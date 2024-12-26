https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/izmirde-ogrenci-servisi-tira-carpti-1-ogrenci-hayatini-kaybetti-1092047499.html

İzmir'de öğrenci servisi tıra çarptı: 1 öğrenci hayatını kaybetti

İzmir'de öğrenci servisi tıra çarptı: 1 öğrenci hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

İzmir'in Buca ilçesinde okul servisinin park halindeki tıra çarpması sonucu 1 öğrenci hayatını kaybetti, 1 öğrenci yaralandı. 26.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-26T11:41+0300

2024-12-26T11:41+0300

2024-12-26T11:41+0300

türkiye

buca

trafik kazası

öğrenci

izmir

tir

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1a/1092047591_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_88dee930bda3330116c59c8861131edb.jpg

İzmir'de tıra çarpan okul servisindeki öğrencilerden 1'i öldü, 1'i yaralandı.Alınan bilgiye göre, öğrencileri taşıyan 35 S 87206 servis midibüsü, Adatepe Mahallesi Doğuş Caddesi'nde, park halindeki 27 AYJ 620 plakalı akaryakıt tırına çarptı.Kazada, Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi 9. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Yağmur Özçelebi, hayatını kaybetti.Yaralanan 1 öğrenci ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.Okul servisi ile tırın sürücüleri gözaltına alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/balikesirde-okul-servisi-tirla-carpisti-8-ogrencinin-durumu-agir-1092002414.html

türkiye

buca

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

buca, trafik kazası, öğrenci, izmir, tir