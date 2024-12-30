https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/cumhurbaskani-basdanismani-mehmet-ucum-turkiye-yuzyili-turk-ve-kurt-yuzyilidir-1092168208.html

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: Türkiye yüzyılı, Türk ve Kürt yüzyılıdır

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: Türkiye yüzyılı, Türk ve Kürt yüzyılıdır

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Türkiye’de yaşayan herkesin Türkiye halkının asli unsurları... 30.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-30T11:35+0300

2024-12-30T11:35+0300

2024-12-30T11:35+0300

politika

mehmet uçum

cumhurbaşkanı

türk

kürt

türkiye yüzyılı

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, “iki ulus” tezinin emperyalist stratejilere hizmet ettiğini söyleyerek bu düşüncenin, Türkiye’yi bölmeye yönelik bir tehdit olduğunu ifade etti. Türkiye’nin tarihsel, kültürel ve coğrafi özelliklerinden dolayı bölünmez bir bütün olduğunu vurguladı. Kürtlerin devletin kurucu ve sürekli bir sahibi olduğunu yazan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin millî devlet yapısının tüm etnik unsurları kapsadığını belirtti. Tek millet ve tek devlet anlayışının Türkiye’nin gerçeği olduğunu söyleyen Uçum, Türkiye Cumhuriyeti’nin birlik ve bütünlüğünün önemini vurguladı.Mehmet Uçum'un paylaşımının tamamı şu şekilde:'Türkiye Yüzyılı; Türk ve Kürt yüzyılıdır'Türkiye Yüzyılı'na dair tanımlama yapan Uçum, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti Türkiye halkının tüm unsurlarının olduğu gibi Kürtlerin de Milli Devletidir. Türkiye Yüzyılı; Türk ve Kürt yüzyılıdır. Kürtlerin Türkiye Cumhuriyeti Devletini sahiplenmeleri hem hakları hem yükümlülükleridir. Beklenen Kürtlerin Devletleriyle daha fazla bütünleşmesidir. Tek Devlet ve Tek Millet Türkiye’nin tek gerçeğidir. Bu gerçeğin kabulünden ve sahiplenilmesinden sonra ve ancak bu şartla Millet tüm ayrılmaz unsurlarıyla birlikte geleceğiyle ilgili karar verme gücüne kavuşur. Bugünümüzün temel konusu Türkiye halkının tüm unsurlarıyla ve birlik olarak Türk Milletini ve Üniter Türkiye Cumhuriyetini sahiplenmesi, geliştirmesi ve güçlendirmesidir. Türkiye’nin sağlayacağı bu iç birlik ve güçlendireceği iç ve dış cephe Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dediği gibi bölgede Türklerin, Arapların ve Kürtlerin bu yüzyıldaki bütünleşmesini başlatabilir ve Türkiye’yi her manada bölgenin belirleyici gücü haline getirebilir. Öngörülen ise bu tarihi imkânın realize olacağıdır." dedi.

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