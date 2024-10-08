https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/kuraklik-yuzunden-van-golunde-sular-cekildi-tarihi-kent-ortaya-cikti-1088943296.html
Kuraklık yüzünden Van Gölü'nde sular çekildi: Tarihi kent ortaya çıktı
Kuraklık yüzünden Van Gölü'nde sular çekildi: Tarihi kent ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Van Gölü'nde yaşanan kuraklık sonucu Bitlis kıyılarında görünür hale gelen su altındaki bazı yapı kalıntıları ortaya çıktı. Bölgede araştırma yapan Sanat... 08.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-08T00:54+0300
2024-10-08T00:54+0300
2024-10-08T00:54+0300
türkiye
van
van gölü
tarih
kuraklık
bitlis
ahlat
sanat tarihi
urartu
orta çağ
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Van Gölü'nde çekilme sonrası görünür hale gelen su altındaki bazı yapı kalıntılarında görüntülü belgeleme çalışması yapıldı.Bölgede yaşanan sıcaklıklardan kaynaklı buharlaşma ve yağışların azalmasıyla seviyesinde düşme yaşanan Van Gölü'nün kıyı kesimlerinde tarihi yapılar ortaya çıktı. Ahlat ilçesine 18 kilometre mesafedeki kıyı şeridinde bulunan adacığın çevresinde görülen su altındaki yapı kalıntılarında görüntülü belgeleme çalışması yapıldı. Görüntü çalışmaları hakkında konuşan Sanat tarihçisi Mesut Gül "Bölgedeki Urartu yerleşimlerinden dolayı benzerlik taşıdığını düşündüğümüz alanın Orta Çağ'da da kullanıldığını düşünmekteyiz. Alanın havadan fotoğraflarına bakıldığında bir sahil kenti olduğu görülüyor ama Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılacak yerinde incelemeler ve araştırmalarla daha detaylı bilgilere erişileceğini düşünmekteyiz" dedi
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/mantar-toplamaya-cikti-goktasi-topladi-1088941399.html
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van gölü
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van gölü, kuraklık, tarihi yapılar, bitlis, ahlat
van gölü, kuraklık, tarihi yapılar, bitlis, ahlat
Kuraklık yüzünden Van Gölü'nde sular çekildi: Tarihi kent ortaya çıktı
Van Gölü'nde yaşanan kuraklık sonucu Bitlis kıyılarında görünür hale gelen su altındaki bazı yapı kalıntıları ortaya çıktı. Bölgede araştırma yapan Sanat tarihçisi Mesut Gül, dronla çekilen görüntülerde Urartu dönemi ile benzerlik gösteren yapıların keşfedildiğini açıkladı.
Van Gölü'nde çekilme sonrası görünür hale gelen su altındaki bazı yapı kalıntılarında görüntülü belgeleme çalışması yapıldı.
Bölgede yaşanan sıcaklıklardan kaynaklı buharlaşma ve yağışların azalmasıyla seviyesinde düşme yaşanan Van Gölü'nün kıyı kesimlerinde tarihi yapılar ortaya çıktı. Ahlat ilçesine 18 kilometre mesafedeki kıyı şeridinde bulunan adacığın çevresinde görülen su altındaki yapı kalıntılarında görüntülü belgeleme çalışması yapıldı. Görüntü çalışmaları hakkında konuşan Sanat tarihçisi Mesut Gül "Bölgedeki Urartu yerleşimlerinden dolayı benzerlik taşıdığını düşündüğümüz alanın Orta Çağ'da da kullanıldığını düşünmekteyiz. Alanın havadan fotoğraflarına bakıldığında bir sahil kenti olduğu görülüyor ama Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılacak yerinde incelemeler ve araştırmalarla daha detaylı bilgilere erişileceğini düşünmekteyiz" dedi