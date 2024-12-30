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MEB'ten tarihi karar: 2025'te karne kalkıyor, LGS de kalkacak mı?
MEB'ten tarihi karar: 2025'te karne kalkıyor, LGS de kalkacak mı?
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025 yılında ilkokullarda karne yerine gelişim raporu uygulamasına geçileceğini duyurdu. Tekin ayrıca LGS’nin... 30.12.2024, Sputnik Türkiye
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025 yılında ilkokullarda artık karne verilmeyeceğini açıkladı. Karne yerine öğrencilerin akademik, sosyal ve davranışsal gelişimlerini içeren gelişim raporları hazırlanacak. Bu uygulamanın, öğrencilerin başarılarını daha kapsamlı bir şekilde değerlendirme amacı taşıdığı belirtildi.Öğretmen Atamaları ve Yeni Sınav SistemiBakan Tekin, öğretmen atamalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 2024 KPSS ile mevcut atama prosedürlerinin devam edeceğini belirten Tekin, 2025’te ise KPSS yerine Akademi Giriş Sınavı (AGS) adıyla yeni bir sınav sisteminin devreye gireceğini duyurdu.LGS kaldırılmayacak, i̇çeriği güncellenecekVelilerin merakla beklediği LGS hakkında da açıklama yapan Tekin, sınavın kaldırılmasının gündemde olmadığını vurguladı. Ancak sınavın içeriğinin müfredatla uyumlu hale getirileceğini belirtti. Bu kapsamda, öğrencilerin müfredat materyalleriyle uyumlu bir sınav süreci yaşayacağı ifade edildi.Özel okul ücretlerine düzenleme geliyorÖzel okullardaki yüksek ücretler ve fahiş fiyat uygulamalarıyla ilgili de çalışma başlatıldı. Tekin, özel okulların öğretmen maaşlarının kamu maaşlarına yakın olduğunu belirterek, okul ücretleri ve ek masraflara ilişkin bir düzenleme yapılacağını açıkladı.BİLSEM’de yerli ve milli zeka testi dönemiTekin, Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) sınavlarında kullanılacak yerli ve milli zeka testi uygulamasını duyurdu. İlk kez 2025 yılında uygulanacak olan bu sistemin, Türkiye’nin eğitim alanındaki bağımsızlığını güçlendirmesi bekleniyor.Yılbaşı ve mezuniyet programlarına düzenlemeBakan Tekin, yılbaşı kutlamaları ve mezuniyet törenleri hakkında da açıklamalarda bulundu:
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2025 ilkokul karne yerine gelişim raporu, karne kalkıyor gelişim raporu geliyor, milli eğitim bakanı yusuf tekin açıklamaları, öğretmen atamaları kpss ags farkı, akademi giriş sınavı nedir, 2025 öğretmen atamaları, lgs kalkıyor mu, özel okul ücretleri düzenlemesi, bilsem yerli zekâ testi, 2025 milli eğitim yenilikleri, milli eğitim akademisi nasıl olacak, ags sınavı ne zaman, özel okul fiyatları 2025, ilkokul karnesi yerine ne verilecek, milli eğitim yeni düzenlemeler
2025 ilkokul karne yerine gelişim raporu, karne kalkıyor gelişim raporu geliyor, milli eğitim bakanı yusuf tekin açıklamaları, öğretmen atamaları kpss ags farkı, akademi giriş sınavı nedir, 2025 öğretmen atamaları, lgs kalkıyor mu, özel okul ücretleri düzenlemesi, bilsem yerli zekâ testi, 2025 milli eğitim yenilikleri, milli eğitim akademisi nasıl olacak, ags sınavı ne zaman, özel okul fiyatları 2025, ilkokul karnesi yerine ne verilecek, milli eğitim yeni düzenlemeler

MEB'ten tarihi karar: 2025'te karne kalkıyor, LGS de kalkacak mı?

07:07 30.12.2024
© AAMEB
MEB - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2024
© AA
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025 yılında ilkokullarda karne yerine gelişim raporu uygulamasına geçileceğini duyurdu. Tekin ayrıca LGS’nin kaldırılmayacağını, yeni öğretmen atamaları için KPSS sisteminin değişeceğini ve özel okullarda ücret düzenlemesi yapılacağını açıkladı. İşte tüm detaylar...
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025 yılında ilkokullarda artık karne verilmeyeceğini açıkladı. Karne yerine öğrencilerin akademik, sosyal ve davranışsal gelişimlerini içeren gelişim raporları hazırlanacak. Bu uygulamanın, öğrencilerin başarılarını daha kapsamlı bir şekilde değerlendirme amacı taşıdığı belirtildi.

Öğretmen Atamaları ve Yeni Sınav Sistemi

Bakan Tekin, öğretmen atamalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 2024 KPSS ile mevcut atama prosedürlerinin devam edeceğini belirten Tekin, 2025’te ise KPSS yerine Akademi Giriş Sınavı (AGS) adıyla yeni bir sınav sisteminin devreye gireceğini duyurdu.
AGS’nin Özellikleri: Akademi Giriş Sınavı, Talim Terbiye Kurulu tarafından onaylanan programları içerecek ve test odaklı KPSS’den farklı bir yapıya sahip olacak.
Akademi Eğitimi: AGS’yi geçen öğretmen adayları, Milli Eğitim Akademisi’nde eğitim alacak ve ardından istihdam edilecek.

LGS kaldırılmayacak, i̇çeriği güncellenecek

Velilerin merakla beklediği LGS hakkında da açıklama yapan Tekin, sınavın kaldırılmasının gündemde olmadığını vurguladı. Ancak sınavın içeriğinin müfredatla uyumlu hale getirileceğini belirtti. Bu kapsamda, öğrencilerin müfredat materyalleriyle uyumlu bir sınav süreci yaşayacağı ifade edildi.

Özel okul ücretlerine düzenleme geliyor

Özel okullardaki yüksek ücretler ve fahiş fiyat uygulamalarıyla ilgili de çalışma başlatıldı. Tekin, özel okulların öğretmen maaşlarının kamu maaşlarına yakın olduğunu belirterek, okul ücretleri ve ek masraflara ilişkin bir düzenleme yapılacağını açıkladı.
2025 Düzenlemesi: Özel okullardaki fahiş fiyatlarla kitap ve kırtasiye satışlarının önüne geçmek için yeni yönetmelik devreye girecek.

BİLSEM’de yerli ve milli zeka testi dönemi

Tekin, Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) sınavlarında kullanılacak yerli ve milli zeka testi uygulamasını duyurdu. İlk kez 2025 yılında uygulanacak olan bu sistemin, Türkiye’nin eğitim alanındaki bağımsızlığını güçlendirmesi bekleniyor.

Yılbaşı ve mezuniyet programlarına düzenleme

Bakan Tekin, yılbaşı kutlamaları ve mezuniyet törenleri hakkında da açıklamalarda bulundu:
Yılbaşı Kutlamaları: Ailelere maddi külfet yaratacak etkinliklerin önlenmesi hedefleniyor.
Mezuniyet Törenleri: Öğrencilerin mezuniyet törenlerinin okul bünyesinde yapılması teşvik edilecek.
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