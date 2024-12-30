2024 yılında en çok konut satılan iller belli oldu: En çok satış yapan ilçe şaşırttı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Serdal Adalı: 'Kazanan Beşiktaş olmuştur'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Krizler çağında çocuk olmak: 'Hayal kuramayan bir kuşak geliyor'
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. Ahmet Güzel: '0-6 aylık bebeklerde ailelerin burun tıkanıklarını önemsemesi gerekiyor'
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Tarım Teknolojilerinde Bir İlk: CERN’e kabul edilen tek şirket Türkiye’den
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’deki en uygun ve lüks yılbaşı tatili fiyatları
17:40
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL HABER
Yeni yıla girmek de cep yakıyor: Evde ne kadar dışarıda ne kadar
18:19
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/2024-yilinda-en-cok-konut-satilan-iller-belli-oldu-en-cok-satis-yapan-ilce-sasirtti-1092196325.html
2024 yılında en çok konut satılan iller belli oldu: En çok satış yapan ilçe şaşırttı
2024 yılında en çok konut satılan iller belli oldu: En çok satış yapan ilçe şaşırttı
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 2024 yılında en çok gayrimenkul satılan il ve ilçeleri açıkladı. Açıklanan... 30.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-30T23:50+0300
2024-12-30T23:50+0300
ekonomi
konut
toplu konut
emlak konut
konut satışı
sosyal konut
konut fiyatları
gaziantep
gaziantep büyükşehir belediyesi
şehitkamil belediyesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/07/1082554620_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_e022b7012c46c2cad1e701207fa8b471.jpg
2024 yılında Türkiye genelinde en çok konut satışı yapılan il İstanbul olurken, ilçe ise Şehitkamil oldu.Tabu Kadastro Genel Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerine göre 2024 yılında en çok konut satılan il ve ilçeler belli oldu. Türkiye genelinde İstanbul 326 bin 737 ile birinci olurken ülke genelinde konut satışlarının yüzde 9'unu oluşturdu. İstanbul'u konut satışlarında 191 bin 929 ile Ankara, onu sırasıyla 132 bin 809 ile İzmir, 102 bin 950 satışla Bursa ve 101 bin 726 satışla Antalya takip etti.Şehitkamil rekor kırdıDeprem bölgesinde yer alan Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi 29 bin 437 satışla en fazla konut satışı yapan ilçe olarak seçildi. İkinci en çok satış yapan ilçe ise 28 bin 803 gayrimenkul ile Esenyurt oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/800-metrekarelik-serada-uretiyor-aylik-660-bin-lira-kazaniyor-1092190574.html
gaziantep
şehitkamil
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/07/1082554620_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_d8c5c4075adca9155e7d9dcbb1bd0363.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
konut, toplu konut, emlak konut, konut satışı, sosyal konut, konut fiyatları, gaziantep, gaziantep büyükşehir belediyesi, şehitkamil belediyesi, şehitkamil, istanbul
konut, toplu konut, emlak konut, konut satışı, sosyal konut, konut fiyatları, gaziantep, gaziantep büyükşehir belediyesi, şehitkamil belediyesi, şehitkamil, istanbul

2024 yılında en çok konut satılan iller belli oldu: En çok satış yapan ilçe şaşırttı

23:50 30.12.2024
© Sputnik / Elif Sudagezerİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2024
© Sputnik / Elif Sudagezer
Abone ol
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 2024 yılında en çok gayrimenkul satılan il ve ilçeleri açıkladı. Açıklanan verilere göre en çok satış yapılan ilin 326 bin 737 ile İstanbul, ilçenin ise 29 bin 437 ile Gaziantep Şehitkamil olduğu belirtildi.
2024 yılında Türkiye genelinde en çok konut satışı yapılan il İstanbul olurken, ilçe ise Şehitkamil oldu.
Tabu Kadastro Genel Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerine göre 2024 yılında en çok konut satılan il ve ilçeler belli oldu. Türkiye genelinde İstanbul 326 bin 737 ile birinci olurken ülke genelinde konut satışlarının yüzde 9'unu oluşturdu. İstanbul'u konut satışlarında 191 bin 929 ile Ankara, onu sırasıyla 132 bin 809 ile İzmir, 102 bin 950 satışla Bursa ve 101 bin 726 satışla Antalya takip etti.

Şehitkamil rekor kırdı

Deprem bölgesinde yer alan Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi 29 bin 437 satışla en fazla konut satışı yapan ilçe olarak seçildi. İkinci en çok satış yapan ilçe ise 28 bin 803 gayrimenkul ile Esenyurt oldu.
mantar - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2024
TÜRKİYE
800 metrekarelik serada üretiyor: Aylık 660 bin lira kazanıyor
18:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала