https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/ficodan-zelenskiyin-kustahligina-tepki-hizmetkarin-degilim-1092124379.html

Fico’dan Zelenskiy’in küstahlığına tepki: Hizmetkarın değilim

Fico’dan Zelenskiy’in küstahlığına tepki: Hizmetkarın değilim

Sputnik Türkiye

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Kiev rejiminin lideri Vladimir Zelenskiy’in suçlamalarına tepki gösterdi. Fico, görevi sadece Kiev’e yardım etmek olan ve... 28.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-28T10:29+0300

2024-12-28T10:29+0300

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robert fico

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vladimir zelenskiy

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avrupa birliği

avrupa

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vladimir putin

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Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, Slovakya Başbakanı Robert Fico’yu sadece Rusya’nın enerji kaynaklarına ilgi duymakla ve Avrupa’yı Amerikan gazından vazgeçirmeye çalışmakla suçladı. Zelenskiy ayrıca Slovakya’yı, Rus gazı için yapılan ödemelerle ilgili “şüpheli yollara” başvurmakla suçladı ve Slovakya güvenlik güçlerine bu konuyu inceleme çağrısında bulundu.Slovak lider, sosyal medya hesabından yayınladığı video mesajında, Zelenskiy’in bu suçlamalarına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:Brüksel'deki Avrupa Birliği zirvesi sırasında yaptıkları görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Zelensky'nin saldırısına uğradığını anımsatan Fico, Ukraynalı liderin daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda “daha da kibirli ve cüretkar” olduğunu ekledi.‘Ukrayna bedeli toprakla ödeyecek’Savaşı açıkça destekleyen Batılı politikacılara ait olmadığını ve ait olmak da istemediğini vurgulayan Fico, sözlerini şöyle sürdürdü:Ukrayna’nın bu maceranın bedelini toprak kaybıyla ve topraklarında yabancı askerlerin varlığıyla ödeyeceğini kaydeden Fico, şunu dedi:Fico, bu konuyu 22 Aralık günü Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüştüğünü anımsatarak, “Onun olumlu tepkisini memnuniyetle karşıladım” diyerek Slovakya’nın dünyanın dört bir yanına odaklanan bağımsız politikasını sürdüreceğini kaydetti.

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