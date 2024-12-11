https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/kremlin-ukraynadaki-ozel-askeri-harekat-rusya-icin-mutlak-oncelik-1091402588.html
Kremlin: Ukrayna’daki özel askeri harekat Rusya için mutlak öncelik
Kremlin: Ukrayna’daki özel askeri harekat Rusya için mutlak öncelik
Sputnik Türkiye
Ukrayna’daki özel askeri harekatın Rusya için mutlak öncelik olduğunu kaydeden Kremlin Sözcüsü Peskov, Suriye’deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini... 11.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-11T13:29+0300
2024-12-11T13:29+0300
2024-12-11T13:37+0300
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dmitriy peskov
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, “Özel askeri harekat ülkemiz için mutlak öncelik. Güvenlik çıkarlarımızı, Rus halkının çıkarlarını güvence altına almamız gerekiyor ve bunu yapacağız” ifadesini kullandı.Peskov, özel askeri harekatının belirlenen rotaya göre ilerlediğini ve tüm hedeflere ulaşılacağını kaydetti.‘Biden ağır bir miras bırakmaya çalışacak’ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Rus petrolü ihracatına yönelik daha sıkı yaptırımlar uygulama niyetinde olduğu yönündeki habere değinen Peskov, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:‘Suriye’deki Rus vatandaşlarının güvenliği öncelik’Suriye’deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getiren Kremlin Sözcüsü, bu ülkedeki durumu kontrol eden tüm taraflarla iletişim içinde olduklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:Suriye'deki durumun bir an önce istikrara kavuşmasını ve durumun meşru bir yöne doğru ilerlemesini umduklarını kaydeden Peskov, Ukrayna’daki harekatın Rusya’nın Ortadoğu’daki konumunun zayıflamasına yol açtığı yönündeki iddialarla ilgili olarak şu değerlendirmede bulundu:İsrail ordusunun Suriye’ye yönelik saldırılarının bu ülkede zaten istikrarsız olan durumun istikrara kavuşmasına katkı sağlamadığını dile getiren Peskov, “Rusya bölgedeki tüm ülkelerle diyaloğunu sürdürüyor ve bunu devam ettirme niyetinde” diye ekledi.
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, özel askeri harekat, abd, joe biden, suriye, öncelik
rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, özel askeri harekat, abd, joe biden, suriye, öncelik
Kremlin: Ukrayna’daki özel askeri harekat Rusya için mutlak öncelik
13:29 11.12.2024 (güncellendi: 13:37 11.12.2024)
Ukrayna’daki özel askeri harekatın Rusya için mutlak öncelik olduğunu kaydeden Kremlin Sözcüsü Peskov, Suriye’deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek bu ülkedeki Rus vatandaşların güvenliğini sağlayacaklarını kaydetti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, “Özel askeri harekat ülkemiz için mutlak öncelik. Güvenlik çıkarlarımızı, Rus halkının çıkarlarını güvence altına almamız gerekiyor ve bunu yapacağız” ifadesini kullandı.
Peskov, özel askeri harekatının belirlenen rotaya göre ilerlediğini ve tüm hedeflere ulaşılacağını kaydetti.
‘Biden ağır bir miras bırakmaya çalışacak’
ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Rus petrolü ihracatına yönelik daha sıkı yaptırımlar uygulama niyetinde olduğu yönündeki habere değinen Peskov, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:
Pek çok kişi Biden yönetiminin Rusya ile gerilimi tırmandırma anlamında ağır bir miras bırakmaya çalışacağını tahmin ediyor. Mevcut yönetimin bu yolu izleyeceği ve bu mirası bırakmaya çalışacağı açık. Nasıl ve ne şekilde olacağını hep birlikte göreceğiz.
‘Suriye’deki Rus vatandaşlarının güvenliği öncelik’
Suriye’deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getiren Kremlin Sözcüsü, bu ülkedeki durumu kontrol eden tüm taraflarla iletişim içinde olduklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu gerekli, çünkü orada bir üssümüz ve diplomatik temsilciliğimiz var. Elbette bu tesislerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği konusu son derece önemli ve öncelikli. Sahadaki gerçeklere dayanarak çok dikkatli bir şekilde incelemeye devam edeceğiz.
Suriye'deki durumun bir an önce istikrara kavuşmasını ve durumun meşru bir yöne doğru ilerlemesini umduklarını kaydeden Peskov, Ukrayna’daki harekatın Rusya’nın Ortadoğu’daki konumunun zayıflamasına yol açtığı yönündeki iddialarla ilgili olarak şu değerlendirmede bulundu:
Rusya zamanında Suriye’ye terörle mücadele ve tüm bölgeyi tehdit eden durumun istikrara kavuşturulması konusunda yardım etti. Bunu başarmak için büyük çaba harcadı. Rusya görevini yerine getirdi. Ardından Esad yönetimi çalıştı, ülkeyi kalkınmaya çalıştı.
İsrail ordusunun Suriye’ye yönelik saldırılarının bu ülkede zaten istikrarsız olan durumun istikrara kavuşmasına katkı sağlamadığını dile getiren Peskov, “Rusya bölgedeki tüm ülkelerle diyaloğunu sürdürüyor ve bunu devam ettirme niyetinde” diye ekledi.