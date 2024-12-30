https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/mebten-tarihi-karar-2025te-karne-kalkiyor-lgs-de-kalkacak-mi-1092161223.html

MEB'ten tarihi karar: 2025'te karne kalkıyor, LGS de kalkacak mı?

MEB'ten tarihi karar: 2025'te karne kalkıyor, LGS de kalkacak mı?

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025 yılında ilkokullarda karne yerine gelişim raporu uygulamasına geçileceğini duyurdu. Tekin ayrıca LGS’nin... 30.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-30T07:07+0300

2024-12-30T07:07+0300

2024-12-30T07:07+0300

türkiye

kpss

ags

liseye geçiş sistemi (lgs)

karne

karne hediyesi

meb

milli eğitim bakanlığı (meb)

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025 yılında ilkokullarda artık karne verilmeyeceğini açıkladı. Karne yerine öğrencilerin akademik, sosyal ve davranışsal gelişimlerini içeren gelişim raporları hazırlanacak. Bu uygulamanın, öğrencilerin başarılarını daha kapsamlı bir şekilde değerlendirme amacı taşıdığı belirtildi.Öğretmen Atamaları ve Yeni Sınav SistemiBakan Tekin, öğretmen atamalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 2024 KPSS ile mevcut atama prosedürlerinin devam edeceğini belirten Tekin, 2025’te ise KPSS yerine Akademi Giriş Sınavı (AGS) adıyla yeni bir sınav sisteminin devreye gireceğini duyurdu.LGS kaldırılmayacak, i̇çeriği güncellenecekVelilerin merakla beklediği LGS hakkında da açıklama yapan Tekin, sınavın kaldırılmasının gündemde olmadığını vurguladı. Ancak sınavın içeriğinin müfredatla uyumlu hale getirileceğini belirtti. Bu kapsamda, öğrencilerin müfredat materyalleriyle uyumlu bir sınav süreci yaşayacağı ifade edildi.Özel okul ücretlerine düzenleme geliyorÖzel okullardaki yüksek ücretler ve fahiş fiyat uygulamalarıyla ilgili de çalışma başlatıldı. Tekin, özel okulların öğretmen maaşlarının kamu maaşlarına yakın olduğunu belirterek, okul ücretleri ve ek masraflara ilişkin bir düzenleme yapılacağını açıkladı.BİLSEM’de yerli ve milli zeka testi dönemiTekin, Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) sınavlarında kullanılacak yerli ve milli zeka testi uygulamasını duyurdu. İlk kez 2025 yılında uygulanacak olan bu sistemin, Türkiye’nin eğitim alanındaki bağımsızlığını güçlendirmesi bekleniyor.Yılbaşı ve mezuniyet programlarına düzenlemeBakan Tekin, yılbaşı kutlamaları ve mezuniyet törenleri hakkında da açıklamalarda bulundu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/istanbul-havalimaninda-gece-yarisi-panik-arac-girisine-kapandi-valiz-patlatildi-1092161039.html

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