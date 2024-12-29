https://anlatilaninotesi.com.tr/20241229/rusya-disisleri-bakanliginin-sevilen-fotografcisi-pesov-hayatini-kaybetti-1092153797.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın sevilen fotoğrafçısı Pesov hayatını kaybetti

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın sevilen fotoğrafçısı Pesov hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, bakanlığın sevilen fotoğrafçısı Pesov’un 92 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu. 29.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-29T17:51+0300

2024-12-29T17:51+0300

2024-12-29T18:04+0300

yaşam

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duyuru

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı açıklamada dünya çapında binlerce büyük uluslararası etkinliğe doğrudan katılan sevilen fotoğrafçısı Eduard Pesov’un 92 yaşında öldüğünü ifade etti.Açıklamada, “Üst düzey fotoğrafçı ve muhteşem bir kişiliği olan Eduard İyosifoviç Pesov bu sabah 92 yaşında hayatını kaybetti. Dünya çapında binlerce büyük uluslararası etkinliğe doğrudan katılan Dışişleri Bakanlığı'nın hayatının fotoğraf tarihçisi. Dünya diplomasisinin sırlarını açığa çıkaran ikonik fotoğrafların müellifiydi” ifadelerine yer verildi.Pesov’un ‘tüm kıtalarda tanındığını ve tükenmez enerjisinden, yaratıcılığın yaşam dolu gücünden ve kayıtsız kalmamasından dolayı sevildiğini’ vurgulayan Zaharova, “O, ‘ben fotoğrafçıyım, sizlerse diplomatsınız’ derdi. Oysa eserleri kah duygu fırtınaları, kah protesto notaları doğurarak uluslararası ilişkilerin aktörleri haline geliyordu” ifadelerini kullandı.Pesov’u en parlak yıldız ve inanılmaz bir hayat yaşayan en güçlü kişi olarak nitelendiren Sözcü, “‘Yas tutuyorum’ demem gerekirken, ‘seviyorum’ diye bağırmak istiyorum” vurgusunu yaptı.Rusya Dışişleri Bakanlığı, Pesov'un ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilediRusya Dışişleri Bakanlığı yönetimi, kurumun fotoğrafçısı Eduard Pesov'un ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı dileyerek, kendisinin Rus foto muhabirlik mesleğinin efsanesi olduğunu vurguladı."Eduard İyosifoviç, Rus foto muhabirlik mesleğinin bir efsanesiydi, eski ekolün klasiklerinden biriydi. Kamerasının merceğinden, kendi ülkesinin ve tüm dünyanın siyasi yaşamının bütün bir dönemini yakaladı" denilen açıklamada, Pesov'un eserlerinin sadece olayları yansıtmakla kalmayıp, hayat ve duygu dolu hikayeler anlattığının altı çizildi.Açıklamada, “Pesov’un sanatsal yeteneği ve becerisi en yüksek takdiri aldı. Kendisi çok sayıda ödüle layık görüldü, ancak asıl başarısı meslektaşlarının, Rus diplomatlarının, arkadaşlarının ve çok sayıda hayranının sevgisi ve saygısı oldu" denildi."Pesov bize gelecek nesillere ilham verecek paha biçilmez bir miras hediye etti. Onun yeteneği, insanlığı ve güzelliği görme yeteneği sonsuza kadar bizimle kalacak" vurgusunu yapan bakanlık, Pesov'un aile ve yakınlarına en derin taziye dileklerini sundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/zaharova-zelenskiyi-teror-hucresinin-basi-olarak-nitelendirdi-usame-bin-zelenskiy-1091859131.html

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