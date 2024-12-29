Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın sevilen fotoğrafçısı Pesov hayatını kaybetti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Yapay zeka ile hazırlanan video linkine tıkladı, hesabından 650 bin TL çekildi
07:22
1 dk
SESLİ HABER
Migreni olanlar dikkat: Erbain soğukları baş ağrısını tetikliyor
07:45
2 dk
ÖZEL HABER
Kimine suikast kimine ihmal dendi: Türkiye’de patlayan mühimmat fabrikaları
08:28
5 dk
ÖZEL HABER
Uzmanlar uyardı: Atom meyve sularına dikkat
09:05
3 dk
ÖZEL HABER
Milletvekilleri talep etti: TBMM'de latte servisi başladı
09:29
1 dk
SESLİ HABER
Trump'ın Noel dilek listesi şaşırtmadı: Panama Kanalı, Grönland, Kanada
09:50
2 dk
ÖZEL HABER
Barış Adıbelli: 'Rusya gördü ki cephede aslında Ukrayna postu giymiş ABD ve NATO’yla savaşıyor'
10:04
2 dk
ÖZEL HABER
Rus arkeologlar çalışma başlatmıştı: Noel Baba’nın mezarı Türkiye’de mi?
10:24
3 dk
SESLİ HABER
Uzayda mahsur kalan astronotlardan Noel kutlaması
10:44
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
ÖZEL HABER
Kural uygulama sanatı: Hakemlerin mesleki arka planları
11:11
5 dk
ÖZEL HABER
Hasan Erel: 'BRICS, G7’ye alternatif bir oluşum olarak ortaya koyuldu'
11:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy’den Noel arifesinde “Ekümenik” mesajı
12:22
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:33
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy’den Noel arifesinde “Ekümenik” mesajı
16:11
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
ÖZEL HABER
Uzmanlar uyardı: Atom meyve sularına dikkat
09:19
3 dk
ÖZEL HABER
Kimine suikast kimine ihmal dendi: Türkiye’de patlayan mühimmat fabrikaları
10:34
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Uzayda mahsur kalan astronotlardan Noel kutlaması
11:10
3 dk
ÖZEL HABER
Kural uygulama sanatı: Hakemlerin mesleki arka planları
11:29
5 dk
ÖZEL HABER
Milletvekilleri talep etti: TBMM'de latte servisi başladı
11:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Hasan Erel: 'BRICS, G7’ye alternatif bir oluşum olarak ortaya koyuldu'
12:10
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:34
8 dk
SESLİ HABER
Migreni olanlar dikkat: Erbain soğukları baş ağrısını tetikliyor
12:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:06
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:06
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Barış Adıbelli: 'Rusya gördü ki cephede aslında Ukrayna postu giymiş ABD ve NATO’yla savaşıyor'
18:10
2 dk
SESLİ HABER
Trump'ın Noel dilek listesi şaşırtmadı: Panama Kanalı, Grönland, Kanada
18:23
2 dk
SESLİ HABER
Yapay zeka ile hazırlanan video linkine tıkladı, hesabından 650 bin TL çekildi
18:56
1 dk
ÖZEL HABER
Rus arkeologlar çalışma başlatmıştı: Noel Baba’nın mezarı Türkiye’de mi?
20:54
3 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy’den Noel arifesinde “Ekümenik” ifadesi
22:33
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241229/rusya-disisleri-bakanliginin-sevilen-fotografcisi-pesov-hayatini-kaybetti-1092153797.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın sevilen fotoğrafçısı Pesov hayatını kaybetti
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın sevilen fotoğrafçısı Pesov hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, bakanlığın sevilen fotoğrafçısı Pesov’un 92 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu. 29.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-29T17:51+0300
2024-12-29T18:04+0300
yaşam
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
duyuru
yas
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1d/1092153214_0:30:688:417_1920x0_80_0_0_9a05295f5ee1bc0ae70a66f18f8f1c5c.png
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı açıklamada dünya çapında binlerce büyük uluslararası etkinliğe doğrudan katılan sevilen fotoğrafçısı Eduard Pesov’un 92 yaşında öldüğünü ifade etti.Açıklamada, “Üst düzey fotoğrafçı ve muhteşem bir kişiliği olan Eduard İyosifoviç Pesov bu sabah 92 yaşında hayatını kaybetti. Dünya çapında binlerce büyük uluslararası etkinliğe doğrudan katılan Dışişleri Bakanlığı'nın hayatının fotoğraf tarihçisi. Dünya diplomasisinin sırlarını açığa çıkaran ikonik fotoğrafların müellifiydi” ifadelerine yer verildi.Pesov’un ‘tüm kıtalarda tanındığını ve tükenmez enerjisinden, yaratıcılığın yaşam dolu gücünden ve kayıtsız kalmamasından dolayı sevildiğini’ vurgulayan Zaharova, “O, ‘ben fotoğrafçıyım, sizlerse diplomatsınız’ derdi. Oysa eserleri kah duygu fırtınaları, kah protesto notaları doğurarak uluslararası ilişkilerin aktörleri haline geliyordu” ifadelerini kullandı.Pesov’u en parlak yıldız ve inanılmaz bir hayat yaşayan en güçlü kişi olarak nitelendiren Sözcü, “‘Yas tutuyorum’ demem gerekirken, ‘seviyorum’ diye bağırmak istiyorum” vurgusunu yaptı.Rusya Dışişleri Bakanlığı, Pesov'un ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilediRusya Dışişleri Bakanlığı yönetimi, kurumun fotoğrafçısı Eduard Pesov'un ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı dileyerek, kendisinin Rus foto muhabirlik mesleğinin efsanesi olduğunu vurguladı."Eduard İyosifoviç, Rus foto muhabirlik mesleğinin bir efsanesiydi, eski ekolün klasiklerinden biriydi. Kamerasının merceğinden, kendi ülkesinin ve tüm dünyanın siyasi yaşamının bütün bir dönemini yakaladı" denilen açıklamada, Pesov'un eserlerinin sadece olayları yansıtmakla kalmayıp, hayat ve duygu dolu hikayeler anlattığının altı çizildi.Açıklamada, “Pesov’un sanatsal yeteneği ve becerisi en yüksek takdiri aldı. Kendisi çok sayıda ödüle layık görüldü, ancak asıl başarısı meslektaşlarının, Rus diplomatlarının, arkadaşlarının ve çok sayıda hayranının sevgisi ve saygısı oldu" denildi."Pesov bize gelecek nesillere ilham verecek paha biçilmez bir miras hediye etti. Onun yeteneği, insanlığı ve güzelliği görme yeteneği sonsuza kadar bizimle kalacak" vurgusunu yapan bakanlık, Pesov'un aile ve yakınlarına en derin taziye dileklerini sundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/zaharova-zelenskiyi-teror-hucresinin-basi-olarak-nitelendirdi-usame-bin-zelenskiy-1091859131.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1d/1092153214_34:0:667:475_1920x0_80_0_0_fefc340f255b5167ffc3ce1533f08aa3.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, duyuru, yas
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, duyuru, yas

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın sevilen fotoğrafçısı Pesov hayatını kaybetti

17:51 29.12.2024 (güncellendi: 18:04 29.12.2024)
© Sputnik / Александр ВильфEduard Pesov
Eduard Pesov - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2024
© Sputnik / Александр Вильф
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, bakanlığın sevilen fotoğrafçısı Pesov’un 92 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı açıklamada dünya çapında binlerce büyük uluslararası etkinliğe doğrudan katılan sevilen fotoğrafçısı Eduard Pesov’un 92 yaşında öldüğünü ifade etti.
Açıklamada, “Üst düzey fotoğrafçı ve muhteşem bir kişiliği olan Eduard İyosifoviç Pesov bu sabah 92 yaşında hayatını kaybetti. Dünya çapında binlerce büyük uluslararası etkinliğe doğrudan katılan Dışişleri Bakanlığı'nın hayatının fotoğraf tarihçisi. Dünya diplomasisinin sırlarını açığa çıkaran ikonik fotoğrafların müellifiydi” ifadelerine yer verildi.
Pesov’un ‘tüm kıtalarda tanındığını ve tükenmez enerjisinden, yaratıcılığın yaşam dolu gücünden ve kayıtsız kalmamasından dolayı sevildiğini’ vurgulayan Zaharova, “O, ‘ben fotoğrafçıyım, sizlerse diplomatsınız’ derdi. Oysa eserleri kah duygu fırtınaları, kah protesto notaları doğurarak uluslararası ilişkilerin aktörleri haline geliyordu” ifadelerini kullandı.
Pesov’u en parlak yıldız ve inanılmaz bir hayat yaşayan en güçlü kişi olarak nitelendiren Sözcü, “‘Yas tutuyorum’ demem gerekirken, ‘seviyorum’ diye bağırmak istiyorum” vurgusunu yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Pesov'un ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi

Rusya Dışişleri Bakanlığı yönetimi, kurumun fotoğrafçısı Eduard Pesov'un ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı dileyerek, kendisinin Rus foto muhabirlik mesleğinin efsanesi olduğunu vurguladı.
"Eduard İyosifoviç, Rus foto muhabirlik mesleğinin bir efsanesiydi, eski ekolün klasiklerinden biriydi. Kamerasının merceğinden, kendi ülkesinin ve tüm dünyanın siyasi yaşamının bütün bir dönemini yakaladı" denilen açıklamada, Pesov'un eserlerinin sadece olayları yansıtmakla kalmayıp, hayat ve duygu dolu hikayeler anlattığının altı çizildi.
Açıklamada, “Pesov’un sanatsal yeteneği ve becerisi en yüksek takdiri aldı. Kendisi çok sayıda ödüle layık görüldü, ancak asıl başarısı meslektaşlarının, Rus diplomatlarının, arkadaşlarının ve çok sayıda hayranının sevgisi ve saygısı oldu" denildi.
"Pesov bize gelecek nesillere ilham verecek paha biçilmez bir miras hediye etti. Onun yeteneği, insanlığı ve güzelliği görme yeteneği sonsuza kadar bizimle kalacak" vurgusunu yapan bakanlık, Pesov'un aile ve yakınlarına en derin taziye dileklerini sundu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2024
DÜNYA
Zaharova Zelenskiy'i terör hücresinin başı olarak nitelendirdi: 'Usame bin Zelenskiy'
21 Aralık, 19:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала