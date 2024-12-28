https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/sgk-uzmani-2025-emekli-maas-zammi-icin-son-tahmini-verdi-en-dusuk-emekli-maasi-ne-kadar-olacak-iste-1092121677.html

SGK uzmanı, 2025 emekli maaş zammı için son tahmini verdi: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte beklenen rakam

SGK uzmanı, 2025 emekli maaş zammı için son tahmini verdi: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte beklenen rakam

Sputnik Türkiye

Ocak ayı yaklaşırken memur ve emekli maaşı zammı gündemin en sıcak konularından biri. TÜİK'in açıklayacağı aralık enflasyonu ile netleşecek 6 aylık enflasyon... 28.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-28T08:02+0300

2024-12-28T08:02+0300

2024-12-28T08:03+0300

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Memur ve emekli maaşı zammı, TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerine göre netleşecek. . Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı da belli olacak. Peki, 2025 emekli maaşı zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? Emekliler, son 6 aylık enflasyon oranına göre zam alacak. Enflasyon beklentileri doğrultusunda yıl sonu zam oranı yüzde 16-18 aralığında şekilleniyor.SGK uzmanından kritik uyarı: Salı son günSGK uzmanı Özgür Erdursun, emeklilik planlaması yapanlara önemli uyarılarda bulundu. Erdursun, "2024'te mi emekli olayım, yoksa 2025'i mi bekleyeyim?" sorusunun yanıtının kritik olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:"Salı günü emeklilik için son fırsat. Bu tarihten sonra emeklilik planı yapmayanlar, maaşlarını %30 daha düşük görerek çalışmaya devam edecek. Ayrıca 31 Aralık, emeklilik ve borçlanma işlemleri için önemli bir tarih."En düşük emekli maaşı ne kadar artacak?Mevcut en düşük emekli maaşı olan 12.500 TL’nin artırılması gündemde. Erdursun, bu rakamın 15 bin TL bandına çıkarılabileceğini belirterek şunları kaydetti:"Cuma günü enflasyon açıklanacak. Bu enflasyon verileriyle beraber SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerinin memurların 2024 yılında ne kadar fark alacakları belli olacak. 2025 yılının emekli aylıkları belirlenecek. Emekli aylıkları 12 bin 500 lira olanlar da bir değişiklik olmayacak, yasal düzenleme yapılır ve 15 bin liraya çıkar düşüncemi ifade ediyorum. En az 15 bin TL bandında olacağını düşünüyoruz."Emekliye seyyanen zam verilecek mi? Emekli maaş zammı olacak mı?SSK, Bağ-Kur emekli aylıklarında refah payı kesinlikle gelir diyorum ama seyyanen bir artış beklemiyorum. Yüzde 25'e tamamlanır diye düşünüyorum bunun üzerinde bir oran da olabilir. Benim düşüncem yüzde 20 gibi bir artış olur. "

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/soguk-hava-ne-kadar-surecek-meteorolojiden-24-il-icin-kar-yagisi-alarmi-akomdan-istanbula-uyari-1092120715.html

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