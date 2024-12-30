Lavrov, Esad yönetiminin neden düştüğünü açıkladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Uzmanlar uyardı: Atom meyve sularına dikkat
09:19
3 dk
ÖZEL HABER
Kimine suikast kimine ihmal dendi: Türkiye’de patlayan mühimmat fabrikaları
10:34
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Uzayda mahsur kalan astronotlardan Noel kutlaması
11:10
3 dk
ÖZEL HABER
Kural uygulama sanatı: Hakemlerin mesleki arka planları
11:29
5 dk
ÖZEL HABER
Milletvekilleri talep etti: TBMM'de latte servisi başladı
11:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Hasan Erel: 'BRICS, G7’ye alternatif bir oluşum olarak ortaya koyuldu'
12:10
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:34
8 dk
SESLİ HABER
Migreni olanlar dikkat: Erbain soğukları baş ağrısını tetikliyor
12:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:06
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:06
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Barış Adıbelli: 'Rusya gördü ki cephede aslında Ukrayna postu giymiş ABD ve NATO’yla savaşıyor'
18:10
2 dk
SESLİ HABER
Trump'ın Noel dilek listesi şaşırtmadı: Panama Kanalı, Grönland, Kanada
18:23
2 dk
SESLİ HABER
Yapay zeka ile hazırlanan video linkine tıkladı, hesabından 650 bin TL çekildi
18:56
1 dk
ÖZEL HABER
Rus arkeologlar çalışma başlatmıştı: Noel Baba’nın mezarı Türkiye’de mi?
20:54
3 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy’den Noel arifesinde “Ekümenik” mesajı
22:33
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Serdal Adalı: 'Kazanan Beşiktaş olmuştur'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Narin cinayetinde hukuk konuştu, adalet sustu
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Area'dan yılın son seçim anketi
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/lavrov-esad-yonetiminin-neden-dustugunu-acikladi-1092165561.html
Lavrov, Esad yönetiminin neden düştüğünü açıkladı
Lavrov, Esad yönetiminin neden düştüğünü açıkladı
Sputnik Türkiye
Suriye'de eski iktidarın nüfusun sosyo-ekonomik beklentilerini karşılayamadığına dikkat çeken Lavrov, bunda kaynaklar açısından en zengin bölgeyi işgal eden... 30.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-30T10:20+0300
2024-12-30T10:20+0300
dünya
abd
suriye
esad
abd
rusya hava-uzay kuvvetleri
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
beşar esad
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/16/1080981887_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f9455074008518394791465f3698b521.jpg
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ülkedeki sosyal sorunlarla başa çıkamadığını için yönetimi kaybettiğini belirtti.Rus basınına demeç veren Lavrov, Suriye'de eski Devlet Başkanı Esad'ın görevi bırakıp Rusya'ya sığınmasıyla sonuçlanan sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Suriye'de iktidarın el değiştirmesinin nedenini Esad yönetiminin sosyal sorunlara çözüm bulamaması olarak gösteren Lavrov, "Durumun kötüye gitmesinin nedenlerinden birinin önceki yönetiminin uzun süren iç savaş koşullarında nüfusun temel ihtiyaçlarını karşılayamaması olduğunu söyleyebiliriz" dedi.'ABD'nin suçu büyük'Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin de desteğiyle uluslararası terörle mücadelede kazanılan ikna edici başarıların ardından Suriye halkının yaşamının iyiye gideceği yönündeki beklentilerin karşılık bulmadığını anlatan Lavrov, ABD'nin bu süreçte oynadığı role dikkat çekti.Rusya Dışişleri Bakanı, "Suriye'nin kaynaklar açısından en zengin bölgesi olan kuzeydoğu bölgesini işgal eden ve kendi uşaklarından oluşan koalisyonun lideri olarak Şam'a ciddi yaptırım baskısı uygulayan Washington'un suçu büyük" diye konuştu.'Rusya her zaman yardımcı oldu'Rusya'nın ise Suriye'ye her zaman yardımcı olduğunu anımsatan Lavrov, bu ülkeye insani yardım sağladıklarını, ülkedeki altyapıyı ıslah ettiklerini ve Suriyelilerin dönmesi için temel oluşturduklarını kaydetti. 'Önceki yönetim komşularıyla yapıcı diyalog kurmayı başaramadı'Moskova'nın Astana süreci kapsamında siyasi çözüm için de enerjik bir çalışma yürüttüğüne dikkat çeken Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:Şu anda Rus tarafının Suriye'deki gelişmeleri çok titiz bir şekilde takip ettiğini de söyleyen Lavrov, geleceğe dönük çıkarımlar yapmak için henüz erken olduğunu sözlerine ekledi.
suriye
esad
abd
rusya
moskova
şam
washington
astana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/16/1080981887_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_e1282b43114708cb7510dd686d9d8a2e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, suriye, esad, abd, rusya hava-uzay kuvvetleri, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, beşar esad, moskova, şam, insani yardım, washington, astana, astana süreci, siyasi çözüm
abd, suriye, esad, abd, rusya hava-uzay kuvvetleri, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, beşar esad, moskova, şam, insani yardım, washington, astana, astana süreci, siyasi çözüm

Lavrov, Esad yönetiminin neden düştüğünü açıkladı

10:20 30.12.2024
© AA / Rusya Dışişleri BakanlığıRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2024
© AA / Rusya Dışişleri Bakanlığı
Abone ol
Suriye'de eski iktidarın nüfusun sosyo-ekonomik beklentilerini karşılayamadığına dikkat çeken Lavrov, bunda kaynaklar açısından en zengin bölgeyi işgal eden ABD'nin büyük bir suçu olduğunu vurguladı. Rusya'nın tavsiyelerine rağmen Esad'ın nüfuzlu komşularıyla yapıcı diyalog kuramadığının altını çizdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ülkedeki sosyal sorunlarla başa çıkamadığını için yönetimi kaybettiğini belirtti.

Rus basınına demeç veren Lavrov, Suriye'de eski Devlet Başkanı Esad'ın görevi bırakıp Rusya'ya sığınmasıyla sonuçlanan sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'de iktidarın el değiştirmesinin nedenini Esad yönetiminin sosyal sorunlara çözüm bulamaması olarak gösteren Lavrov, "Durumun kötüye gitmesinin nedenlerinden birinin önceki yönetiminin uzun süren iç savaş koşullarında nüfusun temel ihtiyaçlarını karşılayamaması olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

'ABD'nin suçu büyük'

Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin de desteğiyle uluslararası terörle mücadelede kazanılan ikna edici başarıların ardından Suriye halkının yaşamının iyiye gideceği yönündeki beklentilerin karşılık bulmadığını anlatan Lavrov, ABD'nin bu süreçte oynadığı role dikkat çekti.

Rusya Dışişleri Bakanı, "Suriye'nin kaynaklar açısından en zengin bölgesi olan kuzeydoğu bölgesini işgal eden ve kendi uşaklarından oluşan koalisyonun lideri olarak Şam'a ciddi yaptırım baskısı uygulayan Washington'un suçu büyük" diye konuştu.

'Rusya her zaman yardımcı oldu'

Rusya'nın ise Suriye'ye her zaman yardımcı olduğunu anımsatan Lavrov, bu ülkeye insani yardım sağladıklarını, ülkedeki altyapıyı ıslah ettiklerini ve Suriyelilerin dönmesi için temel oluşturduklarını kaydetti.

'Önceki yönetim komşularıyla yapıcı diyalog kurmayı başaramadı'

Moskova'nın Astana süreci kapsamında siyasi çözüm için de enerjik bir çalışma yürüttüğüne dikkat çeken Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak önceki yönetim, tüm ısrarlı tavsiyelerimize ve aktif desteğimize rağmen, tam teşekküllü siyasi süreci başlatmak amacıyla muhaliflerle ve bölgedeki nüfuzlu komşularıyla yapıcı diyalog kurmayı ve ciddi sosyo-ekonomik sorunları çözmeyi başaramadı."

Şu anda Rus tarafının Suriye'deki gelişmeleri çok titiz bir şekilde takip ettiğini de söyleyen Lavrov, geleceğe dönük çıkarımlar yapmak için henüz erken olduğunu sözlerine ekledi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала