https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/ozel-iletisim-vergisine-zam-geldi-2025-yilinda-uygulanacak-tarife-belli-oldu-1092192049.html
Özel İletişim Vergisi'ne zam geldi: 2025 yılında uygulanacak tarife belli oldu
Özel İletişim Vergisi'ne zam geldi: 2025 yılında uygulanacak tarife belli oldu
Sputnik Türkiye
GSM operatörleri tarafından telefon hattı sahiplerinden alınan Özel İletişim Vergisi (ÖİV) yüzde 43.93 yeniden değerleme oranında artırılarak 570 lira oldu... 30.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-30T19:22+0300
2024-12-30T19:22+0300
2024-12-30T19:22+0300
türkiye
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği'ne göre ÖİV yüzde 43.93 zamlandı.Telefon hattı sahiplerinden GSM operatörleri tarafından alınan Özel İletişim Vergisi (ÖİV) yüzde 43.93 yeniden değerleme oranında zamlanarak 570 lira oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği'ne göre zam kararı 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.1999 yılında yaşanan deprem sonrası telefon kullanıcılarından alınmaya başlanan Özel İletişim Vergisi 2025 yılında aylık 47.5 lira olarak telefon faturasından kesilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/motorlu-tasitlar-vergisine-yuzde-4393-zam-yapildi-1092190709.html
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özel iletişim vergisi ne kadar, zam, öiv zam, özel iletişim vergisi zammı
özel iletişim vergisi ne kadar, zam, öiv zam, özel iletişim vergisi zammı
Özel İletişim Vergisi'ne zam geldi: 2025 yılında uygulanacak tarife belli oldu
GSM operatörleri tarafından telefon hattı sahiplerinden alınan Özel İletişim Vergisi (ÖİV) yüzde 43.93 yeniden değerleme oranında artırılarak 570 lira oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan zam kararı 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği'ne göre ÖİV yüzde 43.93 zamlandı.
Telefon hattı sahiplerinden GSM operatörleri tarafından alınan Özel İletişim Vergisi (ÖİV) yüzde 43.93 yeniden değerleme oranında zamlanarak 570 lira oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği'ne göre zam kararı 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.
1999 yılında yaşanan deprem sonrası telefon kullanıcılarından alınmaya başlanan Özel İletişim Vergisi 2025 yılında aylık 47.5 lira olarak telefon faturasından kesilecek.