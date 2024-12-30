https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/ucak-kazalarina-neden-olan-sey-dunyanin-kalp-atisi-mi-schumann-rezonansi-gizli-tehdit-olabilir-mi-1092163064.html

Uçak kazalarına neden olan şey 'Dünya'nın kalp atışı' mı? Schumann Rezonansı gizli tehdit olabilir mi?

Uçak kazalarına neden olan şey 'Dünya'nın kalp atışı' mı? Schumann Rezonansı gizli tehdit olabilir mi?

Sputnik Türkiye

Dünya’nın doğal elektromanyetik titreşimi olan Schumann rezonansı, uçak kazalarıyla bağlantılı mı? Bilim insanları, atmosferdeki elektromanyetik... 30.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-30T10:09+0300

2024-12-30T10:09+0300

2024-12-30T10:09+0300

uçak kazası

uçak kazaları

kayıp uçak

yaşam

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kalp atışı yasası

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Schumann rezonansı, Dünya’nın elektromanyetik alanında oluşan doğal frekanslardır. Dünyanın “kalp atışı” olarak da bilinen bu rezonanslar, hem bilim insanlarının hem de ruhsal çalışmalara ilgi duyanların dikkatini çekiyor.Schumann rezonansı nedir ve uçuş güvenliği i̇çin önemiSchumann rezonansı, Dünya ile iyonosfer arasında oluşan elektromanyetik dalgalanmalar olarak biliniyor. 7.83 Hz temel frekansıyla bilinen bu doğal fenomen, genellikle atmosferik şimşek çakmaları ve manyetik dalgalanmalar sonucu oluşur. Ancak bu titreşimlerin, hava araçlarının navigasyon sistemlerini etkileyebileceği yönünde iddialar gündeme geldi.Elektromanyetik dalgalanmalar ve navigasyon sistemleriModern uçaklar, hassas elektronik ve navigasyon sistemlerine bağlı olarak çalışır. Bilim insanları, Schumann rezonansı gibi elektromanyetik dalgaların bu sistemlerde geçici sapmalara neden olabileceğini belirtiyor. Özellikle güneş fırtınaları veya manyetik fırtınaların Schumann rezonansı üzerinde yarattığı dalgalanmaların uçuş güvenliğini etkileyebileceği düşünülüyor.Uçak kazalarındaki olası etkilerBazı uzmanlar, Schumann rezonansı dalgalanmalarının geçmişteki bazı uçak kazalarıyla ilişkili olabileceğini öne sürüyor. Navigasyon ve iletişim sistemlerinde meydana gelen kısa süreli aksaklıkların, pilotların karar mekanizmalarını etkileyebileceği belirtiliyor. Ancak bu konuda somut bilimsel kanıtların sınırlı olduğu ve daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğu ifade ediliyor.Güneş fırtınaları ve schumann rezonansıSchumann rezonansı, güneş fırtınaları sırasında daha yoğun dalgalanmalar gösterebilir. Bu durum, uçakların manyetik alan ölçümleri ve GPS sinyallerinde kısa süreli aksamalara yol açabilir. Uzmanlar, bu etkilerin uçuş planlamalarında dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.Schumann rezonansı ölçümleri ve önlemlerSchumann rezonansı, özel manyetik ölçüm cihazlarıyla sürekli olarak izlenebilir. Bazı havacılık otoriteleri, elektromanyetik dalgalanmaları izlemek için bu teknolojiyi kullanmayı öneriyor. Uçuş sırasında oluşabilecek dalgalanmaları minimize etmek için elektronik cihazlarda manyetik alan koruma sistemlerinin geliştirilmesi gerektiği de tartışılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/istanbul-havalimaninda-gece-yarisi-panik-arac-girisine-kapandi-valiz-patlatildi-1092161039.html

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