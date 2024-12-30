https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/istanbul-havalimaninda-gece-yarisi-panik-arac-girisine-kapandi-valiz-patlatildi-1092161039.html

İstanbul Havalimanı’nda gece yarısı panik: Araç girişine kapandı, valiz patlatıldı

İstanbul Havalimanı’nda gece yarısı panik: Araç girişine kapandı, valiz patlatıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul Havalimanı ana nizamiye girişinde sahipsiz bir şüpheli valiz tespit edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemleri alarak araç girişini geçici süreyle... 30.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-30T06:58+0300

2024-12-30T06:58+0300

2024-12-30T06:58+0300

istanbul havalimanı

türkiye

istanbul emniyet müdürlüğü

bomba

bomba

bomba ihbarı

bomba tehdidi

bomba imha

bomba ihbarı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0f/1084882282_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9d004613b7db1aeb3be9fccd7d75245a.jpg

İstanbul Havalimanı ana nizamiye girişinde bulunan sahipsiz bir valiz, güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Olay, saat 23.15 sıralarında meydana geldi. Şüpheli valiz nedeniyle polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alarak bölgeyi boşalttı. Havalimanına araç girişi yaklaşık 20 dakika süreyle durduruldu.Bomba i̇mha ekipleri devreye girdiDurumun ihbar edilmesi üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı bomba imha ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Şüpheli valiz, fünye ile kontrollü bir şekilde patlatıldı. Patlamanın ardından yapılan incelemede valizin içinden yalnızca kıyafetlerin çıktığı tespit edildi.Kısa süreli panik yaşandıOlayın ardından havalimanındaki giriş ve çıkışlar yeniden normale döndü. Valizin kontrolü sırasında bölge güvenlik çemberine alınırken, havalimanındaki yolcular ve çalışanlar arasında kısa süreli panik yaşandı. Güvenlik ekipleri, benzer olayların önüne geçmek için tedbirlerin artırıldığını bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/meteorolojiden-kritik-harita-degisti-uyarisi-istanbula-kar-geliyor-hava-durumu-alarm-veriyor-1092160066.html

istanbul havalimanı

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul havalimanı, istanbul emniyet müdürlüğü, bomba, bomba, bomba ihbarı, bomba tehdidi, bomba imha, bomba ihbarı