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İstanbul Havalimanı’nda gece yarısı panik: Araç girişine kapandı, valiz patlatıldı
İstanbul Havalimanı’nda gece yarısı panik: Araç girişine kapandı, valiz patlatıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Havalimanı ana nizamiye girişinde sahipsiz bir şüpheli valiz tespit edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemleri alarak araç girişini geçici süreyle... 30.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-30T06:58+0300
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İstanbul Havalimanı ana nizamiye girişinde bulunan sahipsiz bir valiz, güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Olay, saat 23.15 sıralarında meydana geldi. Şüpheli valiz nedeniyle polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alarak bölgeyi boşalttı. Havalimanına araç girişi yaklaşık 20 dakika süreyle durduruldu.Bomba i̇mha ekipleri devreye girdiDurumun ihbar edilmesi üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı bomba imha ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Şüpheli valiz, fünye ile kontrollü bir şekilde patlatıldı. Patlamanın ardından yapılan incelemede valizin içinden yalnızca kıyafetlerin çıktığı tespit edildi.Kısa süreli panik yaşandıOlayın ardından havalimanındaki giriş ve çıkışlar yeniden normale döndü. Valizin kontrolü sırasında bölge güvenlik çemberine alınırken, havalimanındaki yolcular ve çalışanlar arasında kısa süreli panik yaşandı. Güvenlik ekipleri, benzer olayların önüne geçmek için tedbirlerin artırıldığını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/meteorolojiden-kritik-harita-degisti-uyarisi-istanbula-kar-geliyor-hava-durumu-alarm-veriyor-1092160066.html
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İstanbul Havalimanı’nda gece yarısı panik: Araç girişine kapandı, valiz patlatıldı

06:58 30.12.2024
© İHA / TUNCER CENGİZ-AW228682Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk devam ediyor
Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk devam ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2024
© İHA / TUNCER CENGİZ-AW228682
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İstanbul Havalimanı ana nizamiye girişinde sahipsiz bir şüpheli valiz tespit edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemleri alarak araç girişini geçici süreyle kapattı. Bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatılan valizin içinden kıyafet çıktı. Olay kısa süreli paniğe yol açtı.
İstanbul Havalimanı ana nizamiye girişinde bulunan sahipsiz bir valiz, güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Olay, saat 23.15 sıralarında meydana geldi. Şüpheli valiz nedeniyle polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alarak bölgeyi boşalttı. Havalimanına araç girişi yaklaşık 20 dakika süreyle durduruldu.

Bomba i̇mha ekipleri devreye girdi

Durumun ihbar edilmesi üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı bomba imha ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Şüpheli valiz, fünye ile kontrollü bir şekilde patlatıldı. Patlamanın ardından yapılan incelemede valizin içinden yalnızca kıyafetlerin çıktığı tespit edildi.

Kısa süreli panik yaşandı

Olayın ardından havalimanındaki giriş ve çıkışlar yeniden normale döndü. Valizin kontrolü sırasında bölge güvenlik çemberine alınırken, havalimanındaki yolcular ve çalışanlar arasında kısa süreli panik yaşandı. Güvenlik ekipleri, benzer olayların önüne geçmek için tedbirlerin artırıldığını bildirdi.
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