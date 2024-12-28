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New York metrosunda bir yangın vakası daha: Bir adam yanıklarla hastaneye kaldırıldı
New York metrosunda bir yangın vakası daha: Bir adam yanıklarla hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Geçen hafta bir kadının metroda yakılarak öldürülmesinin ardından Penn İstasyonu'nda da benzer bir olay yaşandı. New York'un en yoğun tren istasyonlarından... 28.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-28T09:25+0300
2024-12-28T09:25+0300
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New York’un en yoğun ulaşım merkezlerinden Penn İstasyonu’nda, henüz kimliği belirlenemeyen bir adam, bacakları ve üst vücudunda ciddi yanıklarla bulundu. Cuma akşamı saat 20.10 sularında alınan ihbar üzerine bölgeye gelen New York Polis Departmanı (NYPD), yaralı adamı hastaneye kaldırdı.Tedavi altına alınan kişinin durumu stabil olarak bildirildi. Yetkililer, yanıkların ciddi olmasına rağmen hayati tehlike oluşturmadığını açıkladı. Olayla ilgili incelemeler devam ederken, yangının nasıl çıktığı veya olayda bir suç unsurunun bulunup bulunmadığı henüz netleşmedi.Metroda artan güvenlik endişeleriPenn İstasyonu’ndaki bu olay, geçen hafta yaşanan bir başka trajedinin gölgesinde gerçekleşti. Pazar sabahı, bir F treninde duraklamış vagonda bir kadın, 33 yaşındaki Sebastian Zapeta tarafından ateşe verilmişti. Kadın hayatını kaybederken, Zapeta birinci derece cinayet ve kundakçılık dahil birçok suçlamayla yargılanıyor.New York’un metro sisteminde son dönemde artan olaylar, halk arasında güvenlik endişelerine yol açtı. New York Valisi Kathy Hochul’un, olay günü metro güvenliğiyle ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımı tepkilere neden oldu. Hochul, “Mart ayında metrolarımızı daha güvenli hale getirmek için harekete geçtim. O zamandan beri suç oranı azalıyor, yolculuk oranı artıyor” ifadelerini kullandı. Ancak bu açıklama, aynı gün yaşanan trajik olayların ardından eleştirilerin hedefi oldu.Günde 600 bin yolcunun kullandığı merkezBatı Yarımküre’nin en büyük ulaşım merkezi olarak bilinen Penn İstasyonu, her gün yaklaşık 600 bin yolcuya hizmet veriyor. Bu yoğunluğa rağmen son dönemde yaşanan olaylar, yetkililer üzerindeki güvenlik baskısını artırmış durumda. Penn İstasyonu’ndaki olayın nedeni henüz bilinmese de, yetkililer halka güvence vererek tüm detayların aydınlatılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/new-york-valisi-metrolarda-suc-oranini-dusurdugunu-duyurdu-4-kisi-metroda-bicaklandi-bir-kadin-1091929276.html
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new york, nypd, metro, saldırı, yangın, kathy hochul
new york, nypd, metro, saldırı, yangın, kathy hochul

New York metrosunda bir yangın vakası daha: Bir adam yanıklarla hastaneye kaldırıldı

09:25 28.12.2024
© AA / Kyle MazzaNew York'taki Penn İstasyonu'nda bir adamın kasıtlı olarak ateşe verildiği bildirildi
New York'taki Penn İstasyonu'nda bir adamın kasıtlı olarak ateşe verildiği bildirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2024
© AA / Kyle Mazza
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Geçen hafta bir kadının metroda yakılarak öldürülmesinin ardından Penn İstasyonu'nda da benzer bir olay yaşandı. New York'un en yoğun tren istasyonlarından biri olan bu istasyonda meydana gelen olayda bir adam iki bacağında ve üst vücudunda yanık yaralarıyla bulundu.
New York’un en yoğun ulaşım merkezlerinden Penn İstasyonu’nda, henüz kimliği belirlenemeyen bir adam, bacakları ve üst vücudunda ciddi yanıklarla bulundu. Cuma akşamı saat 20.10 sularında alınan ihbar üzerine bölgeye gelen New York Polis Departmanı (NYPD), yaralı adamı hastaneye kaldırdı.
Tedavi altına alınan kişinin durumu stabil olarak bildirildi. Yetkililer, yanıkların ciddi olmasına rağmen hayati tehlike oluşturmadığını açıkladı. Olayla ilgili incelemeler devam ederken, yangının nasıl çıktığı veya olayda bir suç unsurunun bulunup bulunmadığı henüz netleşmedi.

Metroda artan güvenlik endişeleri


Penn İstasyonu’ndaki bu olay, geçen hafta yaşanan bir başka trajedinin gölgesinde gerçekleşti. Pazar sabahı, bir F treninde duraklamış vagonda bir kadın, 33 yaşındaki Sebastian Zapeta tarafından ateşe verilmişti. Kadın hayatını kaybederken, Zapeta birinci derece cinayet ve kundakçılık dahil birçok suçlamayla yargılanıyor.
New York’un metro sisteminde son dönemde artan olaylar, halk arasında güvenlik endişelerine yol açtı.
New York Valisi Kathy Hochul’un, olay günü metro güvenliğiyle ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımı tepkilere neden oldu. Hochul, “Mart ayında metrolarımızı daha güvenli hale getirmek için harekete geçtim. O zamandan beri suç oranı azalıyor, yolculuk oranı artıyor” ifadelerini kullandı. Ancak bu açıklama, aynı gün yaşanan trajik olayların ardından eleştirilerin hedefi oldu.

Günde 600 bin yolcunun kullandığı merkez


Batı Yarımküre’nin en büyük ulaşım merkezi olarak bilinen Penn İstasyonu, her gün yaklaşık 600 bin yolcuya hizmet veriyor. Bu yoğunluğa rağmen son dönemde yaşanan olaylar, yetkililer üzerindeki güvenlik baskısını artırmış durumda. Penn İstasyonu’ndaki olayın nedeni henüz bilinmese de, yetkililer halka güvence vererek tüm detayların aydınlatılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
New York Valisi, metrolarda suç oranını düşürdüğünü duyurdu: 3 kişi metroda bıçaklandı, bir kadın ateşe verildi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2024
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New York Valisi, metrolarda suç oranını düşürdüğünü duyurdu: 4 kişi metroda bıçaklandı, bir kadın ateşe verildi
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