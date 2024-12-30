https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/engellilere-otvsiz-aracta-10-yil-sarti-geriye-donuk-isleyecek-1092192227.html
Engellilere ÖTV'siz araçta 10 yıl şartı geriye dönük işleyecek
Engellilere ÖTV'siz araçta 10 yıl şartı geriye dönük işleyecek
Sputnik Türkiye
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu geçen hafta kabul edilen kanun teklifinde engelli raporuyla ÖTV'siz araç alımında kuralları yeniden belirledi. Yeni... 30.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-30T20:00+0300
2024-12-30T20:00+0300
2024-12-30T20:00+0300
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Engellilerin imtiyazlı olarak satın aldığı otomobillere yönelik halen 5 yıl olan satış yasağı 10 yıl olarak güncellendi.TBMM Genel Kurulu'nda geçen hafta kabul edilen kanun teklifi ile engellilere 5 yıl satamama şartı ile verilen ÖTV muafiyetinde süre 10 yıla çıkarıldı. CNBC-e'nin haberine göre engelli araçları 5 yıldan sonra cezasız satılabilecek ancak kişiler ikinci aracını 10 yıl şartı dolmadan alamayacak. Örneğin; 2019 yılında araç alan bir kişi 2024 yılında aracını satarsa ceza ödemeyecek ancak ikinci aracını 2029 yılında alacak. 2023 yılında ÖTV'siz araç muafiyeti çalışmasında engellilere 3.5 milyar destek ödemesi yapılmıştı.ÖTV'siz araba kimler alabilir?Engellilik oranı yüzde 90 ve üzeri olan bireyler:Engellilik oranı yüzde 90'ın altında olan bireyler:ÖTV muafiyetli araçlar hangileri?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/ozel-iletisim-vergisine-zam-geldi-2025-yilinda-uygulanacak-tarife-belli-oldu-1092192049.html
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ötv'siz araçlar, engelli araçları, ötv kapsamında araçlar, ötvsiz araba kuralları, ötv 10 yıl şartı, ötv'siz araç 5 yıl mı
ötv'siz araçlar, engelli araçları, ötv kapsamında araçlar, ötvsiz araba kuralları, ötv 10 yıl şartı, ötv'siz araç 5 yıl mı
Engellilere ÖTV'siz araçta 10 yıl şartı geriye dönük işleyecek
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu geçen hafta kabul edilen kanun teklifinde engelli raporuyla ÖTV'siz araç alımında kuralları yeniden belirledi. Yeni kurallara göre imtiyazlı olarak engeliler adına satın alınan otomobillerin satış yasağı süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.
Engellilerin imtiyazlı olarak satın aldığı otomobillere yönelik halen 5 yıl olan satış yasağı 10 yıl olarak güncellendi.
TBMM Genel Kurulu'nda geçen hafta kabul edilen kanun teklifi ile engellilere 5 yıl satamama şartı ile verilen ÖTV muafiyetinde süre 10 yıla çıkarıldı. CNBC-e'nin haberine göre engelli araçları 5 yıldan sonra cezasız satılabilecek ancak kişiler ikinci aracını 10 yıl şartı dolmadan alamayacak.
Örneğin; 2019 yılında araç alan bir kişi 2024 yılında aracını satarsa ceza ödemeyecek ancak ikinci aracını 2029 yılında alacak. 2023 yılında ÖTV'siz araç muafiyeti çalışmasında engellilere 3.5 milyar destek ödemesi yapılmıştı.
ÖTV'siz araba kimler alabilir?
Engellilik oranı yüzde 90 ve üzeri olan bireyler:
Kullanım:
Bu bireyler, ÖTV muafiyetiyle araç satın alabilirler. Aracı engelli kişinin yanı sıra eşi, kanuni temsilcisi, üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımları veya noter onaylı iş sözleşmesiyle istihdam edilen bir sürücü kullanabilir.
Araç Özellikleri:
Motor silindir hacmi sınırlaması olmaksızın, vergiler dahil bedeli belirli bir tutarı aşmayan araçlar tercih edilebilir. 2024 yılı için bu tutar 1 milyon 591 bin 200 lira olarak belirlendi.
Engellilik oranı yüzde 90'ın altında olan bireyler:
Kullanım:
Bu bireyler, engel durumlarına uygun özel tertibatlı araçları ÖTV muafiyetiyle satın alabilirler. Aracı sadece engelli bireyin kendisi kullanabilir.
Araç Özellikleri:
Motor silindir hacmi bin 600 cm³'ü aşmayan binek otomobiller ve motor silindir hacmi 2 bin 800 cm³'ü aşmayan diğer araçlar tercih edilebilir.
ÖTV muafiyetli araçlar hangileri?
Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S Toyota Corolla 1.5 Dream Multidrive S Toyota Corolla Hybrid 1.8 Hybrid Vision Plus e-CVT Toyota C-HR Hybrid 1.8 Hybrid Flame e-CVT