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Bakan Şimşek'ten son dakika asgari ücret zammı açıklaması: 'Enflasyonun üzerinde artıyor'
Bakan Şimşek'ten son dakika asgari ücret zammı açıklaması: 'Enflasyonun üzerinde artıyor'
Sputnik Türkiye
Asgari ücrete 2025 zammı geçtiğimiz günlerde 22 bin 104 lira olarak belirlendi. Bakan Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, asgari ücret artışıyla ilgili... 28.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-28T11:55+0300
2024-12-28T12:19+0300
ekonomi
mehmet şimşek
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asgari ücret zammı 2025
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2025 yılı asgari ücreti aylık net 22 bin 104 TL olarak açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten son dakika asgari ücret zammı açıklaması geldi. Bakan Şimşek, 2025 yılı asgari ücretinin kurla 620 doların üzerinde olduğuna vurgu yaptı."Hükümetlerimiz döneminde daima çalışanlarımızın yanında olduk" diyen Şimşek asgari ücretin Romanya, Bulgaristan, Meksika, Çin, Brezilya, Güney Afrika, Endonezya, Rusya, Mısır ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelere göre daha yüksek olduğunun altını çizdi.Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:"Çalışanlarımızın alım gücünün ve refahının kalıcı olarak artması için fiyat istikrarı ön koşuldur. Uyguladığımız programın nihai hedefi sürdürülebilir yüksek büyüme ve daha adil gelir dağılımıdır. Hükümetlerimiz döneminde daima çalışanlarımızın yanında olduk. 2005-2024 döneminde istihdamı 13.7 milyon kişi artırdık, yani yıllık ortalama 680 binin üzerinde ilave istihdam sağladık. Programımızı uygulamaya başladığımız 2023 yılı Haziran ayından bugüne kadar istihdam artışı 1.4 milyona ulaştı. Asgari ücret enflasyonun üzerinde artıyor. 2023 yılında enflasyon yüzde 64.8, asgari ücret artışı yüzde 107.3 gerçekleşti. 2024 yılı enflasyon gerçekleşme beklentisi yaklaşık yüzde 45 seviyesindeyken asgari ücret yüzde 49.1 arttı. 2003-2024 döneminde yıllık ortalama büyüme yüzde 5,3 iken asgari ücrette reel artış yüzde 5.6 gerçekleşti. İşgücü ödemelerinin gayrisafi katma değerdeki payı 2024 yılı üçüncü çeyreğinde serinin açıklandığı 1998’den beri en yüksek değeri olan yüzde 37.6’ya ulaştı. Son bir yıldaki artış ise 6.1 puan oldu. 2002’de 112 dolar olan asgari ücretin ABD enflasyonuna göre bugünkü karşılığı 196 dolardır. 2025 yılı için asgari ücret güncel kurla 620 doların üzerindedir. Asgari ücretin dolar karşılığı 2002 yılı seviyesinin 5.6 katına, ABD enflasyonuna göre düzeltilmiş olarak ise 3.2 katına yükseldi. Mevcut asgari ücret seviyemiz Romanya, Bulgaristan, Meksika, Çin, Brezilya, Güney Afrika, Endonezya, Rusya, Mısır ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelere göre daha yüksektir."
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mehmet şimşek, asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, brüt asgari ücret, net asgari ücret, asgari ücret zammı 2025, emekli maaşı, emeklilik maaşı
mehmet şimşek, asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, brüt asgari ücret, net asgari ücret, asgari ücret zammı 2025, emekli maaşı, emeklilik maaşı

Bakan Şimşek'ten son dakika asgari ücret zammı açıklaması: 'Enflasyonun üzerinde artıyor'

11:55 28.12.2024 (güncellendi: 12:19 28.12.2024)
© AA / Ahmet Okur Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2024
© AA / Ahmet Okur
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Asgari ücrete 2025 zammı geçtiğimiz günlerde 22 bin 104 lira olarak belirlendi. Bakan Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, asgari ücret artışıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, "Çalışanlarımızın alım gücünün ve refahının kalıcı olarak artması için fiyat istikrarı ön koşuldur. Asgari ücret enflasyonun üzerinde artıyor" dedi.
2025 yılı asgari ücreti aylık net 22 bin 104 TL olarak açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten son dakika asgari ücret zammı açıklaması geldi. Bakan Şimşek, 2025 yılı asgari ücretinin kurla 620 doların üzerinde olduğuna vurgu yaptı.
"Hükümetlerimiz döneminde daima çalışanlarımızın yanında olduk" diyen Şimşek asgari ücretin Romanya, Bulgaristan, Meksika, Çin, Brezilya, Güney Afrika, Endonezya, Rusya, Mısır ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelere göre daha yüksek olduğunun altını çizdi.
Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Çalışanlarımızın alım gücünün ve refahının kalıcı olarak artması için fiyat istikrarı ön koşuldur. Uyguladığımız programın nihai hedefi sürdürülebilir yüksek büyüme ve daha adil gelir dağılımıdır. Hükümetlerimiz döneminde daima çalışanlarımızın yanında olduk.
2005-2024 döneminde istihdamı 13.7 milyon kişi artırdık, yani yıllık ortalama 680 binin üzerinde ilave istihdam sağladık. Programımızı uygulamaya başladığımız 2023 yılı Haziran ayından bugüne kadar istihdam artışı 1.4 milyona ulaştı.
Asgari ücret enflasyonun üzerinde artıyor. 2023 yılında enflasyon yüzde 64.8, asgari ücret artışı yüzde 107.3 gerçekleşti. 2024 yılı enflasyon gerçekleşme beklentisi yaklaşık yüzde 45 seviyesindeyken asgari ücret yüzde 49.1 arttı. 2003-2024 döneminde yıllık ortalama büyüme yüzde 5,3 iken asgari ücrette reel artış yüzde 5.6 gerçekleşti.
İşgücü ödemelerinin gayrisafi katma değerdeki payı 2024 yılı üçüncü çeyreğinde serinin açıklandığı 1998’den beri en yüksek değeri olan yüzde 37.6’ya ulaştı. Son bir yıldaki artış ise 6.1 puan oldu. 2002’de 112 dolar olan asgari ücretin ABD enflasyonuna göre bugünkü karşılığı 196 dolardır.
2025 yılı için asgari ücret güncel kurla 620 doların üzerindedir. Asgari ücretin dolar karşılığı 2002 yılı seviyesinin 5.6 katına, ABD enflasyonuna göre düzeltilmiş olarak ise 3.2 katına yükseldi. Mevcut asgari ücret seviyemiz Romanya, Bulgaristan, Meksika, Çin, Brezilya, Güney Afrika, Endonezya, Rusya, Mısır ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelere göre daha yüksektir."
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