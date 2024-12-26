https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/izmirde-ogrenci-servisi-tira-carpti-1-ogrenci-hayatini-kaybetti-1092047499.html
İzmir'de öğrenci servisi tıra çarptı: 1 öğrenci hayatını kaybetti
İzmir'de öğrenci servisi tıra çarptı: 1 öğrenci hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İzmir'in Buca ilçesinde okul servisinin park halindeki tıra çarpması sonucu 1 öğrenci hayatını kaybetti, 1 öğrenci yaralandı. 26.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-26T11:41+0300
2024-12-26T11:41+0300
2024-12-26T11:41+0300
türkiye
buca
trafik kazası
öğrenci
izmir
tir
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1a/1092047591_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_88dee930bda3330116c59c8861131edb.jpg
İzmir'de tıra çarpan okul servisindeki öğrencilerden 1'i öldü, 1'i yaralandı.Alınan bilgiye göre, öğrencileri taşıyan 35 S 87206 servis midibüsü, Adatepe Mahallesi Doğuş Caddesi'nde, park halindeki 27 AYJ 620 plakalı akaryakıt tırına çarptı.Kazada, Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi 9. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Yağmur Özçelebi, hayatını kaybetti.Yaralanan 1 öğrenci ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.Okul servisi ile tırın sürücüleri gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/balikesirde-okul-servisi-tirla-carpisti-8-ogrencinin-durumu-agir-1092002414.html
türkiye
buca
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1a/1092047591_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8cf53bdad3fc6a60ba8d3e75722009bc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
buca, trafik kazası, öğrenci, izmir, tir
buca, trafik kazası, öğrenci, izmir, tir
İzmir'de öğrenci servisi tıra çarptı: 1 öğrenci hayatını kaybetti
İzmir'in Buca ilçesinde okul servisinin park halindeki tıra çarpması sonucu 1 öğrenci hayatını kaybetti, 1 öğrenci yaralandı.
İzmir'de tıra çarpan okul servisindeki öğrencilerden 1'i öldü, 1'i yaralandı.
Alınan bilgiye göre, öğrencileri taşıyan 35 S 87206 servis midibüsü, Adatepe Mahallesi Doğuş Caddesi'nde, park halindeki 27 AYJ 620 plakalı akaryakıt tırına çarptı.
Kazada, Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi 9. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Yağmur Özçelebi, hayatını kaybetti.
Yaralanan 1 öğrenci ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Okul servisi ile tırın sürücüleri gözaltına alındı.