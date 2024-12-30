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800 metrekarelik serada üretiyor: Aylık 660 bin lira kazanıyor
800 metrekarelik serada üretiyor: Aylık 660 bin lira kazanıyor
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6 Şubat 2023 yılında yaşanan deprem felaketi öncesi Adıyaman'da istiridye mantarı üretimine başlayan işletmeci Engin Acar işini Malatya'da kurduğu 800... 30.12.2024, Sputnik Türkiye
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Malatya'da istiridye mantarı serası işleten Engin Acar kilogramı 110 liradan ayda 660 bin lira gelir elde ediyor.Adıyaman'da istiridye mantarı üretimine başlayan işletmeci Engin Acar, 6 Şubat 2023 yılında yaşanan deprem felaketi sonrası Malatya'da faaliyetlerine devam etme kararı aldı. Malatya'da kurduğu 800 metrekarelik serada ayda 6 ton istiridye mantarı satan işletmeci kilogramı 110 liradan aylık 660 bin lira kazandığını belirtti.İstiridye mantarı nedir?İstiridye mantarı (Pleurotus ostreatus), hem mutfakta hem de ticari olarak yaygın şekilde kullanılan yenilebilir bir mantar türü olarak bilinir. Adını, istiridye kabuğuna benzeyen şapka şekli ve genellikle gruplar halinde büyümesinden alır. Beyaz, krem, gri, kahverengi ya da hafif mavi tonlarında olabilir. Yüksek protein içeriği sayesinde vejetaryen ve vegan diyetler için iyi bir alternatif olarak görülür.İstiridye mantarı, hızla büyüyebilmesi ve yetiştirme kolaylığı nedeniyle ticari olarak da oldukça popülerdir. Hem evlerde küçük çaplı yetiştirilebilir hem de büyük üretim tesislerinde yaygın olarak üretilir.
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mantar, siyah mantar, malatya, istiridye, adıyaman, kahramanmaraş, sera, üretim, seri üretim, yerli üretim, üretim merkezi, üretim ekonomisi

800 metrekarelik serada üretiyor: Aylık 660 bin lira kazanıyor

18:06 30.12.2024
© İHA / HASAN ERYILMAZ-AW360514mantar
mantar - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2024
© İHA / HASAN ERYILMAZ-AW360514
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6 Şubat 2023 yılında yaşanan deprem felaketi öncesi Adıyaman'da istiridye mantarı üretimine başlayan işletmeci Engin Acar işini Malatya'da kurduğu 800 metrekarelik serada devam ettirdi. Taleplere yetişemediğini belirten Acar, kilogram fiyatı 100 liradan aylık 660 bin lira kazandığını açıkladı.
Malatya'da istiridye mantarı serası işleten Engin Acar kilogramı 110 liradan ayda 660 bin lira gelir elde ediyor.
Adıyaman'da istiridye mantarı üretimine başlayan işletmeci Engin Acar, 6 Şubat 2023 yılında yaşanan deprem felaketi sonrası Malatya'da faaliyetlerine devam etme kararı aldı. Malatya'da kurduğu 800 metrekarelik serada ayda 6 ton istiridye mantarı satan işletmeci kilogramı 110 liradan aylık 660 bin lira kazandığını belirtti.

İstiridye mantarı nedir?

İstiridye mantarı (Pleurotus ostreatus), hem mutfakta hem de ticari olarak yaygın şekilde kullanılan yenilebilir bir mantar türü olarak bilinir. Adını, istiridye kabuğuna benzeyen şapka şekli ve genellikle gruplar halinde büyümesinden alır. Beyaz, krem, gri, kahverengi ya da hafif mavi tonlarında olabilir. Yüksek protein içeriği sayesinde vejetaryen ve vegan diyetler için iyi bir alternatif olarak görülür.
İstiridye mantarı, hızla büyüyebilmesi ve yetiştirme kolaylığı nedeniyle ticari olarak da oldukça popülerdir. Hem evlerde küçük çaplı yetiştirilebilir hem de büyük üretim tesislerinde yaygın olarak üretilir.
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