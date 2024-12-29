https://anlatilaninotesi.com.tr/20241229/rus-ordusu-hiz-kesmiyor-donbassta-bir-yerlesim-daha-ele-gecirildi-1092146782.html

Rus ordusu hız kesmiyor: Donbass'ta bir yerleşim daha ele geçirildi

Rus ordusu hız kesmiyor: Donbass'ta bir yerleşim daha ele geçirildi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) Novotroitskoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu. 29.12.2024, Sputnik Türkiye

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2024-12-29T12:39+0300

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ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

donbass

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rus ordusu

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donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

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Donbass ve Ukrayna'da devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel bilgileri paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askerlerin DHC'de Novotroitskoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.Açıklamaya göre Sever (Kuzey) Askeri Grubu birlikleri, Harkov istikametinde 2 yerleşim bölgegesinde konuşlanan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını bozguna uğrattı. Ukrayna ordusu 40 kadar asker, bir otomobil, bir D-20 topçu sistemi, bir Giatsint-S topu, 2 adet D-30 obüsü kaybetti. Rus askerleri düşmana ait bir elektronik harp istasyonu ve bir mühimmat deposunu imha etti.Zapad (Batı) Askeri Grubu birlikleri cephenin ilerisindeki konumlarını pekiştirerek Harkov Bölgesi’nin 6 ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) 2 ilçesinde Ukrayna birliklerinin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Ukrayna birliklerinin 4 karşı saldırısı Rus askerlerince püskürtüldü, çatışmalarda Ukrayna ordusu 420 kadar asker, bir zırhlı persone taşıyıcısı, 6 otomobil ve çok sayıda askeri teçhizat kaybetti. Rus güçleri ayrıca düşmana ait 4 mühimmat deposu ile bir Anklav-N elektronik harp istasyonunu imha etti.Yug (Güney) Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı mevzileri ele geçirerek, DHC’nin 7 ilçesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını bozguna uğrattı. İki karşı saldırısı Rus askerlerince püskürtülen Ukrayna birlikleri 220 kadar asker, bir tank, bi pikap, bir İngiliz yapımı FH-70 obüsü, bir ABD yapımı M119 topu ve bir elektronik harp istasyonu kaybetti.

rusya

ukrayna

donbass

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

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