https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/en-dusuk-emekli-maasi-zamlanacak-mi-bakan-isikhan-calisma-icin-tarih-verdi-1092168246.html
En düşük emekli maaşı zamlanacak mı? Bakan Işıkhan 'çalışma' için tarih verdi
En düşük emekli maaşı zamlanacak mı? Bakan Işıkhan 'çalışma' için tarih verdi
Sputnik Türkiye
Asgari ücrete 2025 zammının belli olmasının ardından gözler emeklilerin maaş zammına çevrildi. Aralık ayı enflasyonuyla emekli maaşlarına zam oranı netleşecek... 30.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-30T11:12+0300
2024-12-30T11:12+0300
2024-12-30T11:12+0300
ekonomi
vedat ışıkhan
emekli maaşı
en düşük emekli maaşı
asgari ücret
asgari ücret tespit komisyonu
brüt asgari ücret
net asgari ücret
asgari ücret zammı 2025
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Milyonlarca emekli, "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak" sorusunun yanıtına yönelik araştırmaları hızlandırdı. En düşük emekli maaşı konusunda açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İnşallah enflasyon oranları belli olduktan sonra Ocak ayında yine Cumhurbaşkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda en düşük emekli aylığının da arttırılması noktasında da bir çalışma içerisinde bulunabileceğimizi ifade etmek isterim" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/emekli-ve-memur-2025-zammi-icin-son-oranlar-verildi-en-dusuk-emekli-maasi-ne-kadar-olacak-2-rakam-1092162924.html
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vedat ışıkhan, emekli maaşı, en düşük emekli maaşı, asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, brüt asgari ücret, net asgari ücret, asgari ücret zammı 2025
vedat ışıkhan, emekli maaşı, en düşük emekli maaşı, asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, brüt asgari ücret, net asgari ücret, asgari ücret zammı 2025
En düşük emekli maaşı zamlanacak mı? Bakan Işıkhan 'çalışma' için tarih verdi
Ayrıntılar geliyor
Asgari ücrete 2025 zammının belli olmasının ardından gözler emeklilerin maaş zammına çevrildi. Aralık ayı enflasyonuyla emekli maaşlarına zam oranı netleşecek. Merak edilen başlıklardan biri de en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan en düşük emekli aylığı çalışması için tarih verdi.
Milyonlarca emekli, "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak" sorusunun yanıtına yönelik araştırmaları hızlandırdı. En düşük emekli maaşı konusunda açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İnşallah enflasyon oranları belli olduktan sonra Ocak ayında yine Cumhurbaşkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda en düşük emekli aylığının da arttırılması noktasında da bir çalışma içerisinde bulunabileceğimizi ifade etmek isterim" dedi.