https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/2024-yilinda-en-cok-konut-satilan-iller-belli-oldu-en-cok-satis-yapan-ilce-sasirtti-1092196325.html
2024 yılında en çok konut satılan iller belli oldu: En çok satış yapan ilçe şaşırttı
2024 yılında en çok konut satılan iller belli oldu: En çok satış yapan ilçe şaşırttı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 2024 yılında en çok gayrimenkul satılan il ve ilçeleri açıkladı. Açıklanan... 30.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-30T23:50+0300
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2024 yılında Türkiye genelinde en çok konut satışı yapılan il İstanbul olurken, ilçe ise Şehitkamil oldu.Tabu Kadastro Genel Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerine göre 2024 yılında en çok konut satılan il ve ilçeler belli oldu. Türkiye genelinde İstanbul 326 bin 737 ile birinci olurken ülke genelinde konut satışlarının yüzde 9'unu oluşturdu. İstanbul'u konut satışlarında 191 bin 929 ile Ankara, onu sırasıyla 132 bin 809 ile İzmir, 102 bin 950 satışla Bursa ve 101 bin 726 satışla Antalya takip etti.Şehitkamil rekor kırdıDeprem bölgesinde yer alan Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi 29 bin 437 satışla en fazla konut satışı yapan ilçe olarak seçildi. İkinci en çok satış yapan ilçe ise 28 bin 803 gayrimenkul ile Esenyurt oldu.
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2024 yılında en çok konut satılan iller belli oldu: En çok satış yapan ilçe şaşırttı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 2024 yılında en çok gayrimenkul satılan il ve ilçeleri açıkladı. Açıklanan verilere göre en çok satış yapılan ilin 326 bin 737 ile İstanbul, ilçenin ise 29 bin 437 ile Gaziantep Şehitkamil olduğu belirtildi.
2024 yılında Türkiye genelinde en çok konut satışı yapılan il İstanbul olurken, ilçe ise Şehitkamil oldu.
Tabu Kadastro Genel Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerine göre 2024 yılında en çok konut satılan il ve ilçeler belli oldu. Türkiye genelinde İstanbul 326 bin 737 ile birinci olurken ülke genelinde konut satışlarının yüzde 9'unu oluşturdu. İstanbul'u konut satışlarında 191 bin 929 ile Ankara, onu sırasıyla 132 bin 809 ile İzmir, 102 bin 950 satışla Bursa ve 101 bin 726 satışla Antalya takip etti.
Deprem bölgesinde yer alan Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi 29 bin 437 satışla en fazla konut satışı yapan ilçe olarak seçildi. İkinci en çok satış yapan ilçe ise 28 bin 803 gayrimenkul ile Esenyurt oldu.