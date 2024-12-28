https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/tarim-ve-orman-bakanligindan-goril-yavrusu-paylasimi-arkadaslar-merak-etmeyin-ben-iyiyim-1092141061.html
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan goril yavrusu paylaşımı: 'Arkadaşlar merak etmeyin, ben iyiyim'
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan goril yavrusu paylaşımı: 'Arkadaşlar merak etmeyin, ben iyiyim'
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'nda yakalanan goril yavrusunun fotoğrafını "Arkadaşlar merak etmeyin, ben iyiyim" ifadesiyle paylaştı. 28.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-28T19:59+0300
2024-12-28T19:59+0300
2024-12-28T20:02+0300
türkiye
türkiye
istanbul havalimanı
tarım ve orman bakanlığı
gümrük muhafaza
doğa koruma ve milli parklar (dkmp)
goril
yavru
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabından, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin, İstanbul Havalimanı'nda yakaladığı nesli tükenmek üzere olan goril yavrusuna ilişkin paylaşım yapıldı.Paylaşımda, goril yavrusunun fotoğrafıyla "Arkadaşlar merak etmeyin, ben iyiyim" ifadesi yer aldı.Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin yaptığı kontrolde evrakları olmadan, Türkiye'den transit geçirilmeye çalışılan goril yavrusuna el konulmuştu.Milli Parklar personelince rehabilitasyon ve bakımları yapılan goril yavrusunun, sağlık durumunun iyiye gittiği ve gözlem altında tutulmaya devam edileceği belirtilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/istanbul-havalimaninda-kurtarilan-yavru-gorilin-akibeti-belli-oldu-1091950244.html
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türkiye, istanbul havalimanı, tarım ve orman bakanlığı, gümrük muhafaza, doğa koruma ve milli parklar (dkmp), goril, yavru
türkiye, istanbul havalimanı, tarım ve orman bakanlığı, gümrük muhafaza, doğa koruma ve milli parklar (dkmp), goril, yavru
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan goril yavrusu paylaşımı: 'Arkadaşlar merak etmeyin, ben iyiyim'
19:59 28.12.2024 (güncellendi: 20:02 28.12.2024)
Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'nda yakalanan goril yavrusunun fotoğrafını "Arkadaşlar merak etmeyin, ben iyiyim" ifadesiyle paylaştı.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabından, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin, İstanbul Havalimanı'nda yakaladığı nesli tükenmek üzere olan goril yavrusuna ilişkin paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, goril yavrusunun fotoğrafıyla "Arkadaşlar merak etmeyin, ben iyiyim" ifadesi yer aldı.
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin yaptığı kontrolde evrakları olmadan, Türkiye'den transit geçirilmeye çalışılan goril yavrusuna el konulmuştu.
Milli Parklar personelince rehabilitasyon ve bakımları yapılan goril yavrusunun, sağlık durumunun iyiye gittiği ve gözlem altında tutulmaya devam edileceği belirtilmişti.