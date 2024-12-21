https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/zaharova-zelenskiyi-teror-hucresinin-basi-olarak-nitelendirdi-usame-bin-zelenskiy-1091859131.html

Zaharova Zelenskiy'i terör hücresinin başı olarak nitelendirdi: 'Usame bin Zelenskiy'

Zaharova Zelenskiy'i terör hücresinin başı olarak nitelendirdi: 'Usame bin Zelenskiy'

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova Kazan'a düzenlenen İHA saldırılarını değerlendirdiği açıklamasında, Zelenskiy'in sivillleri öldüren bir terör... 21.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-21T19:20+0300

2024-12-21T19:20+0300

2024-12-21T19:20+0300

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Kazan'daki İHA saldırılarını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Vladimir Zelenskiy'in bir terör hücresinin başı haline geldiğini belirterek onu 'Usame Bin Zelenskiy' olarak adlandırdı.Zelenskiy konuşmasında, "Usame Bin Zelenskiy: Kiev rejimi terörist özünü daha önce göstermişti ve şimdi başka bir özü yok" dedi.Zelenskiy'in dünya sahnesine çıkması senaryosunun yeni olmadığını vurgulayan Zaharova, Usame Bin Ladin de ABD ve İngiltere tarafından bu şekilde hazırlandığını belirterek aynı durumun şimdi Zelenskiy'de de görüldüğünün altını çizdi.Zaharova açıklamasında şu cümleleri kaydetti:'Kolektif Batı'nın ikiyüzlü sessizliği son derece çirkin'Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova Kazan'a yönelik insansız hava aracı saldırılarını başarılı BRICS Zirvesi'nin intikamı olarak nitelendirdi.Zaharova açıklamasını şu cümlelerle sürdürdü:Zaharova, Rusya Federasyonu'nun Kolektif Batı'nın ve medyasının göstermelik sessizliğinden öfkelendiğini vurgulayarak uluslararası toplumu, Vladimir Zelenskiy yönetiminin suçlarını sert bir şekilde değerlendirmeye çağırdı.Kazan, Cumartesi sabahı insansız hava araçları tarafından saldırıya uğramıştı. Toplamda sekiz saldırı kaydedildi. Hasar gören binalar arasında iki sitede yer alan yüksek binalar ile dört katlı bir bina da bulunmaktaydı. Dronlar, sanayi kuruluşlarından birine de saldırı girişiminde bulunmuştu. Yetkililerin verdiği bilgiye göre olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Söz konusu bu saldırılar, Kazan'a yapılan ilk insansız hava aracı saldırısı değildi. Daha önce de Elabuga, Nijnekamsk ve cumhuriyetin çeşitli bölgelerine insansız hava araçları saldırmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/peskov-rusya-ve-abd-arasindaki-iliskilerin-gelecegi-washingtondan-gelecek-aciklamalara-bagli-1091858757.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, kiev, ukrayna, vladimir zelenskiy, usame bin ladin, abd, ingiltere, kazan, tataristan, tataristan cumhuriyeti, brics zirvesi