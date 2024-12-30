https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/icisleri-bakani-ali-yerlikaya-ilk-kez-acikladi-21-gunde-donen-suriyeli-sayisi-kac-1092194055.html

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ilk kez açıkladı: 21 günde dönen Suriyeli sayısı kaç?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ilk kez açıkladı: 21 günde dönen Suriyeli sayısı kaç?

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya NTV canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Yerlikaya'nın gündeminde 21 günde dönen Suriyeli sayısı ve yılbaşı kutlamalarında... 30.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-30T21:52+0300

2024-12-30T21:52+0300

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya canlı yayında ülke gündemi hakkında değerlendirmelerde bulundu.Yeni yıl kutlamaları hakkında konuşan Bakan Ali Yerlikaya ''Yılbaşına yönelik güvenlik tedbirleri 3 gün boyunca devam edecek. Yılbaşında 309 bin 819 kolluk gücü görev başında olacak. Kontrol noktalarının sayısı artırıldı. 294 bin 934 litre sahte içki ele geçirildi ve 25 kişi tutuklandı. Buraya gelen insanlara geçici koruma statüsü verildi. İnancımız, mazlumun bir gün haklı geleceği yönündeydi. Esed onuruyla gitmedi ve onuruyla yaşamayacak. Yasal kalış hakkı olan vatandaşlarımıza dair paylaşımlar yapıldı. Yasal kalış hakkına sahip 2 milyon 905 bin Suriyeli bulunuyor'' dedi.'21 günde 35 bin 114 kişi döndü'Geri dönen mülteciler hakkında bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ''Suriye'nin Kuzeyi'nde süren operasyonların bulunduğu bölgede 6 milyon insan yaşadı. STK'larımızla birlikte destansı mücadeleler verdik. 740 bin insan gönüllü olarak oraya döndü. 8 Aralık'tan sonra büyük bir mutluluk yaşanıyor. Bu insanlar onurlu ve güvenli bir şekilde dönüyorlar. Bunu ilk kez açıklıyorum; 21 günde 35 bin 114 kişi geri döndü. 8 Aralık'tan sonra günlük dönüş sayısı bin 700'e yaklaştı. 9 Aralık-29 Aralık tarihleri arasında günlük dönüş ortalaması bin 672 oldu'' açıklamasında bulundu.'Vatandaşlık kimliği yok'Türkiye'de doğan Suriyelilere vatandaşlık verildiği iddialarına yanıt veren Bakan Yerlikaya ''1 milyon 36 bin Halepli var. 2 milyon 905 bin olan Suriyelilerin yüzde 30'u burada doğan çocuklar. Burada doğan çocukların vatandaşlık kimliği yok. Geçici Koruma Statüsü kimliği var. Şu anda kış mevsimi ve okul zamanı. 880 bin okuyan öğrenci bulunuyor. 13 yıldır evlerinden uzaklar. Evleri yıkıldı mı? Yerinde duruyor mu? Birçok bilinmezlik mevcut. Cumhurbaşkanımız her fırsatta talimat veriyor. Orada tekrar Suriye halkına sağlıklı hizmet verme konusunda onlara yardımcı olmaya hazırız. Şam'da bir göçmenlik ofisi açacağız. Yaza doğru okullar kapanınca artış olacak'' şeklinde konuştu.'Terörle mücadeleye devam edeceğiz'Ülkede faaliyet gösteren terör örgütleri hakkında konuşan Bakan Yerlikaya ''Terörü kaynağında bitireceğiz. İçeride terörü bitirme noktasına getirdik. İçeride son 1.5 yılda bin 425 teröristi etkisiz hale getirdik. 214 terör eylemi engellendi'' dedi.'Sahte çakar yüzde 70 azaldı'2024 yılında yaşanan trafik ihlalleri hakkında konuşan İçişleri Bakanı Yerlikaya ''Yeni yasadan sonra sahte çakarların kullanımı yüzde 70 oranında azaldı. Trafik alanında çalışmalarımız devam edecek'' açıklamasında bulundu.

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