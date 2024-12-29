https://anlatilaninotesi.com.tr/20241229/bakan-kacir-acikladi-570-bin-246-kisiye-istihdam-saglayacak-1092148780.html
Bakan Kacır açıkladı: '570 bin 246 kişiye istihdam sağlayacak'
Bakan Kacır açıkladı: '570 bin 246 kişiye istihdam sağlayacak'
Sputnik Türkiye
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yeni GAP Eylem Planı'nın 570 bin 246 kişiye istihdam sağlayacağını açıkladı. 29.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-29T14:55+0300
2024-12-29T14:55+0300
2024-12-29T16:29+0300
türkiye
istihdam
istihdam
personel
bakanlık
gap
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Şanlıurfa'da GAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'nda konuştu.Kacır'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/osymden-sozlesmeli-personel-alimi-hangi-sartlar-araniyor-1091944773.html
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Bakan Kacır açıkladı: '570 bin 246 kişiye istihdam sağlayacak'
14:55 29.12.2024 (güncellendi: 16:29 29.12.2024)
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yeni GAP Eylem Planı'nın 570 bin 246 kişiye istihdam sağlayacağını açıkladı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Şanlıurfa'da GAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'nda konuştu.
Kacır'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
"Yeni GAP Eylem Planı'nda bölge vizyonumuzun çerçevesini 5 öncelikli dönüşüm programıyla oluşturduk. Bunlardan ilki 214 milyar lira bütçeli sulama programı. Yeni GAP Eylem Planı, 570 bin 246 kişiye istihdam sağlayacak. GAP Eylem Planı kapsamında toplamda 198 projeye 2024-2028 yılları arasında toplam 496 milyar lira kaynak aktaracağız."