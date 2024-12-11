https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/kremlin-ukraynadaki-ozel-askeri-harekat-rusya-icin-mutlak-oncelik-1091402588.html

Kremlin: Ukrayna’daki özel askeri harekat Rusya için mutlak öncelik

Kremlin: Ukrayna’daki özel askeri harekat Rusya için mutlak öncelik

Sputnik Türkiye

Ukrayna’daki özel askeri harekatın Rusya için mutlak öncelik olduğunu kaydeden Kremlin Sözcüsü Peskov, Suriye’deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini... 11.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-11T13:29+0300

2024-12-11T13:29+0300

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dünya

rusya

kremlin

dmitriy peskov

ukrayna

özel askeri harekat

abd

joe biden

suriye

öncelik

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, “Özel askeri harekat ülkemiz için mutlak öncelik. Güvenlik çıkarlarımızı, Rus halkının çıkarlarını güvence altına almamız gerekiyor ve bunu yapacağız” ifadesini kullandı.Peskov, özel askeri harekatının belirlenen rotaya göre ilerlediğini ve tüm hedeflere ulaşılacağını kaydetti.‘Biden ağır bir miras bırakmaya çalışacak’ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Rus petrolü ihracatına yönelik daha sıkı yaptırımlar uygulama niyetinde olduğu yönündeki habere değinen Peskov, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:‘Suriye’deki Rus vatandaşlarının güvenliği öncelik’Suriye’deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getiren Kremlin Sözcüsü, bu ülkedeki durumu kontrol eden tüm taraflarla iletişim içinde olduklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:Suriye'deki durumun bir an önce istikrara kavuşmasını ve durumun meşru bir yöne doğru ilerlemesini umduklarını kaydeden Peskov, Ukrayna’daki harekatın Rusya’nın Ortadoğu’daki konumunun zayıflamasına yol açtığı yönündeki iddialarla ilgili olarak şu değerlendirmede bulundu:İsrail ordusunun Suriye’ye yönelik saldırılarının bu ülkede zaten istikrarsız olan durumun istikrara kavuşmasına katkı sağlamadığını dile getiren Peskov, “Rusya bölgedeki tüm ülkelerle diyaloğunu sürdürüyor ve bunu devam ettirme niyetinde” diye ekledi.

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rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, özel askeri harekat, abd, joe biden, suriye, öncelik