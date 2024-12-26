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İzmir'de öğrenci servisi tıra çarptı: 1 öğrenci hayatını kaybetti
İzmir'de öğrenci servisi tıra çarptı: 1 öğrenci hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İzmir'in Buca ilçesinde okul servisinin park halindeki tıra çarpması sonucu 1 öğrenci hayatını kaybetti, 1 öğrenci yaralandı. 26.12.2024, Sputnik Türkiye
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İzmir'de tıra çarpan okul servisindeki öğrencilerden 1'i öldü, 1'i yaralandı.Alınan bilgiye göre, öğrencileri taşıyan 35 S 87206 servis midibüsü, Adatepe Mahallesi Doğuş Caddesi'nde, park halindeki 27 AYJ 620 plakalı akaryakıt tırına çarptı.Kazada, Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi 9. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Yağmur Özçelebi, hayatını kaybetti.Yaralanan 1 öğrenci ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.Okul servisi ile tırın sürücüleri gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/balikesirde-okul-servisi-tirla-carpisti-8-ogrencinin-durumu-agir-1092002414.html
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buca, trafik kazası, öğrenci, izmir, tir
buca, trafik kazası, öğrenci, izmir, tir

İzmir'de öğrenci servisi tıra çarptı: 1 öğrenci hayatını kaybetti

11:41 26.12.2024
© Berkan Çetinİzmir'de öğrenci servisi tıra çarptı: 1 öğrenci hayatını kaybetti
İzmir'de öğrenci servisi tıra çarptı: 1 öğrenci hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2024
© Berkan Çetin
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İzmir'in Buca ilçesinde okul servisinin park halindeki tıra çarpması sonucu 1 öğrenci hayatını kaybetti, 1 öğrenci yaralandı.
İzmir'de tıra çarpan okul servisindeki öğrencilerden 1'i öldü, 1'i yaralandı.
Alınan bilgiye göre, öğrencileri taşıyan 35 S 87206 servis midibüsü, Adatepe Mahallesi Doğuş Caddesi'nde, park halindeki 27 AYJ 620 plakalı akaryakıt tırına çarptı.
Kazada, Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi 9. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Yağmur Özçelebi, hayatını kaybetti.
Yaralanan 1 öğrenci ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Okul servisi ile tırın sürücüleri gözaltına alındı.
Balıkesir'de okul servisi, TIR'la çarpıştı: 8 öğrencinin durumu ağır - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2024
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Balıkesir'de okul servisi, TIR'la çarpıştı: '3 yaralının durumu kritik'
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