https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/sadece-bir-gun-kaldi-arac-sahipleri-dikkat-yaptirmayan-zamli-odeyecek-1092164457.html

Sadece bir gün kaldı: Araç sahipleri dikkat, yaptırmayan zamlı ödeyecek

Sadece bir gün kaldı: Araç sahipleri dikkat, yaptırmayan zamlı ödeyecek

Sputnik Türkiye

Araç sahiplerini ilgilendiren yeni muayene ücretleri belli oldu. 2025 yılında, yeniden değerleme oranı doğrultusunda muayene ücretleri yüzde 43.93 artacak. Bu... 30.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-30T09:58+0300

2024-12-30T09:58+0300

2024-12-30T10:00+0300

ekonomi

araç muayene

zam

araç

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Her yıl yeniden değerleme oranına göre belirlenen araç muayene ücretleri, 2025 yılında yüzde 43.93 oranında artırılıyor. TÜVTÜRK tarafından yürütülen bu hizmetlerde, yeni tarife Ocak 2025 itibarıyla geçerli olacak. Otomobil, motosiklet, traktör ve ağır taşıtlar dahil tüm araç gruplarını kapsayan artış, araç sahiplerini etkileyecek.2025 araç muayene ücretleri ne kadar oldu?Yapılan düzenlemeyle birlikte araç tiplerine göre yeni muayene ücretleri şu şekilde belirlendi:Bu yeni fiyatlar, 31 Aralık 2024 tarihine kadar yapılan muayenelerde eski tarifeden yararlanılabileceğini de işaret ediyor.31 Aralık 2024’e kadar eski tarife geçerliÖzellikle yıl sonunda araç muayenesi yaptıracak araç sahipleri için önemli bir avantaj bulunuyor. 31 Aralık 2024 tarihinde muayeneye giren araçlar, eski tarifeden faydalanabilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/emekli-ve-memur-2025-zammi-icin-son-oranlar-verildi-en-dusuk-emekli-maasi-ne-kadar-olacak-2-rakam-1092162924.html

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