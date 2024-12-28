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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/ficodan-zelenskiyin-kustahligina-tepki-hizmetkarin-degilim-1092124379.html
Fico’dan Zelenskiy’in küstahlığına tepki: Hizmetkarın değilim
Fico’dan Zelenskiy’in küstahlığına tepki: Hizmetkarın değilim
Sputnik Türkiye
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Kiev rejiminin lideri Vladimir Zelenskiy’in suçlamalarına tepki gösterdi. Fico, görevi sadece Kiev’e yardım etmek olan ve... 28.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-28T10:29+0300
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Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, Slovakya Başbakanı Robert Fico’yu sadece Rusya’nın enerji kaynaklarına ilgi duymakla ve Avrupa’yı Amerikan gazından vazgeçirmeye çalışmakla suçladı. Zelenskiy ayrıca Slovakya’yı, Rus gazı için yapılan ödemelerle ilgili “şüpheli yollara” başvurmakla suçladı ve Slovakya güvenlik güçlerine bu konuyu inceleme çağrısında bulundu.Slovak lider, sosyal medya hesabından yayınladığı video mesajında, Zelenskiy’in bu suçlamalarına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:Brüksel'deki Avrupa Birliği zirvesi sırasında yaptıkları görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Zelensky'nin saldırısına uğradığını anımsatan Fico, Ukraynalı liderin daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda “daha da kibirli ve cüretkar” olduğunu ekledi.‘Ukrayna bedeli toprakla ödeyecek’Savaşı açıkça destekleyen Batılı politikacılara ait olmadığını ve ait olmak da istemediğini vurgulayan Fico, sözlerini şöyle sürdürdü:Ukrayna’nın bu maceranın bedelini toprak kaybıyla ve topraklarında yabancı askerlerin varlığıyla ödeyeceğini kaydeden Fico, şunu dedi:Fico, bu konuyu 22 Aralık günü Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüştüğünü anımsatarak, “Onun olumlu tepkisini memnuniyetle karşıladım” diyerek Slovakya’nın dünyanın dört bir yanına odaklanan bağımsız politikasını sürdüreceğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/rusyada-iki-saldiri-onlendi-hedefte-ust-duzey-askeri-yetkili-ve-bloger-vardi-1092123943.html
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slovakya, robert fico, ukrayna, vladimir zelenskiy, batı, avrupa birliği, avrupa, rusya, vladimir putin, doğalgaz, abd
slovakya, robert fico, ukrayna, vladimir zelenskiy, batı, avrupa birliği, avrupa, rusya, vladimir putin, doğalgaz, abd

Fico’dan Zelenskiy’in küstahlığına tepki: Hizmetkarın değilim

10:29 28.12.2024 (güncellendi: 10:37 28.12.2024)
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALLSlovakya Başbakanı Robert Fico
Slovakya Başbakanı Robert Fico - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2024
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALL
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Slovakya Başbakanı Robert Fico, Kiev rejiminin lideri Vladimir Zelenskiy’in suçlamalarına tepki gösterdi. Fico, görevi sadece Kiev’e yardım etmek olan ve karşılığında hiçbir şey beklemeyen bir hizmetkar olmadığını belirtti.
Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, Slovakya Başbakanı Robert Fico’yu sadece Rusya’nın enerji kaynaklarına ilgi duymakla ve Avrupa’yı Amerikan gazından vazgeçirmeye çalışmakla suçladı. Zelenskiy ayrıca Slovakya’yı, Rus gazı için yapılan ödemelerle ilgili “şüpheli yollara” başvurmakla suçladı ve Slovakya güvenlik güçlerine bu konuyu inceleme çağrısında bulundu.
Slovak lider, sosyal medya hesabından yayınladığı video mesajında, Zelenskiy’in bu suçlamalarına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:
Sayın Zelenskiy, üzerinizdeki baskıyı anlıyorum. Batı'nın kendi çıkarlarına hizmet eden siyasi nedenlerle size neredeyse her istediğinizi verdiğini anlıyorum, ancak ben kendi fikrini ifade edemeyen, sadece size yardım etmekle yükümlü olan ve sizden hiçbir şey beklemeyen bir hizmetkarınız değilim.
Brüksel'deki Avrupa Birliği zirvesi sırasında yaptıkları görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Zelensky'nin saldırısına uğradığını anımsatan Fico, Ukraynalı liderin daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda “daha da kibirli ve cüretkar” olduğunu ekledi.

‘Ukrayna bedeli toprakla ödeyecek’

Savaşı açıkça destekleyen Batılı politikacılara ait olmadığını ve ait olmak da istemediğini vurgulayan Fico, sözlerini şöyle sürdürdü:
Herhangi bir jeopolitik çıkar adına Rusya'yı zayıflatmak ve bölmek için Slavların birbirini öldürmesini asla kabul etmeyeceğim. Ukrayna devlet başkanının ateşkesi neden reddettiğini anlamıyorum. Ukrayna'nın olası müzakerelerdeki konumu her geçen gün daha da kötüye giderken, Ukrayna siyasi yönetiminin neden tüm ülkeyi felakete doğru sürüklediğini anlamıyorum.
Ukrayna’nın bu maceranın bedelini toprak kaybıyla ve topraklarında yabancı askerlerin varlığıyla ödeyeceğini kaydeden Fico, şunu dedi:
Çatışan taraflara ateşkes yapmaları ve barış görüşmelerine başlamaları için baskı yapmanın yanı sıra, Slovakya'yı her türlü düzeyde barış görüşmeleri düzenlemek için uygun bir ülke olarak öneriyorum.
Fico, bu konuyu 22 Aralık günü Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüştüğünü anımsatarak, “Onun olumlu tepkisini memnuniyetle karşıladım” diyerek Slovakya’nın dünyanın dört bir yanına odaklanan bağımsız politikasını sürdüreceğini kaydetti.
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