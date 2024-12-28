https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/ukraynali-askerler-selidovoda-onlara-yemek-yapan-bir-aileyi-oldurdu-1092128682.html
‘Ukraynalı askerler Selidovo’da onlara yemek yapan bir aileyi öldürdü’
‘Ukraynalı askerler Selidovo’da onlara yemek yapan bir aileyi öldürdü’
Sputnik Türkiye
Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC) Selidovo’da, Ukraynalı askerlerin, bir ay boyunca onlara yemek yapan bir çifti öldürdüğü belirtildi. 28.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-28T12:15+0300
2024-12-28T12:15+0300
2024-12-28T12:23+0300
ukrayna krizi
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
ukrayna ordusu
savaş suçları
savaş suçu
rus ordusu
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Ukraynalı askerlerin DHC’nin Selidovo kentinde işlediği savaş suçlarını Sputnik’e anlatmaya devam eden sığınmacı Yelena Nikolayenko, söz konusu çiftin yaklaşık 50 yaşında olduğunu ve kızlarının yurtdışında bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:Sonra ailenin ortadan kaybolduğunu söyleyen sığınmacı kadın, “Kente Rus askerler girdiğinde onlara Tatyana ve Sergey’i sordum. Onlar da benden, evde buldukları cesetleri teşhis etmemi istediler” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Sığınmacı kadın daha önce Ukraynalı askerlerin Selidovo'da bir anne ve çocuğunu öldürdüğünü anlatmıştı.Selidova kenti 29 Ekim’de Rusya ordusunun kontrolüne geçti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/ficodan-zelenskiyin-kustahligina-tepki-hizmetkarin-degilim-1092124379.html
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donetsk halk cumhuriyeti (dhc), ukrayna ordusu, savaş suçları, savaş suçu, rus ordusu
donetsk halk cumhuriyeti (dhc), ukrayna ordusu, savaş suçları, savaş suçu, rus ordusu
‘Ukraynalı askerler Selidovo’da onlara yemek yapan bir aileyi öldürdü’
12:15 28.12.2024 (güncellendi: 12:23 28.12.2024)
Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC) Selidovo’da, Ukraynalı askerlerin, bir ay boyunca onlara yemek yapan bir çifti öldürdüğü belirtildi.
Ukraynalı askerlerin DHC’nin Selidovo kentinde işlediği savaş suçlarını Sputnik’e anlatmaya devam eden sığınmacı Yelena Nikolayenko, söz konusu çiftin yaklaşık 50 yaşında olduğunu ve kızlarının yurtdışında bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
Komşu eve askerler yerleşti ve toplarını getirdi. Tanya ve Seyoja onları besledi, onlara gıda ürünleri verdi. Tanya onlara günde üç kez yemek yaptı. Onlar bir ay boyunca orada yaşadı.
Sonra ailenin ortadan kaybolduğunu söyleyen sığınmacı kadın, “Kente Rus askerler girdiğinde onlara Tatyana ve Sergey’i sordum. Onlar da benden, evde buldukları cesetleri teşhis etmemi istediler” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Sergey’i hemen öldürmüşler. Tatyana da koridorda yatıyordu. Belli ki kaçmaya çalışmış, oracıkta vurmuşlar… Onları bir ay boyunca beslemişler, faşistler de böyle teşekkür etti.
Sığınmacı kadın daha önce Ukraynalı askerlerin Selidovo'da bir anne ve çocuğunu öldürdüğünü anlatmıştı
.
Selidova kenti 29 Ekim’de Rusya ordusunun kontrolüne geçti.