https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/merkez-bankasindan-reeskont-ve-avans-islemlerinde-uygulanacak-faiz-oranina-iliskin-karar-1092123133.html

Merkez Bankası'ndan reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranına ilişkin karar

Merkez Bankası'ndan reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranına ilişkin karar

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB), vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı... 28.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-28T09:42+0300

2024-12-28T09:42+0300

2024-12-28T09:42+0300

ekonomi

merkez bankası

reeskont

faiz

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TCMB'nin reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarının tespitine ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 48.25, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 49.25 olarak tespit edildi.

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merkez bankası, reeskont, faiz