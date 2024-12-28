https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/ukraynali-askerler-selidovoda-onlara-yemek-yapan-bir-aileyi-oldurdu-1092128682.html

‘Ukraynalı askerler Selidovo’da onlara yemek yapan bir aileyi öldürdü’

‘Ukraynalı askerler Selidovo’da onlara yemek yapan bir aileyi öldürdü’

Sputnik Türkiye

Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC) Selidovo’da, Ukraynalı askerlerin, bir ay boyunca onlara yemek yapan bir çifti öldürdüğü belirtildi. 28.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-28T12:15+0300

2024-12-28T12:15+0300

2024-12-28T12:23+0300

ukrayna krizi

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

ukrayna ordusu

savaş suçları

savaş suçu

rus ordusu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1c/1092128381_0:154:3093:1894_1920x0_80_0_0_1b0cfbc6aadbdebf3e90ea65d103f5a9.jpg

Ukraynalı askerlerin DHC’nin Selidovo kentinde işlediği savaş suçlarını Sputnik’e anlatmaya devam eden sığınmacı Yelena Nikolayenko, söz konusu çiftin yaklaşık 50 yaşında olduğunu ve kızlarının yurtdışında bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:Sonra ailenin ortadan kaybolduğunu söyleyen sığınmacı kadın, “Kente Rus askerler girdiğinde onlara Tatyana ve Sergey’i sordum. Onlar da benden, evde buldukları cesetleri teşhis etmemi istediler” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Sığınmacı kadın daha önce Ukraynalı askerlerin Selidovo'da bir anne ve çocuğunu öldürdüğünü anlatmıştı.Selidova kenti 29 Ekim’de Rusya ordusunun kontrolüne geçti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/ficodan-zelenskiyin-kustahligina-tepki-hizmetkarin-degilim-1092124379.html

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donetsk halk cumhuriyeti (dhc), ukrayna ordusu, savaş suçları, savaş suçu, rus ordusu