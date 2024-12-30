Lavrov, Esad yönetiminin neden düştüğünü açıkladı
© AA / Rusya Dışişleri BakanlığıRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı
© AA / Rusya Dışişleri Bakanlığı
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Suriye'de eski iktidarın nüfusun sosyo-ekonomik beklentilerini karşılayamadığına dikkat çeken Lavrov, bunda kaynaklar açısından en zengin bölgeyi işgal eden ABD'nin büyük bir suçu olduğunu vurguladı. Rusya'nın tavsiyelerine rağmen Esad'ın nüfuzlu komşularıyla yapıcı diyalog kuramadığının altını çizdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ülkedeki sosyal sorunlarla başa çıkamadığını için yönetimi kaybettiğini belirtti.
Rus basınına demeç veren Lavrov, Suriye'de eski Devlet Başkanı Esad'ın görevi bırakıp Rusya'ya sığınmasıyla sonuçlanan sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Suriye'de iktidarın el değiştirmesinin nedenini Esad yönetiminin sosyal sorunlara çözüm bulamaması olarak gösteren Lavrov, "Durumun kötüye gitmesinin nedenlerinden birinin önceki yönetiminin uzun süren iç savaş koşullarında nüfusun temel ihtiyaçlarını karşılayamaması olduğunu söyleyebiliriz" dedi.
Rus basınına demeç veren Lavrov, Suriye'de eski Devlet Başkanı Esad'ın görevi bırakıp Rusya'ya sığınmasıyla sonuçlanan sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Suriye'de iktidarın el değiştirmesinin nedenini Esad yönetiminin sosyal sorunlara çözüm bulamaması olarak gösteren Lavrov, "Durumun kötüye gitmesinin nedenlerinden birinin önceki yönetiminin uzun süren iç savaş koşullarında nüfusun temel ihtiyaçlarını karşılayamaması olduğunu söyleyebiliriz" dedi.
'ABD'nin suçu büyük'
Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin de desteğiyle uluslararası terörle mücadelede kazanılan ikna edici başarıların ardından Suriye halkının yaşamının iyiye gideceği yönündeki beklentilerin karşılık bulmadığını anlatan Lavrov, ABD'nin bu süreçte oynadığı role dikkat çekti.
Rusya Dışişleri Bakanı, "Suriye'nin kaynaklar açısından en zengin bölgesi olan kuzeydoğu bölgesini işgal eden ve kendi uşaklarından oluşan koalisyonun lideri olarak Şam'a ciddi yaptırım baskısı uygulayan Washington'un suçu büyük" diye konuştu.
Rusya Dışişleri Bakanı, "Suriye'nin kaynaklar açısından en zengin bölgesi olan kuzeydoğu bölgesini işgal eden ve kendi uşaklarından oluşan koalisyonun lideri olarak Şam'a ciddi yaptırım baskısı uygulayan Washington'un suçu büyük" diye konuştu.
'Rusya her zaman yardımcı oldu'
Rusya'nın ise Suriye'ye her zaman yardımcı olduğunu anımsatan Lavrov, bu ülkeye insani yardım sağladıklarını, ülkedeki altyapıyı ıslah ettiklerini ve Suriyelilerin dönmesi için temel oluşturduklarını kaydetti.
'Önceki yönetim komşularıyla yapıcı diyalog kurmayı başaramadı'
Moskova'nın Astana süreci kapsamında siyasi çözüm için de enerjik bir çalışma yürüttüğüne dikkat çeken Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ancak önceki yönetim, tüm ısrarlı tavsiyelerimize ve aktif desteğimize rağmen, tam teşekküllü siyasi süreci başlatmak amacıyla muhaliflerle ve bölgedeki nüfuzlu komşularıyla yapıcı diyalog kurmayı ve ciddi sosyo-ekonomik sorunları çözmeyi başaramadı."
Şu anda Rus tarafının Suriye'deki gelişmeleri çok titiz bir şekilde takip ettiğini de söyleyen Lavrov, geleceğe dönük çıkarımlar yapmak için henüz erken olduğunu sözlerine ekledi.