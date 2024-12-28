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SGK uzmanı, 2025 emekli maaş zammı için son tahmini verdi: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte beklenen rakam
SGK uzmanı, 2025 emekli maaş zammı için son tahmini verdi: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte beklenen rakam
Sputnik Türkiye
Ocak ayı yaklaşırken memur ve emekli maaşı zammı gündemin en sıcak konularından biri. TÜİK'in açıklayacağı aralık enflasyonu ile netleşecek 6 aylık enflasyon... 28.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-28T08:02+0300
2024-12-28T08:03+0300
ekonomi
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özgür erdursun
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Memur ve emekli maaşı zammı, TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerine göre netleşecek. . Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı da belli olacak. Peki, 2025 emekli maaşı zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? Emekliler, son 6 aylık enflasyon oranına göre zam alacak. Enflasyon beklentileri doğrultusunda yıl sonu zam oranı yüzde 16-18 aralığında şekilleniyor.SGK uzmanından kritik uyarı: Salı son günSGK uzmanı Özgür Erdursun, emeklilik planlaması yapanlara önemli uyarılarda bulundu. Erdursun, "2024'te mi emekli olayım, yoksa 2025'i mi bekleyeyim?" sorusunun yanıtının kritik olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:"Salı günü emeklilik için son fırsat. Bu tarihten sonra emeklilik planı yapmayanlar, maaşlarını %30 daha düşük görerek çalışmaya devam edecek. Ayrıca 31 Aralık, emeklilik ve borçlanma işlemleri için önemli bir tarih."En düşük emekli maaşı ne kadar artacak?Mevcut en düşük emekli maaşı olan 12.500 TL’nin artırılması gündemde. Erdursun, bu rakamın 15 bin TL bandına çıkarılabileceğini belirterek şunları kaydetti:"Cuma günü enflasyon açıklanacak. Bu enflasyon verileriyle beraber SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerinin memurların 2024 yılında ne kadar fark alacakları belli olacak. 2025 yılının emekli aylıkları belirlenecek. Emekli aylıkları 12 bin 500 lira olanlar da bir değişiklik olmayacak, yasal düzenleme yapılır ve 15 bin liraya çıkar düşüncemi ifade ediyorum. En az 15 bin TL bandında olacağını düşünüyoruz."Emekliye seyyanen zam verilecek mi? Emekli maaş zammı olacak mı?SSK, Bağ-Kur emekli aylıklarında refah payı kesinlikle gelir diyorum ama seyyanen bir artış beklemiyorum. Yüzde 25'e tamamlanır diye düşünüyorum bunun üzerinde bir oran da olabilir. Benim düşüncem yüzde 20 gibi bir artış olur. "
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emekli maaşı, emekli maaşı zammı, 2025 zam oranı, en düşük emekli maaşı, memur maaşı zammı, bağ-kur maaşı, ssk emeklisi, refah payı, enflasyon farkı, memur zammı, emeklilik başvurusu, sgk uzmanı, maaş artışı, emekliye zam, seyyanen zam, 2025 emekli maaşı, 2025 emekli maaşı ne kadar olacak, en düşük emekli maaşı kaç lira, emekliye ne kadar zam yapılacak, bağ-kur ve ssk emeklisi maaş farkı, memur maaşı zammı ocak 2025, emeklilik başvurusu son gün ne zaman, refah payı emekliye ne kadar, enflasyon farkı maaşa nasıl yansıyacak, emekliye seyyanen zam var mı, 2025 yılında maaşlar nasıl olacak, sgk uzmanı maaş hesaplaması, emekli maaşına %30 artış gelir mi

SGK uzmanı, 2025 emekli maaş zammı için son tahmini verdi: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte beklenen rakam

08:02 28.12.2024 (güncellendi: 08:03 28.12.2024)
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Ocak ayı yaklaşırken memur ve emekli maaşı zammı gündemin en sıcak konularından biri. TÜİK'in açıklayacağı aralık enflasyonu ile netleşecek 6 aylık enflasyon farkı, zam oranlarını belirleyecek. "Emekli maaş zammı ne kadar olacak" sorusu gündemde. SGK uzmanı Özgür Erdursun, 2025 emekli maaş zammıyla ilgili son tahminini paylaştı.
Memur ve emekli maaşı zammı, TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerine göre netleşecek. . Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı da belli olacak. Peki, 2025 emekli maaşı zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? Emekliler, son 6 aylık enflasyon oranına göre zam alacak. Enflasyon beklentileri doğrultusunda yıl sonu zam oranı yüzde 16-18 aralığında şekilleniyor.

SGK uzmanından kritik uyarı: Salı son gün

SGK uzmanı Özgür Erdursun, emeklilik planlaması yapanlara önemli uyarılarda bulundu. Erdursun, "2024'te mi emekli olayım, yoksa 2025'i mi bekleyeyim?" sorusunun yanıtının kritik olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:
"Salı günü emeklilik için son fırsat. Bu tarihten sonra emeklilik planı yapmayanlar, maaşlarını %30 daha düşük görerek çalışmaya devam edecek. Ayrıca 31 Aralık, emeklilik ve borçlanma işlemleri için önemli bir tarih."

En düşük emekli maaşı ne kadar artacak?

Mevcut en düşük emekli maaşı olan 12.500 TL’nin artırılması gündemde. Erdursun, bu rakamın 15 bin TL bandına çıkarılabileceğini belirterek şunları kaydetti:
"Cuma günü enflasyon açıklanacak. Bu enflasyon verileriyle beraber SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerinin memurların 2024 yılında ne kadar fark alacakları belli olacak. 2025 yılının emekli aylıkları belirlenecek. Emekli aylıkları 12 bin 500 lira olanlar da bir değişiklik olmayacak, yasal düzenleme yapılır ve 15 bin liraya çıkar düşüncemi ifade ediyorum. En az 15 bin TL bandında olacağını düşünüyoruz."

Emekliye seyyanen zam verilecek mi? Emekli maaş zammı olacak mı?

SSK, Bağ-Kur emekli aylıklarında refah payı kesinlikle gelir diyorum ama seyyanen bir artış beklemiyorum. Yüzde 25'e tamamlanır diye düşünüyorum bunun üzerinde bir oran da olabilir. Benim düşüncem yüzde 20 gibi bir artış olur. "
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