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ÖSYM'den sözleşmeli personel alımı: Hangi şartlar aranıyor?
ÖSYM'den sözleşmeli personel alımı: Hangi şartlar aranıyor?
Sputnik Türkiye
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 18 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 7 Ocak'a kadar yapılabilecek. 'ÖSYM'den sözleşmeli personel... 24.12.2024, Sputnik Türkiye
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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 16'sı sınav hizmetleri uzmanı, 2'si destek personeli olmak üzere 18 sözleşmeli personel alacak.16 kişilik sınav hizmetleri uzmanı pozisyonu için adaylarda, yurtiçinde en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin ilanda belirtilen bölümlerinden birini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olma şartı aranıyor.KPSS puanı kaç olmalı?Adayların sınav hizmetleri uzmanı pozisyonu için 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) lisans sınavı sonucunda KPSSP3 (B) grubu puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre asgari 60 puana sahip olması gerekecek. Destek personeli için ise 2024 KPSSP94 puan türünden asgari 50 ve daha yukarı puan alma koşulu aranacak ve müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması yoluyla alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmesi gerekecek.Yazılı bildirim yapılmayacakBaşvuru tarihlerinin 24 Aralık 2024-7 Ocak 2025 olarak açıklandığı ilana göre başvurular e-Devlet üzerinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılabilecek.Sonuçlar adaylara, https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden bildirilecek ve ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacak.
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ösymden sözleşmeli personel alımı, ösym kpss, ösym personel
ösymden sözleşmeli personel alımı, ösym kpss, ösym personel

ÖSYM'den sözleşmeli personel alımı: Hangi şartlar aranıyor?

01:10 24.12.2024 (güncellendi: 01:12 24.12.2024)
© AAÖSYM sınav takvimi 2025
ÖSYM sınav takvimi 2025 - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2024
© AA
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 18 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 7 Ocak'a kadar yapılabilecek. 'ÖSYM'den sözleşmeli personel olmak için hangi şartlar aranıyor' sorusunun yanıtı yayınlanan ilanda verildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 16'sı sınav hizmetleri uzmanı, 2'si destek personeli olmak üzere 18 sözleşmeli personel alacak.
16 kişilik sınav hizmetleri uzmanı pozisyonu için adaylarda, yurtiçinde en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin ilanda belirtilen bölümlerinden birini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olma şartı aranıyor.

KPSS puanı kaç olmalı?

Adayların sınav hizmetleri uzmanı pozisyonu için 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) lisans sınavı sonucunda KPSSP3 (B) grubu puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre asgari 60 puana sahip olması gerekecek. Destek personeli için ise 2024 KPSSP94 puan türünden asgari 50 ve daha yukarı puan alma koşulu aranacak ve müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması yoluyla alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmesi gerekecek.

Yazılı bildirim yapılmayacak

Başvuru tarihlerinin 24 Aralık 2024-7 Ocak 2025 olarak açıklandığı ilana göre başvurular e-Devlet üzerinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılabilecek.
Sonuçlar adaylara, https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden bildirilecek ve ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacak.
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