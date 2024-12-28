https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/tarim-ve-orman-bakanligindan-goril-yavrusu-paylasimi-arkadaslar-merak-etmeyin-ben-iyiyim-1092141061.html

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan goril yavrusu paylaşımı: 'Arkadaşlar merak etmeyin, ben iyiyim'

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan goril yavrusu paylaşımı: 'Arkadaşlar merak etmeyin, ben iyiyim'

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'nda yakalanan goril yavrusunun fotoğrafını "Arkadaşlar merak etmeyin, ben iyiyim" ifadesiyle paylaştı. 28.12.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

türkiye

istanbul havalimanı

tarım ve orman bakanlığı

gümrük muhafaza

doğa koruma ve milli parklar (dkmp)

goril

yavru

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabından, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin, İstanbul Havalimanı'nda yakaladığı nesli tükenmek üzere olan goril yavrusuna ilişkin paylaşım yapıldı.Paylaşımda, goril yavrusunun fotoğrafıyla "Arkadaşlar merak etmeyin, ben iyiyim" ifadesi yer aldı.Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin yaptığı kontrolde evrakları olmadan, Türkiye'den transit geçirilmeye çalışılan goril yavrusuna el konulmuştu.Milli Parklar personelince rehabilitasyon ve bakımları yapılan goril yavrusunun, sağlık durumunun iyiye gittiği ve gözlem altında tutulmaya devam edileceği belirtilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/istanbul-havalimaninda-kurtarilan-yavru-gorilin-akibeti-belli-oldu-1091950244.html

türkiye

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türkiye, istanbul havalimanı, tarım ve orman bakanlığı, gümrük muhafaza, doğa koruma ve milli parklar (dkmp), goril, yavru