https://anlatilaninotesi.com.tr/20241229/rus-ordusu-hiz-kesmiyor-donbassta-bir-yerlesim-daha-ele-gecirildi-1092146782.html
Rus ordusu hız kesmiyor: Donbass'ta bir yerleşim daha ele geçirildi
Rus ordusu hız kesmiyor: Donbass'ta bir yerleşim daha ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) Novotroitskoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu. 29.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-29T12:39+0300
2024-12-29T12:39+0300
2024-12-29T12:58+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
donbass
özel askeri harekat
rus ordusu
rus silahlı kuvvetleri
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
ukrayna silahlı kuvvetleri
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Donbass ve Ukrayna'da devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel bilgileri paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askerlerin DHC'de Novotroitskoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.Açıklamaya göre Sever (Kuzey) Askeri Grubu birlikleri, Harkov istikametinde 2 yerleşim bölgegesinde konuşlanan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını bozguna uğrattı. Ukrayna ordusu 40 kadar asker, bir otomobil, bir D-20 topçu sistemi, bir Giatsint-S topu, 2 adet D-30 obüsü kaybetti. Rus askerleri düşmana ait bir elektronik harp istasyonu ve bir mühimmat deposunu imha etti.Zapad (Batı) Askeri Grubu birlikleri cephenin ilerisindeki konumlarını pekiştirerek Harkov Bölgesi’nin 6 ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) 2 ilçesinde Ukrayna birliklerinin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Ukrayna birliklerinin 4 karşı saldırısı Rus askerlerince püskürtüldü, çatışmalarda Ukrayna ordusu 420 kadar asker, bir zırhlı persone taşıyıcısı, 6 otomobil ve çok sayıda askeri teçhizat kaybetti. Rus güçleri ayrıca düşmana ait 4 mühimmat deposu ile bir Anklav-N elektronik harp istasyonunu imha etti.Yug (Güney) Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı mevzileri ele geçirerek, DHC’nin 7 ilçesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını bozguna uğrattı. İki karşı saldırısı Rus askerlerince püskürtülen Ukrayna birlikleri 220 kadar asker, bir tank, bi pikap, bir İngiliz yapımı FH-70 obüsü, bir ABD yapımı M119 topu ve bir elektronik harp istasyonu kaybetti.
rusya
ukrayna
donbass
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), ukrayna silahlı kuvvetleri, kayıp, bilgilendirme
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), ukrayna silahlı kuvvetleri, kayıp, bilgilendirme
Rus ordusu hız kesmiyor: Donbass'ta bir yerleşim daha ele geçirildi
12:39 29.12.2024 (güncellendi: 12:58 29.12.2024)
Ayrıntılar geliyor
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) Novotroitskoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu.
Donbass ve Ukrayna'da devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel bilgileri paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askerlerin DHC'de Novotroitskoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.
Açıklamaya göre Sever (Kuzey) Askeri Grubu birlikleri, Harkov istikametinde 2 yerleşim bölgegesinde konuşlanan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını bozguna uğrattı. Ukrayna ordusu 40 kadar asker, bir otomobil, bir D-20 topçu sistemi, bir Giatsint-S topu, 2 adet D-30 obüsü kaybetti. Rus askerleri düşmana ait bir elektronik harp istasyonu ve bir mühimmat deposunu imha etti.
Zapad (Batı) Askeri Grubu birlikleri cephenin ilerisindeki konumlarını pekiştirerek Harkov Bölgesi’nin 6 ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) 2 ilçesinde Ukrayna birliklerinin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Ukrayna birliklerinin 4 karşı saldırısı Rus askerlerince püskürtüldü, çatışmalarda Ukrayna ordusu 420 kadar asker, bir zırhlı persone taşıyıcısı, 6 otomobil ve çok sayıda askeri teçhizat kaybetti. Rus güçleri ayrıca düşmana ait 4 mühimmat deposu ile bir Anklav-N elektronik harp istasyonunu imha etti.
Yug (Güney) Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı mevzileri ele geçirerek, DHC’nin 7 ilçesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını bozguna uğrattı. İki karşı saldırısı Rus askerlerince püskürtülen Ukrayna birlikleri 220 kadar asker, bir tank, bi pikap, bir İngiliz yapımı FH-70 obüsü, bir ABD yapımı M119 topu ve bir elektronik harp istasyonu kaybetti.