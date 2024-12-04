https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/bakan-ali-yerlikaya-turkiyedeki-suriyeli-sayisini-acikladi-1091157095.html

Bakan Ali Yerlikaya, Türkiye'deki Suriyeli sayısını açıkladı

Bakan Ali Yerlikaya, Türkiye'deki Suriyeli sayısını açıkladı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'deki Suriyeli açıklayarak "Türkiye'deki 2 milyon 938 bin Suriyeli'nin yüzde 42’si, yani 1 milyon 247 bin 432’sinin... 04.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-04T15:16+0300

2024-12-04T15:16+0300

2024-12-04T15:37+0300

türkiye

ali yerlikaya

suriyeli

yabancı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da gazetecilerle bir araa geldi. Bakan Ali Yerlikaya, düzensiz göç ile ilgili mücadele, Türkiye’de suç oranları, organize suç örgütleriyle mücadele gibi başlıklarda da önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, Türkiye'de 30 Kasım 2024 itibarıyla 4 milyon 171 bin kayıtlı düzenli yabancı bulunduğunu, bunlardan 2 milyon 938 binin Suriyeli olduğunu, 1 milyon 31 binin ikamet izinli, 201 binin uluslararası koruma altında olan göçmen olduğunu söyledi. Hürriyet'in aktardığına göre Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları şöyle:"Türkiye’de 2 milyon 938 bin düzenli göçmen var. Bunlardan 1 milyon 247 bini Halepli. 189 bini İdlib, 107 bini ise Deyrizor’dan geldi. 2016 yılından bu yana 737 bin göçmen geri döndü. 2024 yılında geri dönenlerin aylık ortalaması 11 bin. Biz 'Suriye Suriyelilerindir' diyoruz. Güvenli ortam olursa herkes toprağına dönmek istiyor. Halepliler de Halep’e dönmek istiyor. Şu anda ‘hemen gitmek istiyorum’ diyenlere biz bekleyin diyoruz. Güvenli diye kayıt gelirse duyurulacak. O zaman bu aylık 11 bin rakamı çok yukarı çıkar. Beklentiye ilişkin bir rakam veremem ama bu çok büyük bir oranda yukarı çıkar.2 milyon 938 bin Suriyeli içinde 15-64 yaş arasında olanların sayısı 1 milyon 654 bin civarında. Bir yerde çalışıyorsa sigortalı çalışacak. Burada kural eşitlik. Gelecek hafta yabancı iş insanlarıyla Gaziantep’te toplantı yapacağız. Ocak ayında bununla ilgili bir kampanya başlatacağız.Adres tahkikatı yaptık. 731 bin göçmenin adresinin güncel olmadığını gördük. 150 bin 327’sini bulamadık. Bu aileler yok, kanaatimiz Avrupa’ya göç ettikleri yönünde. Adres güncelleme işi artık öyle bir noktaya geldi ki bize devamlı konumlu mesaj gönderecekler. Konum bildirilmezse Jandarma oraya gidecek. Makul bir sebebi yoksa kurallar çok ağır. 2 defa konum atmayınca alıp kampa götürüyoruz.Başımızın en büyük belası göçmen kaçakçılığı organizatörleri, öyle bir ağ kurmuşlar ki. Biz onlara ‘Cesaretiniz varsa devam edin’ diyoruz. Ama Trakya yüzde 99.9 oranında kapandı, kesinlikle kimse gidemez. Türkiye artık göçe hedef ve transit ülke olma rotasından çıktı.”Cinsel suç, çocuk istismarı, uyuşturucu suçu işleyenlerin tedaviye, tövbeye ihtiyacı var. Biz bu suçları işleyenleri cezaevinden çıkacağı tarihi öğrenip, takip ediyoruz. Ordu’da uyuşturucu suçundan cezaevinden çıkan birini sivil jandarma takip etti. Bu kişi yemeğini yedi, gezdi, sonra bir araba kiraladı. 26 saat sonra Jandarma tekrar arabasının bagajında uyuşturucuyla yakaladı ve cezaevine girdi. Biz cezaevinden çıkan, uyuşturucu, cinsel taciz suçundan dışarı çıkanlara diyoruz ki, ‘Siz suç işlemeye niyet ettiğiniz an biz sizi alacağız.’ Evden hırsızlık sayısı Türkiye’de günde 83.7’ye düştü. İstanbul’da bu rakam 14. Bu işi Polis, jandarma başardı.Kayyum atamaları devam edecek mi?Terör ile demokrasi yan yana duramaz. Kimsenin suçu işleme özgürlüğü yok. Eğer halkın oyuyla sandıktan belediye başkanı olarak gelen birisi hele terör suçu işlediyse farklı bir mekanizma devreye giriyor. Her iki ayda bir güncelliyoruz, kontrol ediyoruz sistemden. Hakkari’de esnaf, ‘Bu kişi yargılanıyor, bunu aday göstermeyin’ dediği halde aday gösterildi. DEM siyasetine tavsiyem terör baronlarının kayyumundan kendilerini kurtarmaları.Bütçe görüşmelerindeki gerginlikPlan bütçede beklerken orada bir barikat kurulduğu haberi geldi. Gelin dedik, davet ettik, gelmediler, içeri girmeyi de kabul etmediler. Orada bir bakana daha önce rastlanmamış bir engelleme gördüm. Engellemek, yol kesmek ne anlama gelir. Orada durmamam gerektiğini düşündüm. 10 saniye içinde içeri girmiş oldum. Bunu planlamışlar, keşke böyle bir şey yapmasalardı."

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ali yerlikaya, suriyeli, yabancı