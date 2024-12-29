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2025 engelli maaş zammı: Evde bakım maaşı ne kadar olacak?
2025 engelli maaş zammı: Evde bakım maaşı ne kadar olacak?
Sputnik Türkiye
Temmuz ayında yapılan düzenlemeyle 9 bin 77 lira olarak belirlenen evde bakım maaşı, Ocak ayında yapılacak zam sonrası güncellenecek ve hak sahiplerine... 29.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-29T14:36+0300
2024-12-29T16:48+0300
ekonomi
evde bakım maaşı
evde bakım
bakanlık
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2025 yılında geçerli olacak asgari ücret zammı belli oldu. Yeni yıla sayılı günler kala sosyal yardım alanlar da kendi ödemelerine yapılacak zam oranını merak ediyor. En çok artış oranı merak edilen ise evde bakım maaşı olarak bilinen engelli aylığı ödemeleri. İşte, evde bakım maaşının 2025 zamlı ödeme miktarında son bilgiler..Evde bakım maaşı ne zaman belli olacak?Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren maaş zamları ocak ayında belli olacak. TÜİK'in enflasyonu açıklamasıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yapılacak zam netleşecek.Ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında yaşlı ve engelli aylıklarında artış olacak.Zamlı evde bakım maaşı ne kadar olacak?Son açıklanan enflasyon verileriyle birlikte memur ve memur emeklilerine yaklaşık olarak yüzde 12 civarında zam yapılması bekleniyor. Evde bakım maaşı ise şu an 9 bin 77 lira olarak ödeniyor.Evde bakım maaşının memur zammı sonrasında 10 bin 166 lira olarak belirlenmesi beklentiler dahilinde bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/bakan-simsekten-son-dakika-asgari-ucret-zammi-aciklamasi-enflasyonun-uzerinde-artiyor-1092127124.html
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evde bakım maaşı, evde bakım aylığı, evde bakım parası, evde bakım maaşı başvurusu, evde bakım maaşı sorgulama, evde bakım maaşı şartları, evde bakım maaşı nasıl alınır, evde bakım maaşı yatan iller, evde bakım maaşı 2024, evde bakım maaşı ne kadar, evde bakım maaşı başvuru formu, evde bakım maaşı e-devlet, evde bakım maaşı hesaplama, evde bakım maaşı güncel liste, evde bakım maaşı başvuru şartları.

2025 engelli maaş zammı: Evde bakım maaşı ne kadar olacak?

14:36 29.12.2024 (güncellendi: 16:48 29.12.2024)
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Temmuz ayında yapılan düzenlemeyle 9 bin 77 lira olarak belirlenen evde bakım maaşı, Ocak ayında yapılacak zam sonrası güncellenecek ve hak sahiplerine ödenmeye devam edecek. Peki, evde bakım parası ne kadar oldu? Engelli maaşı ne kadar olacak?
2025 yılında geçerli olacak asgari ücret zammı belli oldu. Yeni yıla sayılı günler kala sosyal yardım alanlar da kendi ödemelerine yapılacak zam oranını merak ediyor. En çok artış oranı merak edilen ise evde bakım maaşı olarak bilinen engelli aylığı ödemeleri. İşte, evde bakım maaşının 2025 zamlı ödeme miktarında son bilgiler..

Evde bakım maaşı ne zaman belli olacak?

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren maaş zamları ocak ayında belli olacak. TÜİK'in enflasyonu açıklamasıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yapılacak zam netleşecek.

Ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında yaşlı ve engelli aylıklarında artış olacak.

Zamlı evde bakım maaşı ne kadar olacak?

Son açıklanan enflasyon verileriyle birlikte memur ve memur emeklilerine yaklaşık olarak yüzde 12 civarında zam yapılması bekleniyor. Evde bakım maaşı ise şu an 9 bin 77 lira olarak ödeniyor.

Evde bakım maaşının memur zammı sonrasında 10 bin 166 lira olarak belirlenmesi beklentiler dahilinde bulunuyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2024
EKONOMİ
Bakan Şimşek'ten son dakika asgari ücret zammı açıklaması: 'Enflasyonun üzerinde artıyor'
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