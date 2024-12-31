https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/bankalardan-yeni-kesinti-sms-gonderdiler-790-tlye-kadar-cikiyor-1092206057.html
Bankalardan yeni kesinti, SMS gönderdiler: 790 TL’ye kadar çıkıyor
Bankalardan yeni kesinti, SMS gönderdiler: 790 TL’ye kadar çıkıyor
Sputnik Türkiye
Bazı bankalar, hisse senedi hesaplarından "Hesap Bakım Ücreti" almaya başladı. Kesintiler, 6 ayda bir yapılacak ve yıllık 790 TL'ye kadar ulaşabilecek... 31.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-31T10:48+0300
2024-12-31T10:48+0300
2024-12-31T10:48+0300
ekonomi
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hisse
banka
kesinti
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Bazı bankalar, hisse senedi hesaplarından hesap bakım ücreti tahsil edeceklerini açıkladı. Bu yeni uygulama kapsamında müşterilere SMS yoluyla bilgilendirme yapıldı. Bankaların hesaplardan kesinti yapacağı tutarların, yıllık 390 TL ile 790 TL arasında değiştiği bildirildi.Kesintiler 6 ayda bir yapılacakBankalar, hesap bakım ücretlerini 6 aylık periyotlar halinde tahsil edecek. Bu kapsamda yatırımcılar yılda iki kez kesintiyle karşılaşacak. Müşterilerin hangi tutarlarla karşılaşacakları, çalıştıkları bankaya göre farklılık gösterecek.Yeni uygulama, hisse senedi yatırımcılarının tepkisini çekti. Uygulama hayata geçtikten sonra bazı müşterilerin, hesaplarını kapattıkları iddia edildi.Şu anda uygulamayı hayata geçiren banka sayısı 3 ile sınırlı olsa da, diğer bankaların da benzer bir politika izleyip izlemeyeceği konuşuluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/mevduat-faizlerinde-gerileme-1-milyon-ve-100-bin-liranin-getirisi-belli-oldu-31-ocaka-dikkat-1092204596.html
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hisse senedi hesap bakım ücreti, hesap bakım ücreti ne kadar, 6 aylık hesap kesintisi, bankalar hisse senedi hesaplarından ücret alıyor, 790 tl hesap bakım ücreti, yatırımcıların tepkisi, hisse senedi hesabı kapatma, hangi bankalar hesap bakım ücreti alıyor, bankalar arasında ücret farkı, düşük masraflı bankacılık, hesap bakım ücreti protestosu, hisse senedi yatırımcıları ne yapmalı, hesap bakım ücreti alınan bankalar, yatırımcılar için alternatif çözümler, bankalar hesap kesinti politikası, 2025 hisse senedi ücretleri, hesap bakım ücreti yıllık ne kadar
Bankalardan yeni kesinti, SMS gönderdiler: 790 TL’ye kadar çıkıyor
Bazı bankalar, hisse senedi hesaplarından "Hesap Bakım Ücreti" almaya başladı. Kesintiler, 6 ayda bir yapılacak ve yıllık 790 TL'ye kadar ulaşabilecek. Uygulama, yatırımcıların tepkisine yol açarken bazı müşterilerin hesaplarını kapattığı iddia edildi.
Bazı bankalar, hisse senedi hesaplarından hesap bakım ücreti tahsil edeceklerini açıkladı. Bu yeni uygulama kapsamında müşterilere SMS yoluyla bilgilendirme yapıldı. Bankaların hesaplardan kesinti yapacağı tutarların, yıllık 390 TL ile 790 TL arasında değiştiği bildirildi.
Kesintiler 6 ayda bir yapılacak
Bankalar, hesap bakım ücretlerini 6 aylık periyotlar halinde tahsil edecek. Bu kapsamda yatırımcılar yılda iki kez kesintiyle karşılaşacak. Müşterilerin hangi tutarlarla karşılaşacakları, çalıştıkları bankaya göre farklılık gösterecek.
Yeni uygulama, hisse senedi yatırımcılarının tepkisini çekti. Uygulama hayata geçtikten sonra bazı müşterilerin, hesaplarını kapattıkları iddia edildi.
Şu anda uygulamayı hayata geçiren banka sayısı 3 ile sınırlı olsa da, diğer bankaların da benzer bir politika izleyip izlemeyeceği konuşuluyor.