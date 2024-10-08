https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/kuraklik-yuzunden-van-golunde-sular-cekildi-tarihi-kent-ortaya-cikti-1088943296.html

Kuraklık yüzünden Van Gölü'nde sular çekildi: Tarihi kent ortaya çıktı

Kuraklık yüzünden Van Gölü'nde sular çekildi: Tarihi kent ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Van Gölü'nde yaşanan kuraklık sonucu Bitlis kıyılarında görünür hale gelen su altındaki bazı yapı kalıntıları ortaya çıktı. Bölgede araştırma yapan Sanat... 08.10.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

van

van gölü

tarih

kuraklık

bitlis

ahlat

sanat tarihi

urartu

orta çağ

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Van Gölü'nde çekilme sonrası görünür hale gelen su altındaki bazı yapı kalıntılarında görüntülü belgeleme çalışması yapıldı.Bölgede yaşanan sıcaklıklardan kaynaklı buharlaşma ve yağışların azalmasıyla seviyesinde düşme yaşanan Van Gölü'nün kıyı kesimlerinde tarihi yapılar ortaya çıktı. Ahlat ilçesine 18 kilometre mesafedeki kıyı şeridinde bulunan adacığın çevresinde görülen su altındaki yapı kalıntılarında görüntülü belgeleme çalışması yapıldı. Görüntü çalışmaları hakkında konuşan Sanat tarihçisi Mesut Gül "Bölgedeki Urartu yerleşimlerinden dolayı benzerlik taşıdığını düşündüğümüz alanın Orta Çağ'da da kullanıldığını düşünmekteyiz. Alanın havadan fotoğraflarına bakıldığında bir sahil kenti olduğu görülüyor ama Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılacak yerinde incelemeler ve araştırmalarla daha detaylı bilgilere erişileceğini düşünmekteyiz" dedi

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türkiye

van

van gölü

bitlis

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van gölü, kuraklık, tarihi yapılar, bitlis, ahlat