https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/merkez-bankasindan-reeskont-ve-avans-islemlerinde-uygulanacak-faiz-oranina-iliskin-karar-1092123133.html
Merkez Bankası'ndan reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranına ilişkin karar
Merkez Bankası'ndan reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranına ilişkin karar
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB), vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı... 28.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-28T09:42+0300
2024-12-28T09:42+0300
2024-12-28T09:42+0300
ekonomi
merkez bankası
reeskont
faiz
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TCMB'nin reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarının tespitine ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 48.25, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 49.25 olarak tespit edildi.
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merkez bankası, reeskont, faiz
merkez bankası, reeskont, faiz
Merkez Bankası'ndan reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranına ilişkin karar
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB), vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 48,25, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 49.25 olarak tespit edildi.
TCMB'nin reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarının tespitine ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 48.25, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 49.25 olarak tespit edildi.