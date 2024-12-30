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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: Türkiye yüzyılı, Türk ve Kürt yüzyılıdır
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: Türkiye yüzyılı, Türk ve Kürt yüzyılıdır
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2024-12-30T11:35+0300
2024-12-30T11:35+0300
politika
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, “iki ulus” tezinin emperyalist stratejilere hizmet ettiğini söyleyerek bu düşüncenin, Türkiye’yi bölmeye yönelik bir tehdit olduğunu ifade etti. Türkiye’nin tarihsel, kültürel ve coğrafi özelliklerinden dolayı bölünmez bir bütün olduğunu vurguladı. Kürtlerin devletin kurucu ve sürekli bir sahibi olduğunu yazan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin millî devlet yapısının tüm etnik unsurları kapsadığını belirtti. Tek millet ve tek devlet anlayışının Türkiye’nin gerçeği olduğunu söyleyen Uçum, Türkiye Cumhuriyeti’nin birlik ve bütünlüğünün önemini vurguladı.Mehmet Uçum'un paylaşımının tamamı şu şekilde:'Türkiye Yüzyılı; Türk ve Kürt yüzyılıdır'Türkiye Yüzyılı'na dair tanımlama yapan Uçum, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti Türkiye halkının tüm unsurlarının olduğu gibi Kürtlerin de Milli Devletidir. Türkiye Yüzyılı; Türk ve Kürt yüzyılıdır. Kürtlerin Türkiye Cumhuriyeti Devletini sahiplenmeleri hem hakları hem yükümlülükleridir. Beklenen Kürtlerin Devletleriyle daha fazla bütünleşmesidir. Tek Devlet ve Tek Millet Türkiye’nin tek gerçeğidir. Bu gerçeğin kabulünden ve sahiplenilmesinden sonra ve ancak bu şartla Millet tüm ayrılmaz unsurlarıyla birlikte geleceğiyle ilgili karar verme gücüne kavuşur. Bugünümüzün temel konusu Türkiye halkının tüm unsurlarıyla ve birlik olarak Türk Milletini ve Üniter Türkiye Cumhuriyetini sahiplenmesi, geliştirmesi ve güçlendirmesidir. Türkiye’nin sağlayacağı bu iç birlik ve güçlendireceği iç ve dış cephe Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dediği gibi bölgede Türklerin, Arapların ve Kürtlerin bu yüzyıldaki bütünleşmesini başlatabilir ve Türkiye’yi her manada bölgenin belirleyici gücü haline getirebilir. Öngörülen ise bu tarihi imkânın realize olacağıdır." dedi.
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türkiye yüzyılı, mehmet uçum kürtler, mehmet uçum türkiye yüzyılı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: Türkiye yüzyılı, Türk ve Kürt yüzyılıdır

11:35 30.12.2024
© AAMehmet Uçum
Mehmet Uçum - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2024
© AA
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Türkiye’de yaşayan herkesin Türkiye halkının asli unsurları olduğunu yazdı. Kürtlerin de Türk Milleti’nin kurucu ve ayrılmaz bir parçası olduğunu söyleyen Uçum, "Türkiye Yüzyılı; Türk ve Kürt yüzyılıdır" dedi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, “iki ulus” tezinin emperyalist stratejilere hizmet ettiğini söyleyerek bu düşüncenin, Türkiye’yi bölmeye yönelik bir tehdit olduğunu ifade etti. Türkiye’nin tarihsel, kültürel ve coğrafi özelliklerinden dolayı bölünmez bir bütün olduğunu vurguladı. Kürtlerin devletin kurucu ve sürekli bir sahibi olduğunu yazan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin millî devlet yapısının tüm etnik unsurları kapsadığını belirtti. Tek millet ve tek devlet anlayışının Türkiye’nin gerçeği olduğunu söyleyen Uçum, Türkiye Cumhuriyeti’nin birlik ve bütünlüğünün önemini vurguladı.
Mehmet Uçum'un paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Türkiye Halkı kurucu ve kapsayıcıdır. Türkler, Kürtler, Araplar, Zazalar, Lazlar, Çerkezler, Boşnaklar, Gürcüler dahil her kesim Türkiye halkının asli unsurudur. Türk Milleti Türkiye halkından oluşur. Bugün hiç kimse “Türk Milletinin etnik yapısı tamamen Türktür” demez. Dese de gerçeğe aykırı olur. Kürtlerin, Türk Milletinin asli kurucu unsuru ve ayrılmaz parçası olması asla etnik kimliklerinin reddi ve inkârı olarak değerlendirilemez. Bunun önemli delillerinden birisi Kürtçenin; siyasette, sosyal ve kültürel hayatta, eğitimde ve öğretimde sahip olduğu özgürlüktür. TBMM’de ‘bilinmeyen dil’ ifadesini fiilen etkisizleştiren Kürtçe selamlama, İletişim Başkanının Kürtçe mesajı ve Başkanlığın Kürtçe kitap yayını gibi son gelişmeler Kürtçe konusunda Devlet İnisiyatifine bağlı atılan somut adımlardır. Bir dönem etnik temelli sorunların yaşanmış olması çözüm için siyasi mühendislik ürünü olan iki ayrı ulus tezini savunmayı gerektirmez. İki ulus tezine meyletmek emperyalist stratejilere alan açar.

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'Türkiye Yüzyılı; Türk ve Kürt yüzyılıdır'

Türkiye Yüzyılı'na dair tanımlama yapan Uçum, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti Türkiye halkının tüm unsurlarının olduğu gibi Kürtlerin de Milli Devletidir. Türkiye Yüzyılı; Türk ve Kürt yüzyılıdır. Kürtlerin Türkiye Cumhuriyeti Devletini sahiplenmeleri hem hakları hem yükümlülükleridir. Beklenen Kürtlerin Devletleriyle daha fazla bütünleşmesidir. Tek Devlet ve Tek Millet Türkiye’nin tek gerçeğidir. Bu gerçeğin kabulünden ve sahiplenilmesinden sonra ve ancak bu şartla Millet tüm ayrılmaz unsurlarıyla birlikte geleceğiyle ilgili karar verme gücüne kavuşur. Bugünümüzün temel konusu Türkiye halkının tüm unsurlarıyla ve birlik olarak Türk Milletini ve Üniter Türkiye Cumhuriyetini sahiplenmesi, geliştirmesi ve güçlendirmesidir. Türkiye’nin sağlayacağı bu iç birlik ve güçlendireceği iç ve dış cephe Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dediği gibi bölgede Türklerin, Arapların ve Kürtlerin bu yüzyıldaki bütünleşmesini başlatabilir ve Türkiye’yi her manada bölgenin belirleyici gücü haline getirebilir. Öngörülen ise bu tarihi imkânın realize olacağıdır." dedi.
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