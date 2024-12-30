https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/emekli-ve-memur-2025-zammi-icin-son-oranlar-verildi-en-dusuk-emekli-maasi-ne-kadar-olacak-2-rakam-1092162924.html
Emekli ve memur 2025 zammı için son oranlar verildi: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SGK uzmanı 2 rakamı duyurdu
Emekli ve memur 2025 zammı için son oranlar verildi: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SGK uzmanı 2 rakamı duyurdu
Sputnik Türkiye
3 Ocak’ta emekli ve memurun maaş zammı netleşecek. Memur ve emekli maaş farkları, aralık ayı enflasyonuyla birlikte şekilleniyor. Uzmanlar, en düşük emekli... 30.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-30T09:31+0300
2024-12-30T09:31+0300
2024-12-30T10:29+0300
ekonomi
asgari ücret
brüt asgari ücret
net asgari ücret
asgari ücret zammı 2025
memur
memur zammı
memur maaşı
emekli maaşı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088811707_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_33679cb2450ae30a275db647f9321e3b.jpg
Asgari ücrete yapılan artışın ardından, milyonlarca memur ve emeklinin gözü 2025 yılı maaş zamlarına çevrildi. Ocak ayında yapılacak artışlar, aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netlik kazanacak. Kritik tarih 3 Ocak Cuma günü, çünkü o gün memur ve emeklilerin alacağı maaş farkları kesinleşecek.Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek?Milliyet'in haberine göre, Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Aralık ayı enflasyonu hakkında yaptığı açıklamada, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında yüzde 16.50 oranında bir artış beklediğini ifade etti. 2024 yılının ilk yarısındaki yüzde 24,73’lük enflasyona ek olarak, yılın ikinci yarısında Kasım ayına kadar yüzde 14,57 oranında enflasyon gerçekleştiğini belirten Yılmaz, aralık verilerinin de dahil edilmesiyle zammın netleşeceğini söyledi.Memur ve memur emeklilerine zam ne kadar olacak?Memur maaşları ve memur emeklilerine yapılacak artış, toplu sözleşme verileri üzerinden hesaplanıyor. Emin Yılmaz, şu ana kadar gerçekleşen yüzde 14.57’lik enflasyon verisine dayanarak memur maaşlarının yüzde 12.26 oranında artacağını öngörüyor.Bu artışla:En Düşük Emekli Maaşı İçin TahminlerKök maaşı düşük olan emekliler için ek düzenlemelerin gerektiğini belirten uzmanlar, mevcut 12.500 TL taban aylığının 14.600 TL ile 15.000 TL arasında güncelleneceğini tahmin ediyor. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, “Bu düzenleme, kök maaşı düşük olan ve enflasyon farklarından tam yararlanamayan yaklaşık 3.7 milyon emekliyi kapsayacaktır” dedi.Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, en düşük emekli maaşı konusunda yasal düzenlemenin kaçınılmaz olduğunu belirterek, “Şu anda kök maaşı 12.500 TL’nin altında olan çok sayıda emekli var. Bu nedenle, en düşük emekli maaşı 15.000 TL’ye çıkarılmalı” dedi.Zam oranları i̇çin beklenti ne?Emekli ve memur maaş zammı ne zaman belli olacak?Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı 3 Ocak Cuma, hem memurlar hem de emekliler için 2025 yılı maaşlarının kesinleşeceği tarih olacak. Tüm gözler, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı verilerde.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/sadece-bir-gun-kaldi-arac-sahipleri-dikkat-yaptirmayan-zamli-odeyecek-1092164457.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088811707_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_730f067684c37c2ccff73f17329b96e9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
asgari ücret zammı, memur maaşları 2025, en düşük emekli maaşı, 3 ocak zam oranı, aralık ayı enflasyonu, ssk ve bağkur emekli zammı, memur zammı hesaplama, en düşük memur maaşı 2025, 2025 zam oranları, emekli maaşı tahminleri, taban maaş düzenlemesi, kök maaş artışı, 15 bin tl emekli maaşı, memur emekli maaşı farkları, memur toplu sözleşme zammı, aralık enflasyon tahmini, ssk emekli maaşı artışı, bağkur maaş artışı, zam oranları ne zaman açıklanacak, memur maaşı artışı ne kadar, emekli maaş farkı hesaplama
asgari ücret zammı, memur maaşları 2025, en düşük emekli maaşı, 3 ocak zam oranı, aralık ayı enflasyonu, ssk ve bağkur emekli zammı, memur zammı hesaplama, en düşük memur maaşı 2025, 2025 zam oranları, emekli maaşı tahminleri, taban maaş düzenlemesi, kök maaş artışı, 15 bin tl emekli maaşı, memur emekli maaşı farkları, memur toplu sözleşme zammı, aralık enflasyon tahmini, ssk emekli maaşı artışı, bağkur maaş artışı, zam oranları ne zaman açıklanacak, memur maaşı artışı ne kadar, emekli maaş farkı hesaplama
Emekli ve memur 2025 zammı için son oranlar verildi: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SGK uzmanı 2 rakamı duyurdu
09:31 30.12.2024 (güncellendi: 10:29 30.12.2024)
3 Ocak’ta emekli ve memurun maaş zammı netleşecek. Memur ve emekli maaş farkları, aralık ayı enflasyonuyla birlikte şekilleniyor. Uzmanlar, en düşük emekli aylığının 15 bin TL’ye yaklaşacağını öngörüyor. Memur maaşlarında ise yüzde 12.26 oranında artış bekleniyor. İşte uzmanlardan 2024 emekli ve memur maaş zammında son tahminler...
Asgari ücrete yapılan artışın ardından, milyonlarca memur ve emeklinin gözü 2025 yılı maaş zamlarına çevrildi. Ocak ayında yapılacak artışlar, aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netlik kazanacak. Kritik tarih 3 Ocak Cuma günü, çünkü o gün memur ve emeklilerin alacağı maaş farkları kesinleşecek.
Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek?
Milliyet'in haberine göre, Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Aralık ayı enflasyonu hakkında yaptığı açıklamada, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında yüzde 16.50 oranında bir artış beklediğini ifade etti. 2024 yılının ilk yarısındaki yüzde 24,73’lük enflasyona ek olarak, yılın ikinci yarısında Kasım ayına kadar yüzde 14,57 oranında enflasyon gerçekleştiğini belirten Yılmaz, aralık verilerinin de dahil edilmesiyle zammın netleşeceğini söyledi.
Memur ve memur emeklilerine zam ne kadar olacak?
Memur maaşları ve memur emeklilerine yapılacak artış, toplu sözleşme verileri üzerinden hesaplanıyor. Emin Yılmaz, şu ana kadar gerçekleşen yüzde 14.57’lik enflasyon verisine dayanarak memur maaşlarının yüzde 12.26 oranında artacağını öngörüyor.
En düşük memur maaşı 36.236 TL’den 40.678 TL’ye çıkacak.
Evli memurların maaşı 39.205 TL’den 44.011 TL’ye yükselecek.
En düşük memur emekli maaşı ise 17.586 TL’den 19.742 TL’ye ulaşacak.
En Düşük Emekli Maaşı İçin Tahminler
Kök maaşı düşük olan emekliler için ek düzenlemelerin gerektiğini belirten uzmanlar, mevcut 12.500 TL taban aylığının 14.600 TL ile 15.000 TL arasında güncelleneceğini tahmin ediyor. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, “Bu düzenleme, kök maaşı düşük olan ve enflasyon farklarından tam yararlanamayan yaklaşık 3.7 milyon emekliyi kapsayacaktır” dedi.
Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, en düşük emekli maaşı konusunda yasal düzenlemenin kaçınılmaz olduğunu belirterek, “Şu anda kök maaşı 12.500 TL’nin altında olan çok sayıda emekli var. Bu nedenle, en düşük emekli maaşı 15.000 TL’ye çıkarılmalı” dedi.
Zam oranları i̇çin beklenti ne?
Memurlar:
Yüzde 12,26 zam bekleniyor.
SSK ve Bağkur emeklileri:
Yüzde 16.50 oranında artış tahmin ediliyor.
Taban maaşlar:
14.600 TL ile 15.000 TL arasında bir seviyeye çıkarılacak.
Emekli ve memur maaş zammı ne zaman belli olacak?
Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı 3 Ocak Cuma, hem memurlar hem de emekliler için 2025 yılı maaşlarının kesinleşeceği tarih olacak. Tüm gözler, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı verilerde.