzde 59'unun kuraklık tehdidi altında olduğunu belirtti. Kuraklıktan etkilenen alanların ABD'nin yarısı kadar olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (WMO) '2023 Afrika'da İklim Durumu' başlıklı raporuna göre 2030 yılına kadar yeterli önlemler alınmazsa Afrika'da günde 1,90 dolardan az parayla yaşayan 118 milyona kadar aşırı yoksul insanın kuraklığa, sellere ve aşırı sıcağa maruz kalacağı tahminine yer verildi. Yunanistan'da musluklardan çamur ve kurtçuk aktı Avrupa Birliği’ne (AB) bağlı Copernicus İklim Değişikliği Servisi verilerine göre, dünya genelinde yılın ilk 8 ayındaki 244 günün 162'si sıcaklık rekoru olarak kayıtlara geçti. 1960'tan bu yana en yüksek yaz ayı sıcaklık ortalamasına bu yıl sahne olan Yunanistan'da kuraklık nedeniyle barajlardaki su seviyesi düştü. Musluklardan ise çamurlu ve küçük kurtçuklar içeren su akmaya başladı. Kar, Fuji Dağı'nın pas geçti Dünyanın diğer ucuna Asya’ya gittiğimizde Fuji Dağı'nda kar yağışı geçen yıl 5 Ekim'de kaydedilmiş ancak hava sıcaklığında artış olduğu için kasım ayının başında eridiği bildirilmişti ve ekim ayına kadar Fuji Dağı'na hiç kar yağmadı.Çanlar Türkiye için de çalıyor: Son 53 yılın en sıcak nisan ayı yaşandıNisan ayında Türkiye’de de benzer bir senaryo yaşandı. Kırıkkale'de azalan yağışlar ve aşırı sıcaklara bağlı kuraklığın sürmesi üzerine yağmur duası edildi. Sadece dua ile kalınmadı Yahşihan ilçesinde bir araya gelen kadınlar pişirdikleri ekmekleri dağıttı. Zira Türkiye, son 53 yılın en sıcak nisan ayını yaşamaktaydı. Söz konusu ayda Türkiye’de en yüksek sıcaklık 38.9 derece ile Şanlıurfa Ceylanpınar'da ölçüldü.Mayıs ayında ise TEMA Kuraklık Ustaları Projesini Konya’da tanıttı. Bu proje ile iklime uyum ve tarımda sürdürülebilirlik için önemli bir adım atılmış oldu. AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenen proje, yüzyıllardır var olan tarım bilgisini günümüz teknolojisiyle birleştirerek genç çiftçilere aktarmayı hedefliyordu.Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 600 milyon dolarlık kuraklık finansmanHaziran ayına gelindiğinde Türkiye’de su kıtlığı baş göstermeye başlamıştı. Ayın başında İSKİ tarafından “su tüketimi” uyarısı yapıldı. Öyle ki, Türkiye’nin iklim değişikliği sebebiyle sıklığı ve şiddeti giderek artan taşkınlara ve kuraklığa karşı direncini güçlendirme ve insanlarını koruma çabalarını desteklemek için Dünya Bankası 600 milyon dolar tutarında bir finansmanı onayladı.Su seviyesi düşen derede oksijensiz kalan balıklar öldüAğustos ayına girdiğimizde Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Danışment Deresi'nde, su seviyesinin düşmesine bağlı oksijen azalması nedeniyle balık ölümleri meydana geldi. Sadece Edirne’de değil Seyhan Baraj Gölü'nde de kuraklık yaşandı. Kıyıdan 500 metre çekilen su seviyesi nedeniyle Seyhan Baraj Gölü'nün ortasında bulunan ve normalde sandallarla gidilen adaya gitmek isteyenler yürüyerek ulaştı. Büyük Menderes Nehri de kuraklıktan nasibini aldı. Büyük Menderes Nehri yağışların az olması nedeniyle bu yıl kurak yıllarından birini yaşadı. Uzmanlar, bölgenin 2100 yılına kadar sırasıyla 250, 220 ve 220 kurak ay yaşayacağını kaydetti. Ayrıca tarımın kuraklıklıktan etkilenme oranlarını düşürmek için basınçlı sulama sistemine geçilmesini ve kuraklığa dayanıklı ürün çeşitlerinin artırılması gerektiğini de söylediler. Kuraklık tarihi kenti ortaya çıkaracak düzeye ulaştıİstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde ekim ayında 36.48'e düşerken Alibey Barajı son 10 yılın en kurak dönemini geçirdi. Çorum’da ise yörenin su rejimini düzenleyen, iklimi yumuşatan, tortu ve zehirli maddeleri tutarak suyun kalitesini arttıran özellikleri ile bilinen 'kuş cenneti' Gölünyazı, kuraklık sebebiyle susuz kaldı.Kilis'in Musabeyli ilçesindeki Balıklı Göleti'nde suyun çekilmesi üzerine çok sayıda balık ölürken Van Gölü'nde yaşanan kuraklık sonucu Bitlis kıyılarında görünür hale gelen su altındaki bazı yapı kalıntıları ortaya çıktı. Bölgede araştırmalar sonucunda çekilen görüntülerde Urartu dönemi ile benzerlik gösterdiği keşfedildi.Türkiye'nin 20 bin yıllık buzulları erimeye başladıEylül ayında Türk tarımı kuraklıktan etkilenmeye devam etti. Kırıkkale'de çiftçiler patates, domates, soğan gibi ürünleri hasat etmeye başlarken bölgede yaşanan kuraklık, tarımsal verimde yüzde 50'ye varan kayıplara neden oldu. Sadece tarım değil doğa harikaları da etkilendi. Hakkari il merkezi ile Yüksekova ilçesi arasında bulunan 20 bin yıllık Cilo buzulları, iklim değişiklikleri sebebiyle erimeye başladı.Sahra Çölü'nde su birikintileri oluştuBir yandan buzullar erirken diğer yandan da dünyanın en kurak bölgelerinden biri olan Sahra Çölü, son yağışlarla birlikte beklenmedik bir dönüşümün içerisine girdi. Eylül ayında gerçekleşen yağışlar, çölün uzun yıllardır görmediği miktarda su birikintisi oluşturdu. Fas’ın güneydoğusundaki palmiye ağaçlarının arasında beliren bu su birikintileri görüntülendi.Türk yetkililer: 1.5 milyar kişi tehdit altındaTürk yetkililerden iklim değişikliği vurgusu gelmeye devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Temiz su kaynaklarına erişim beka meselesidir. Su konusunda yaşanacak gecikmenin telafisi imkansızdır. Suyu kirletmek ülkeye ihanettir“ derkenÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çölleşme, arazi tahribatı ve kuraklığın dünyadaki 110'dan fazla ülkedeki 4 milyar hektar alanı ve 1,5 milyar kişinin yaşamını tehdit ettiğini söylüyor. COP-29 görüşmeleri ve kuraklık çığlıklarına rağmen yeterli tedbir alınmıyorKasım ayında 2024’ün kayıtlardaki 'en sıcak yıl' olacağını kesinleştirdi. 2024’ün ilk 10 ayında, küresel sıcaklık ortalaması, 1991-2020 döneminin 0,71 santigrat derece üzerinde ölçüldü. COP29’da ise gelişmiş ülkeler, iklim değişikliğiyle mücadele için yıllık 300 milyar dolarlık finansman taahhüdünde bulundu. Ancak gelişmekte olan ülkeler bu miktarı 'yetersiz' bularak sert tepki gösterdi. Uluslararası Küresel Su Ekonomisi Komisyonu’nun hazırladığı rapora göre tarihte ilk kez dünyanın su döngüsünün dengesini kaybettiği saptandı. Önlem alınmadığı takdirde su krizi 2050 yılına kadar küresel gıda üretiminin yüzde 50’sinden fazlasını tehlikeye sokacağı ve dünya ekonomilerine yüzde 8 oranında bir darbe vurabileceği kaydedildi. Anlaşılan o ki kuraklığın dosya konusu olmayacağı zamanlar için dünyanın 40 fırın ekmek yemesi gerekiyor.

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büyük menderes nehri

namibya

van gölü

sahra çölü

fuji dağı

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Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

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