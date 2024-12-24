https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/istanbul-havalimaninda-kurtarilan-yavru-gorilin-akibeti-belli-oldu-1091950244.html
İstanbul Havalimanı'nda kurtarılan yavru gorilin akıbeti belli oldu
İstanbul Havalimanı'nda kurtarılan yavru gorilin akıbeti belli oldu
Sputnik Türkiye
İstanbul Havalimanı’nda kaçakçılar tarafından kargo bölümünde saklanan yavru goril ele geçirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, yavrunun sağlık durumunun iyi... 24.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-24T08:37+0300
2024-12-24T08:37+0300
2024-12-24T08:37+0300
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İstanbul Havalimanı’nda Nijerya’dan gelen bir uçağın kargo bölümünde saklanan bir yavru goril bulundu. Kaçakçılar tarafından yasa dışı yollarla taşınmaya çalışılan goril, yetkililer tarafından kurtarılarak koruma altına alındı.Bakanlık sağlık durumunu açıkladıTarım ve Orman Bakanlığı, yavru gorilin sağlık durumuna ilişkin bilgi paylaşarak, “Ufaklığın durumu şu an iyi” açıklamasında bulundu. İstanbul’daki bir hayvanat bahçesinde tutulan yavrunun veteriner kontrolünde olduğu ve sağlık durumunun hızla iyiye gittiği belirtildi.Doğal yaşam alanına geri gönderilecekDoğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, yavru gorilin bir süre daha İstanbul’daki koruma altında tutulacağını, ardından doğal yaşam alanı olan Nijerya’ya geri gönderilmesi için gerekli hazırlıkların yapıldığını duyurdu. Yetkililer, uluslararası hayvan koruma anlaşmaları kapsamında gorilin en kısa sürede uygun şartlarla taşınacağını ifade etti.Kaçakçılıkla mücadele devam ediyorBu olay, hayvan kaçakçılığı ile mücadelede bir kez daha dikkatleri bu yasa dışı ticarete çekti. Türkiye, uluslararası taşımacılık rotasında sıkça kullanılan ülkeler arasında yer alıyor ve yetkililer, bu tür kaçakçılık faaliyetlerine karşı sıkı önlemler alındığını belirtiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/meteorolojiden-31-sehir-icin-sari-ve-turuncu-kodlu-uyari-bazi-sehirlerde-okullar-tatil-edildi-cok-1091946465.html
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yavru goril ele geçirildi, istanbul havalimanı hayvan kaçakçılığı, yavru goril sağlık durumu, hayvan kaçakçılığı türkiye, koruma altındaki goril, goril doğal yaşam alanı, nijerya’dan getirilen goril, doğa koruma ve milli parklar, uluslararası hayvan kaçakçılığı, yavru goril bakanlık açıklaması
İstanbul Havalimanı'nda kurtarılan yavru gorilin akıbeti belli oldu
İstanbul Havalimanı’nda kaçakçılar tarafından kargo bölümünde saklanan yavru goril ele geçirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, yavrunun sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Koruma altına alınan gorilin kısa süre içinde doğal yaşam alanı Nijerya’ya gönderilmesi planlanıyor. İşte detaylar…
İstanbul Havalimanı’nda Nijerya’dan gelen bir uçağın kargo bölümünde saklanan bir yavru goril bulundu. Kaçakçılar tarafından yasa dışı yollarla taşınmaya çalışılan goril, yetkililer tarafından kurtarılarak koruma altına alındı.
Bakanlık sağlık durumunu açıkladı
Tarım ve Orman Bakanlığı, yavru gorilin sağlık durumuna ilişkin bilgi paylaşarak, “Ufaklığın durumu şu an iyi” açıklamasında bulundu. İstanbul’daki bir hayvanat bahçesinde tutulan yavrunun veteriner kontrolünde olduğu ve sağlık durumunun hızla iyiye gittiği belirtildi.
Doğal yaşam alanına geri gönderilecek
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, yavru gorilin bir süre daha İstanbul’daki koruma altında tutulacağını, ardından doğal yaşam alanı olan Nijerya’ya geri gönderilmesi için gerekli hazırlıkların yapıldığını duyurdu. Yetkililer, uluslararası hayvan koruma anlaşmaları kapsamında gorilin en kısa sürede uygun şartlarla taşınacağını ifade etti.
Kaçakçılıkla mücadele devam ediyor
Bu olay, hayvan kaçakçılığı ile mücadelede bir kez daha dikkatleri bu yasa dışı ticarete çekti. Türkiye, uluslararası taşımacılık rotasında sıkça kullanılan ülkeler arasında yer alıyor ve yetkililer, bu tür kaçakçılık faaliyetlerine karşı sıkı önlemler alındığını belirtiyor.