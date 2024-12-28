https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/isci-servisi-ile-tir-carpisti-2-olu-7-yarali-1092126758.html
İşçi servisi ile tır çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı
İşçi servisi ile tır çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı
Sputnik Türkiye
Gaziantep'te yoldaki buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada işçi servisi ve tır çarpıştı. İki kişi hayatını kaybetti, yedi kişi yaralandı. 28.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-28T11:31+0300
2024-12-28T11:31+0300
2024-12-28T11:31+0300
türkiye
türkiye
gaziantep
trafik kazası
servis
servis şoförü
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Gaziantep'te sabah saatlerinde inşaat işçilerini taşıyan servis ile ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Kazanın yoldaki buzlanma nedeniyle medyada geldiği belirtildi. Kazada hayatını kaybeden 15 ve 18 yaşındaki iki işçinin akraba oldukları ortaya çıktı. Kaza, sabah erken saatlerde Gaziantep-Nurdağı yolu Şehitkamil ilçesi Acaroba Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Nurdağı'ndan Gaziantep istikametine giden Cuma A. idaresindeki 27 B 0500 plakalı inşaat işçilerini taşıyan servis, yoldaki buzlanma sebebiyle kontrolden çıkaran Gaziantep'ten Nurdağı istikametine ilerleyen ve plakası ile sürücüsü öğrenilemeyen tırla çarpıştı.15 ve 18 yaşındaki iki işçi öldüÇarpmanın etkisiyle savrulan işçi servisinde akraba oldukları öğrenilen inşaat işçisi 15 yaşındaki Mehmet Çelik ve 18 yaşındaki Ümit Karaçalıoğlu hayatını kaybederken 1'i ağır 7 kişi ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ve jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırırken hayatını kaybeden ve akraba olduğu öğrenilen gençlerin cenazesi ise Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Hayatını kaybeden inşaat işçisi akraba gençlerin cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.Feci kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/izmirde-ogrenci-servisi-tira-carpti-1-ogrenci-hayatini-kaybetti-1092047499.html
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türkiye, gaziantep, trafik kazası, servis, servis şoförü
türkiye, gaziantep, trafik kazası, servis, servis şoförü
İşçi servisi ile tır çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı
Gaziantep'te yoldaki buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada işçi servisi ve tır çarpıştı. İki kişi hayatını kaybetti, yedi kişi yaralandı.
Gaziantep'te sabah saatlerinde inşaat işçilerini taşıyan servis ile ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Kazanın yoldaki buzlanma nedeniyle medyada geldiği belirtildi. Kazada hayatını kaybeden 15 ve 18 yaşındaki iki işçinin akraba oldukları ortaya çıktı.
Kaza, sabah erken saatlerde Gaziantep-Nurdağı yolu Şehitkamil ilçesi Acaroba Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Nurdağı'ndan Gaziantep istikametine giden Cuma A. idaresindeki 27 B 0500 plakalı inşaat işçilerini taşıyan servis, yoldaki buzlanma sebebiyle kontrolden çıkaran Gaziantep'ten Nurdağı istikametine ilerleyen ve plakası ile sürücüsü öğrenilemeyen tırla çarpıştı.
15 ve 18 yaşındaki iki işçi öldü
Çarpmanın etkisiyle savrulan işçi servisinde akraba oldukları öğrenilen inşaat işçisi 15 yaşındaki Mehmet Çelik ve 18 yaşındaki Ümit Karaçalıoğlu hayatını kaybederken 1'i ağır 7 kişi ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ve jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırırken hayatını kaybeden ve akraba olduğu öğrenilen gençlerin cenazesi ise Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Hayatını kaybeden inşaat işçisi akraba gençlerin cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Feci kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.