Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yeni anayasa' mesajı: 'Türkiye için lüks değil, çok geç kalmış bir ihtiyaç'
© AA / TCCB / Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da STK temsilcileriyle buluşma programında yaptığı konuşmasında anayasa hususuna değinerek yeni anayasanın Türkiye için lüks değil, çok geç kalmış bir ihtiyaç olduğunu belirterek bu yönde atılacak adımın Türkiye Yüzyılı hedefine daha hızlı ulaşılmasını sağlayacağını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Muhalefet samimi çağrılarımıza kulak tıkasa da siviller eliyle yapılmış demokratik, kuşatıcı ve özgürlükçü bir anayasa ihtiyacımız var.
Yeni anayasa Türkiye için lüks değil, çok geç kalmış bir ihtiyaçtır. Bu yönde atılacak adım Türkiye Yüzyılı hedefine daha hızlı ulaşılmasını sağlayacaktır
Yeni anayasa Son yılların en çoğunlukçu aritmetiğine sahip 28. Dönem'de Meclisin kendisinden bekleneni özellikle yerine getirmesini ümit ve arzu ediyoruz
Etnik kökeni, dünya görüşü, sandıktaki görüşü ne olursa olsun 85 milyonun her bir ferdi bizim özbeöz kardeşimiz, canımızın bir parçasıdır. 85 milyonluk devasa bir aileyiz. Vatanımız bir, bayrağımız bir, İstiklal Marşımız bir, acımız bir, sevincimiz bir, mazimiz bir, istikbalimiz birdir. Allah'ın izniyle bunu değiştirmeye kimsenin gücü yetmez
Sandıktan birinci çıkmak elbette önemlidir. Ama asıl olan milletin hayır duasını alabilmektir. Hizmet için gece gündüz koşturuyoruz. Bizim siyaset felsefemizde ayrımcılık yoktur. Kimseyi inancından, tercihinden, siyasi partisinden dolayı dışlama yoktur