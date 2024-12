https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/new-york-metrosunda-bir-yangin-vakasi-daha-bir-adam-yaniklarla-hastaneye-kaldirildi-1092122967.html

New York metrosunda bir yangın vakası daha: Bir adam yanıklarla hastaneye kaldırıldı

New York metrosunda bir yangın vakası daha: Bir adam yanıklarla hastaneye kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Geçen hafta bir kadının metroda yakılarak öldürülmesinin ardından Penn İstasyonu'nda da benzer bir olay yaşandı. New York'un en yoğun tren istasyonlarından... 28.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-28T09:25+0300

2024-12-28T09:25+0300

2024-12-28T09:25+0300

dünya

new york

nypd

metro

saldırı

yangın

kathy hochul

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1c/1092122550_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_71a2a4ce8ecad3c019b310fbc4ce28c2.jpg

New York’un en yoğun ulaşım merkezlerinden Penn İstasyonu’nda, henüz kimliği belirlenemeyen bir adam, bacakları ve üst vücudunda ciddi yanıklarla bulundu. Cuma akşamı saat 20.10 sularında alınan ihbar üzerine bölgeye gelen New York Polis Departmanı (NYPD), yaralı adamı hastaneye kaldırdı.Tedavi altına alınan kişinin durumu stabil olarak bildirildi. Yetkililer, yanıkların ciddi olmasına rağmen hayati tehlike oluşturmadığını açıkladı. Olayla ilgili incelemeler devam ederken, yangının nasıl çıktığı veya olayda bir suç unsurunun bulunup bulunmadığı henüz netleşmedi.Metroda artan güvenlik endişeleriPenn İstasyonu’ndaki bu olay, geçen hafta yaşanan bir başka trajedinin gölgesinde gerçekleşti. Pazar sabahı, bir F treninde duraklamış vagonda bir kadın, 33 yaşındaki Sebastian Zapeta tarafından ateşe verilmişti. Kadın hayatını kaybederken, Zapeta birinci derece cinayet ve kundakçılık dahil birçok suçlamayla yargılanıyor.New York’un metro sisteminde son dönemde artan olaylar, halk arasında güvenlik endişelerine yol açtı. New York Valisi Kathy Hochul’un, olay günü metro güvenliğiyle ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımı tepkilere neden oldu. Hochul, “Mart ayında metrolarımızı daha güvenli hale getirmek için harekete geçtim. O zamandan beri suç oranı azalıyor, yolculuk oranı artıyor” ifadelerini kullandı. Ancak bu açıklama, aynı gün yaşanan trajik olayların ardından eleştirilerin hedefi oldu.Günde 600 bin yolcunun kullandığı merkezBatı Yarımküre’nin en büyük ulaşım merkezi olarak bilinen Penn İstasyonu, her gün yaklaşık 600 bin yolcuya hizmet veriyor. Bu yoğunluğa rağmen son dönemde yaşanan olaylar, yetkililer üzerindeki güvenlik baskısını artırmış durumda. Penn İstasyonu’ndaki olayın nedeni henüz bilinmese de, yetkililer halka güvence vererek tüm detayların aydınlatılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/new-york-valisi-metrolarda-suc-oranini-dusurdugunu-duyurdu-4-kisi-metroda-bicaklandi-bir-kadin-1091929276.html

new york

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

new york, nypd, metro, saldırı, yangın, kathy hochul