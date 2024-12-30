https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/sadece-bir-gun-kaldi-arac-sahipleri-dikkat-yaptirmayan-zamli-odeyecek-1092164457.html
Sadece bir gün kaldı: Araç sahipleri dikkat, yaptırmayan zamlı ödeyecek
Sadece bir gün kaldı: Araç sahipleri dikkat, yaptırmayan zamlı ödeyecek
Sputnik Türkiye
Araç sahiplerini ilgilendiren yeni muayene ücretleri belli oldu. 2025 yılında, yeniden değerleme oranı doğrultusunda muayene ücretleri yüzde 43.93 artacak. Bu... 30.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-30T09:58+0300
2024-12-30T09:58+0300
2024-12-30T10:00+0300
ekonomi
araç muayene
zam
araç
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Her yıl yeniden değerleme oranına göre belirlenen araç muayene ücretleri, 2025 yılında yüzde 43.93 oranında artırılıyor. TÜVTÜRK tarafından yürütülen bu hizmetlerde, yeni tarife Ocak 2025 itibarıyla geçerli olacak. Otomobil, motosiklet, traktör ve ağır taşıtlar dahil tüm araç gruplarını kapsayan artış, araç sahiplerini etkileyecek.2025 araç muayene ücretleri ne kadar oldu?Yapılan düzenlemeyle birlikte araç tiplerine göre yeni muayene ücretleri şu şekilde belirlendi:Bu yeni fiyatlar, 31 Aralık 2024 tarihine kadar yapılan muayenelerde eski tarifeden yararlanılabileceğini de işaret ediyor.31 Aralık 2024’e kadar eski tarife geçerliÖzellikle yıl sonunda araç muayenesi yaptıracak araç sahipleri için önemli bir avantaj bulunuyor. 31 Aralık 2024 tarihinde muayeneye giren araçlar, eski tarifeden faydalanabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/emekli-ve-memur-2025-zammi-icin-son-oranlar-verildi-en-dusuk-emekli-maasi-ne-kadar-olacak-2-rakam-1092162924.html
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Sadece bir gün kaldı: Araç sahipleri dikkat, yaptırmayan zamlı ödeyecek
09:58 30.12.2024 (güncellendi: 10:00 30.12.2024)
Araç sahiplerini ilgilendiren yeni muayene ücretleri belli oldu. 2025 yılında, yeniden değerleme oranı doğrultusunda muayene ücretleri yüzde 43.93 artacak. Bu artışla birlikte otomobil muayene ücreti 2 bin 621.82 TL'ye çıkacak. Yeni tarifeler, 1 Ocak 2025 itibarıyla tüm muayene istasyonlarında yürürlüğe girecek.
Her yıl yeniden değerleme oranına göre belirlenen araç muayene ücretleri, 2025 yılında yüzde 43.93 oranında artırılıyor. TÜVTÜRK tarafından yürütülen bu hizmetlerde, yeni tarife Ocak 2025 itibarıyla geçerli olacak. Otomobil, motosiklet, traktör ve ağır taşıtlar dahil tüm araç gruplarını kapsayan artış, araç sahiplerini etkileyecek.
2025 araç muayene ücretleri ne kadar oldu?
Yapılan düzenlemeyle birlikte araç tiplerine göre yeni muayene ücretleri şu şekilde belirlendi:
Traktör, motosiklet ve motorlu bisiklet:
927.6 TL’den bin 335.09 TL’ye
çıktı.
Otomobil, minibüs, kamyonet ve arazi taşıtı:
bin 821.60 TL’den 2 bin 621.82 TL’ye
yükseldi.
Otobüs, kamyon, çekici ve tanker:
3 bin 544.13 TL’ye ulaştı.
Bu yeni fiyatlar, 31 Aralık 2024 tarihine kadar yapılan muayenelerde eski tarifeden yararlanılabileceğini de işaret ediyor.
31 Aralık 2024’e kadar eski tarife geçerli
Özellikle yıl sonunda araç muayenesi yaptıracak araç sahipleri için önemli bir avantaj bulunuyor. 31 Aralık 2024 tarihinde muayeneye giren araçlar, eski tarifeden faydalanabilecek.