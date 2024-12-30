https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/putinden-erdogan-da-dahil-cok-sayida-lidere-yeni-yil-tebrigi-1092176331.html

Putin'den Erdoğan da dahil çok sayıda lidere Yeni Yıl tebriği

Putin'den Erdoğan da dahil çok sayıda lidere Yeni Yıl tebriği

Sputnik Türkiye

Rus lider Putin, geleneksel hale geldiği üzere, dost ülkelerin liderlerine Yeni Yıl telgrafı gönderdi. 30.12.2024, Sputnik Türkiye

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2024-12-30T13:04+0300

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dünya

ermenistan başbakanı nikol paşinyan

şi cinping

kim jong-un

macaristan

belarus

venezüella

kremlin

recep tayyip erdoğan

türkiye

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çok sayıda lidere telgraf göndererek Yeni Yıl tebriklerini iletti.Kremlin, Putin'in yaklaşan Yeni Yıl vesilesiyle görevdeki ve görevden ayrılmış bir dizi lidere telgraf gönderdiğini duyurdu.Kremlin'in açıklamasına göre Putin'in telgraf gönderdiği isimler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan gibi isimler ön plana çıktı.Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Hindistan Cumhuriyeti Başbakanı Narendra Modi, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ve Papa Francis de Rus liderin kutladığı liderler arasında yer aldı.Listede Güney Amerika'dan Bolivya Devlet Başkanı Luis Alberto Arce, Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez dikkat çekti.Putin, eski liderlerden Gerhard Schroeder, Raul Castro, Robert Koçaryan, Nursultan Nazarbayev, Serj Sarkisyan'ın da Yeni Yılını kutladı.Rusya Devlet Başkanı, Noel'i kutlayan liderlere Noel tebriği de gönderdi.

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