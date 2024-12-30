https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/engellilere-otvsiz-aracta-10-yil-sarti-geriye-donuk-isleyecek-1092192227.html

Engellilere ÖTV'siz araçta 10 yıl şartı geriye dönük işleyecek

Engellilere ÖTV'siz araçta 10 yıl şartı geriye dönük işleyecek

Sputnik Türkiye

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu geçen hafta kabul edilen kanun teklifinde engelli raporuyla ÖTV'siz araç alımında kuralları yeniden belirledi. Yeni... 30.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-30T20:00+0300

2024-12-30T20:00+0300

2024-12-30T20:00+0300

türkiye

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Engellilerin imtiyazlı olarak satın aldığı otomobillere yönelik halen 5 yıl olan satış yasağı 10 yıl olarak güncellendi.TBMM Genel Kurulu'nda geçen hafta kabul edilen kanun teklifi ile engellilere 5 yıl satamama şartı ile verilen ÖTV muafiyetinde süre 10 yıla çıkarıldı. CNBC-e'nin haberine göre engelli araçları 5 yıldan sonra cezasız satılabilecek ancak kişiler ikinci aracını 10 yıl şartı dolmadan alamayacak. Örneğin; 2019 yılında araç alan bir kişi 2024 yılında aracını satarsa ceza ödemeyecek ancak ikinci aracını 2029 yılında alacak. 2023 yılında ÖTV'siz araç muafiyeti çalışmasında engellilere 3.5 milyar destek ödemesi yapılmıştı.ÖTV'siz araba kimler alabilir?Engellilik oranı yüzde 90 ve üzeri olan bireyler:Engellilik oranı yüzde 90'ın altında olan bireyler:ÖTV muafiyetli araçlar hangileri?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/ozel-iletisim-vergisine-zam-geldi-2025-yilinda-uygulanacak-tarife-belli-oldu-1092192049.html

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