https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/bankalardan-yeni-kesinti-sms-gonderdiler-790-tlye-kadar-cikiyor-1092206057.html

Bankalardan yeni kesinti, SMS gönderdiler: 790 TL’ye kadar çıkıyor

Bankalardan yeni kesinti, SMS gönderdiler: 790 TL’ye kadar çıkıyor

Sputnik Türkiye

Bazı bankalar, hisse senedi hesaplarından "Hesap Bakım Ücreti" almaya başladı. Kesintiler, 6 ayda bir yapılacak ve yıllık 790 TL'ye kadar ulaşabilecek... 31.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-31T10:48+0300

2024-12-31T10:48+0300

2024-12-31T10:48+0300

ekonomi

hisse senedi

hisse

banka

kesinti

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Bazı bankalar, hisse senedi hesaplarından hesap bakım ücreti tahsil edeceklerini açıkladı. Bu yeni uygulama kapsamında müşterilere SMS yoluyla bilgilendirme yapıldı. Bankaların hesaplardan kesinti yapacağı tutarların, yıllık 390 TL ile 790 TL arasında değiştiği bildirildi.Kesintiler 6 ayda bir yapılacakBankalar, hesap bakım ücretlerini 6 aylık periyotlar halinde tahsil edecek. Bu kapsamda yatırımcılar yılda iki kez kesintiyle karşılaşacak. Müşterilerin hangi tutarlarla karşılaşacakları, çalıştıkları bankaya göre farklılık gösterecek.Yeni uygulama, hisse senedi yatırımcılarının tepkisini çekti. Uygulama hayata geçtikten sonra bazı müşterilerin, hesaplarını kapattıkları iddia edildi.Şu anda uygulamayı hayata geçiren banka sayısı 3 ile sınırlı olsa da, diğer bankaların da benzer bir politika izleyip izlemeyeceği konuşuluyor.

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