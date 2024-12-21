https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/zaharova-zelenskiyi-teror-hucresinin-basi-olarak-nitelendirdi-usame-bin-zelenskiy-1091859131.html
Zaharova Zelenskiy'i terör hücresinin başı olarak nitelendirdi: 'Usame bin Zelenskiy'
Zaharova Zelenskiy'i terör hücresinin başı olarak nitelendirdi: 'Usame bin Zelenskiy'
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova Kazan'a düzenlenen İHA saldırılarını değerlendirdiği açıklamasında, Zelenskiy'in sivillleri öldüren bir terör... 21.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-21T19:20+0300
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Kazan'daki İHA saldırılarını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Vladimir Zelenskiy'in bir terör hücresinin başı haline geldiğini belirterek onu 'Usame Bin Zelenskiy' olarak adlandırdı.Zelenskiy konuşmasında, "Usame Bin Zelenskiy: Kiev rejimi terörist özünü daha önce göstermişti ve şimdi başka bir özü yok" dedi.Zelenskiy'in dünya sahnesine çıkması senaryosunun yeni olmadığını vurgulayan Zaharova, Usame Bin Ladin de ABD ve İngiltere tarafından bu şekilde hazırlandığını belirterek aynı durumun şimdi Zelenskiy'de de görüldüğünün altını çizdi.Zaharova açıklamasında şu cümleleri kaydetti:'Kolektif Batı'nın ikiyüzlü sessizliği son derece çirkin'Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova Kazan'a yönelik insansız hava aracı saldırılarını başarılı BRICS Zirvesi'nin intikamı olarak nitelendirdi.Zaharova açıklamasını şu cümlelerle sürdürdü:Zaharova, Rusya Federasyonu'nun Kolektif Batı'nın ve medyasının göstermelik sessizliğinden öfkelendiğini vurgulayarak uluslararası toplumu, Vladimir Zelenskiy yönetiminin suçlarını sert bir şekilde değerlendirmeye çağırdı.Kazan, Cumartesi sabahı insansız hava araçları tarafından saldırıya uğramıştı. Toplamda sekiz saldırı kaydedildi. Hasar gören binalar arasında iki sitede yer alan yüksek binalar ile dört katlı bir bina da bulunmaktaydı. Dronlar, sanayi kuruluşlarından birine de saldırı girişiminde bulunmuştu. Yetkililerin verdiği bilgiye göre olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Söz konusu bu saldırılar, Kazan'a yapılan ilk insansız hava aracı saldırısı değildi. Daha önce de Elabuga, Nijnekamsk ve cumhuriyetin çeşitli bölgelerine insansız hava araçları saldırmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/peskov-rusya-ve-abd-arasindaki-iliskilerin-gelecegi-washingtondan-gelecek-aciklamalara-bagli-1091858757.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, kiev, ukrayna, vladimir zelenskiy, usame bin ladin, abd, ingiltere, kazan, tataristan, tataristan cumhuriyeti, brics zirvesi
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, kiev, ukrayna, vladimir zelenskiy, usame bin ladin, abd, ingiltere, kazan, tataristan, tataristan cumhuriyeti, brics zirvesi
Zaharova Zelenskiy'i terör hücresinin başı olarak nitelendirdi: 'Usame bin Zelenskiy'
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova Kazan'a düzenlenen İHA saldırılarını değerlendirdiği açıklamasında, Zelenskiy'in sivillleri öldüren bir terör hücresinin başı haline geldiğini belirterek onu 'Usame Bin Zelenskiy' olarak adlandırdı.
Kazan'daki İHA saldırılarını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Vladimir Zelenskiy'in bir terör hücresinin başı haline geldiğini belirterek onu 'Usame Bin Zelenskiy' olarak adlandırdı.
Zelenskiy konuşmasında, "Usame Bin Zelenskiy: Kiev rejimi terörist özünü daha önce göstermişti ve şimdi başka bir özü yok" dedi.
Zelenskiy'in dünya sahnesine çıkması senaryosunun yeni olmadığını vurgulayan Zaharova, Usame Bin Ladin de ABD ve İngiltere tarafından bu şekilde hazırlandığını belirterek aynı durumun şimdi Zelenskiy'de de görüldüğünün altını çizdi.
Zaharova açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Şimdi sivilleri, bilim insanlarını, çocukları öldüren; sivil altyapıyı vuran bir terör hücresinin başına geçti. Amerikalıların, İngilizlerin yani Batılıların bir tür demokratikleşme kisvesi altında bu tür ücretli insanları nasıl getirdiklerine ve sonra bu tür insanların böylesine aşırılıkçı bir terörist olarak zirveye nasıl çıktıklarına dair klasik şema, bu ilk kez olmuyor. İşte bu yüzden adı Usame Bin Zelenskiy.
'Kolektif Batı'nın ikiyüzlü sessizliği son derece çirkin'
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova Kazan'a yönelik insansız hava aracı saldırılarını başarılı BRICS Zirvesi'nin intikamı olarak nitelendirdi.
Zaharova açıklamasını şu cümlelerle sürdürdü:
Kiev, somut askeri yenilgilerin aciz öfkesini Rusya'nın barışçıl halkından çıkarıyor. Tataristan'ın başkentine yapılan saldırı, Ekim ayında düzenlenen ve bu birliğin dünyadaki gücünü ve etkisini gösteren başarılı BRICS zirvesinin bir tür intikamı ve ülkemizin dinamik olarak gelişen bölgelerinden birinin halkına gözdağı verme girişimidir.
Zaharova, Rusya Federasyonu'nun Kolektif Batı'nın ve medyasının göstermelik sessizliğinden öfkelendiğini vurgulayarak uluslararası toplumu, Vladimir Zelenskiy yönetiminin suçlarını sert bir şekilde değerlendirmeye çağırdı.
Kazan, Cumartesi sabahı insansız hava araçları tarafından saldırıya uğramıştı. Toplamda sekiz saldırı kaydedildi. Hasar gören binalar arasında iki sitede yer alan yüksek binalar ile dört katlı bir bina da bulunmaktaydı. Dronlar, sanayi kuruluşlarından birine de saldırı girişiminde bulunmuştu. Yetkililerin verdiği bilgiye göre olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Söz konusu bu saldırılar, Kazan'a yapılan ilk insansız hava aracı saldırısı değildi. Daha önce de Elabuga, Nijnekamsk ve cumhuriyetin çeşitli bölgelerine insansız hava araçları saldırmıştı.