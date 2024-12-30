Engellilere ÖTV'siz araçta 10 yıl şartı geriye dönük işleyecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Uzmanlar uyardı: Atom meyve sularına dikkat
09:19
3 dk
ÖZEL HABER
Kimine suikast kimine ihmal dendi: Türkiye’de patlayan mühimmat fabrikaları
10:34
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Uzayda mahsur kalan astronotlardan Noel kutlaması
11:10
3 dk
ÖZEL HABER
Kural uygulama sanatı: Hakemlerin mesleki arka planları
11:29
5 dk
ÖZEL HABER
Milletvekilleri talep etti: TBMM'de latte servisi başladı
11:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Hasan Erel: 'BRICS, G7’ye alternatif bir oluşum olarak ortaya koyuldu'
12:10
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:34
8 dk
SESLİ HABER
Migreni olanlar dikkat: Erbain soğukları baş ağrısını tetikliyor
12:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:06
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:06
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Barış Adıbelli: 'Rusya gördü ki cephede aslında Ukrayna postu giymiş ABD ve NATO’yla savaşıyor'
18:10
2 dk
SESLİ HABER
Trump'ın Noel dilek listesi şaşırtmadı: Panama Kanalı, Grönland, Kanada
18:23
2 dk
SESLİ HABER
Yapay zeka ile hazırlanan video linkine tıkladı, hesabından 650 bin TL çekildi
18:56
1 dk
ÖZEL HABER
Rus arkeologlar çalışma başlatmıştı: Noel Baba’nın mezarı Türkiye’de mi?
20:54
3 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy’den Noel arifesinde “Ekümenik” mesajı
22:33
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Serdal Adalı: 'Kazanan Beşiktaş olmuştur'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Krizler çağında çocuk olmak: 'Hayal kuramayan bir kuşak geliyor'
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. Ahmet Güzel: '0-6 aylık bebeklerde ailelerin burun tıkanıklarını önemsemesi gerekiyor'
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Tarım Teknolojilerinde Bir İlk: CERN’e kabul edilen tek şirket Türkiye’den
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’deki en uygun ve lüks yılbaşı tatili fiyatları
17:40
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL HABER
Yeni yıla girmek de cep yakıyor: Evde ne kadar dışarıda ne kadar
18:19
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/engellilere-otvsiz-aracta-10-yil-sarti-geriye-donuk-isleyecek-1092192227.html
Engellilere ÖTV'siz araçta 10 yıl şartı geriye dönük işleyecek
Engellilere ÖTV'siz araçta 10 yıl şartı geriye dönük işleyecek
Sputnik Türkiye
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu geçen hafta kabul edilen kanun teklifinde engelli raporuyla ÖTV'siz araç alımında kuralları yeniden belirledi. Yeni... 30.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-30T20:00+0300
2024-12-30T20:00+0300
türkiye
ötv
özel tüketim vergisi (ötv)
ötv muafiyeti
engelli
zihinsel engelli
işitme engelli
görme engelli
vergi
vergi borcu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/04/1050475496_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ff3917b59c796e61276a4e9ce120dc72.jpg
Engellilerin imtiyazlı olarak satın aldığı otomobillere yönelik halen 5 yıl olan satış yasağı 10 yıl olarak güncellendi.TBMM Genel Kurulu'nda geçen hafta kabul edilen kanun teklifi ile engellilere 5 yıl satamama şartı ile verilen ÖTV muafiyetinde süre 10 yıla çıkarıldı. CNBC-e'nin haberine göre engelli araçları 5 yıldan sonra cezasız satılabilecek ancak kişiler ikinci aracını 10 yıl şartı dolmadan alamayacak. Örneğin; 2019 yılında araç alan bir kişi 2024 yılında aracını satarsa ceza ödemeyecek ancak ikinci aracını 2029 yılında alacak. 2023 yılında ÖTV'siz araç muafiyeti çalışmasında engellilere 3.5 milyar destek ödemesi yapılmıştı.ÖTV'siz araba kimler alabilir?Engellilik oranı yüzde 90 ve üzeri olan bireyler:Engellilik oranı yüzde 90'ın altında olan bireyler:ÖTV muafiyetli araçlar hangileri?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/ozel-iletisim-vergisine-zam-geldi-2025-yilinda-uygulanacak-tarife-belli-oldu-1092192049.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/04/1050475496_95:0:743:486_1920x0_80_0_0_f3f82a448d30e05a46889f457b9fee3d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ötv'siz araçlar, engelli araçları, ötv kapsamında araçlar, ötvsiz araba kuralları, ötv 10 yıl şartı, ötv'siz araç 5 yıl mı
ötv'siz araçlar, engelli araçları, ötv kapsamında araçlar, ötvsiz araba kuralları, ötv 10 yıl şartı, ötv'siz araç 5 yıl mı

Engellilere ÖTV'siz araçta 10 yıl şartı geriye dönük işleyecek

20:00 30.12.2024
© AAEkimde en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
Ekimde en çok satılan otomotiv markaları belli oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2024
© AA
Abone ol
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu geçen hafta kabul edilen kanun teklifinde engelli raporuyla ÖTV'siz araç alımında kuralları yeniden belirledi. Yeni kurallara göre imtiyazlı olarak engeliler adına satın alınan otomobillerin satış yasağı süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.
Engellilerin imtiyazlı olarak satın aldığı otomobillere yönelik halen 5 yıl olan satış yasağı 10 yıl olarak güncellendi.
TBMM Genel Kurulu'nda geçen hafta kabul edilen kanun teklifi ile engellilere 5 yıl satamama şartı ile verilen ÖTV muafiyetinde süre 10 yıla çıkarıldı. CNBC-e'nin haberine göre engelli araçları 5 yıldan sonra cezasız satılabilecek ancak kişiler ikinci aracını 10 yıl şartı dolmadan alamayacak.
Örneğin; 2019 yılında araç alan bir kişi 2024 yılında aracını satarsa ceza ödemeyecek ancak ikinci aracını 2029 yılında alacak. 2023 yılında ÖTV'siz araç muafiyeti çalışmasında engellilere 3.5 milyar destek ödemesi yapılmıştı.

ÖTV'siz araba kimler alabilir?

Engellilik oranı yüzde 90 ve üzeri olan bireyler:
Kullanım: Bu bireyler, ÖTV muafiyetiyle araç satın alabilirler. Aracı engelli kişinin yanı sıra eşi, kanuni temsilcisi, üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımları veya noter onaylı iş sözleşmesiyle istihdam edilen bir sürücü kullanabilir.
Araç Özellikleri: Motor silindir hacmi sınırlaması olmaksızın, vergiler dahil bedeli belirli bir tutarı aşmayan araçlar tercih edilebilir. 2024 yılı için bu tutar 1 milyon 591 bin 200 lira olarak belirlendi.
Engellilik oranı yüzde 90'ın altında olan bireyler:
Kullanım: Bu bireyler, engel durumlarına uygun özel tertibatlı araçları ÖTV muafiyetiyle satın alabilirler. Aracı sadece engelli bireyin kendisi kullanabilir.
Araç Özellikleri: Motor silindir hacmi bin 600 cm³'ü aşmayan binek otomobiller ve motor silindir hacmi 2 bin 800 cm³'ü aşmayan diğer araçlar tercih edilebilir.

ÖTV muafiyetli araçlar hangileri?

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S
Toyota Corolla 1.5 Dream Multidrive S
Toyota Corolla Hybrid 1.8 Hybrid Vision Plus e-CVT
Toyota C-HR Hybrid 1.8 Hybrid Flame e-CVT
telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2024
TÜRKİYE
Özel İletişim Vergisi'ne zam geldi: 2025 yılında uygulanacak tarife belli oldu
19:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала