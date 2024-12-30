https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/en-dusuk-emekli-maasi-zamlanacak-mi-bakan-isikhan-calisma-icin-tarih-verdi-1092168246.html

En düşük emekli maaşı zamlanacak mı? Bakan Işıkhan 'çalışma' için tarih verdi

En düşük emekli maaşı zamlanacak mı? Bakan Işıkhan 'çalışma' için tarih verdi

Sputnik Türkiye

Asgari ücrete 2025 zammının belli olmasının ardından gözler emeklilerin maaş zammına çevrildi. Aralık ayı enflasyonuyla emekli maaşlarına zam oranı netleşecek... 30.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-30T11:12+0300

2024-12-30T11:12+0300

2024-12-30T11:12+0300

ekonomi

vedat ışıkhan

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Milyonlarca emekli, "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak" sorusunun yanıtına yönelik araştırmaları hızlandırdı. En düşük emekli maaşı konusunda açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İnşallah enflasyon oranları belli olduktan sonra Ocak ayında yine Cumhurbaşkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda en düşük emekli aylığının da arttırılması noktasında da bir çalışma içerisinde bulunabileceğimizi ifade etmek isterim" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/emekli-ve-memur-2025-zammi-icin-son-oranlar-verildi-en-dusuk-emekli-maasi-ne-kadar-olacak-2-rakam-1092162924.html

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