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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/gazprom-1-ocaktan-itibaren-moldovaya-gaz-sevkiyatini-durduracak-1092140121.html
Gazprom 1 Ocak'tan itibaren Moldova'ya gaz sevkiyatını durduracak
Gazprom 1 Ocak'tan itibaren Moldova'ya gaz sevkiyatını durduracak
Sputnik Türkiye
Gazprom, 1 Ocak'tan itibaren Moldova'ya gaz sevkiyatını tamamen durduracağını açıkladı. 28.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-28T19:21+0300
2024-12-28T19:20+0300
dünya
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moldova
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tedarik
moskova
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kısıtlama
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Rus enerji şirketi Gazprom, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Moldovagaz'ın borçlarını ödememesi nedeniyle 1 Ocak'tan itibaren Moldova'ya doğalgaz sevkiyatını tamamen durduracağını duyurdu.Açıklamada, “Sözleşme hükümleri ve Rus mevzuatının geçerli normlarına dayanarak Gazprom, 1 Ocak 2025'te saat 08.00'den (TSİ ile aynı) itibaren Moldova'ya doğal gaz sevkiyatınıgünlük sıfır metreküple sınırlayacaktır” denildi.Gazprom, Moldova tarafının gaz tedariki borcunu ödemeyi reddetmesi nedeniyle Moldovagaz'a Moldova tarafının ödeme yükümlülüklerini yerine getirmediğini ve bunun mevcut sözleşmenin şartlarının önemli bir ihlali olduğunu hatırlatan bir bildirim gönderdiklerini açıkladı.Şirket aynı zamanda, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme ve Moldovagaz'dan tüm zararlarını tazmin etmesini ve sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediği için para cezası ödemesini talep etme hakkı da dahil olmak üzere tüm haklarını saklı tuttuğunu vurguladı.Kısıtlama kararı, Gazprom, Moldovagaz'a aksi yönde yazılı bildirimde bulununcaya kadar yürürlükte kalacak.Gazprom ve Moldovagaz uzun müzakerelerin ardından Ekim 2021'de beş yıllık yeni bir sözleşme imzalamıştı. Rus şirketi o dönemde yaptığı açıklamada, sözleşmenin Moldova tarafının şartlarına göre, ancak mevcut ödemelerin yüzde 100'ünün ödenmesi ve Moldovagaz'ın borçlarının denetlenmesi koşuluyla imzalandığını belirtmişti.Sözleşme halen yürürlükte ancak tedarik 5.7 milyon metreküple sınırlı. Bu gaz Transdinyester'e elektrik karşılığında gönderilirken, Moldova yakıtı rezervlerden kullanıyor ya da Energocom aracılığıyla spot piyasadan satın alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/rusya-gaz-odemelerinin-gazprombank-disinda-diger-rus-bankalari-araciligiyla-da-yapilmasina-izin-1091771418.html
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gazprom, moldova, doğalgaz, tedarik, moskova, sözleşme, yükümlülük, kısıtlama, transdinyester, telegram
gazprom, moldova, doğalgaz, tedarik, moskova, sözleşme, yükümlülük, kısıtlama, transdinyester, telegram

Gazprom 1 Ocak'tan itibaren Moldova'ya gaz sevkiyatını durduracak

19:21 28.12.2024
© Sputnik / Евгений Биятов / Multimedya arşivine gidinGazprom neft
Gazprom neft - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2024
© Sputnik / Евгений Биятов
/
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Gazprom, 1 Ocak'tan itibaren Moldova'ya gaz sevkiyatını tamamen durduracağını açıkladı.
Rus enerji şirketi Gazprom, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Moldovagaz'ın borçlarını ödememesi nedeniyle 1 Ocak'tan itibaren Moldova'ya doğalgaz sevkiyatını tamamen durduracağını duyurdu.
Açıklamada, “Sözleşme hükümleri ve Rus mevzuatının geçerli normlarına dayanarak Gazprom, 1 Ocak 2025'te saat 08.00'den (TSİ ile aynı) itibaren Moldova'ya doğal gaz sevkiyatınıgünlük sıfır metreküple sınırlayacaktır” denildi.
Gazprom, Moldova tarafının gaz tedariki borcunu ödemeyi reddetmesi nedeniyle Moldovagaz'a Moldova tarafının ödeme yükümlülüklerini yerine getirmediğini ve bunun mevcut sözleşmenin şartlarının önemli bir ihlali olduğunu hatırlatan bir bildirim gönderdiklerini açıkladı.
Şirket aynı zamanda, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme ve Moldovagaz'dan tüm zararlarını tazmin etmesini ve sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediği için para cezası ödemesini talep etme hakkı da dahil olmak üzere tüm haklarını saklı tuttuğunu vurguladı.
Kısıtlama kararı, Gazprom, Moldovagaz'a aksi yönde yazılı bildirimde bulununcaya kadar yürürlükte kalacak.
Gazprom ve Moldovagaz uzun müzakerelerin ardından Ekim 2021'de beş yıllık yeni bir sözleşme imzalamıştı. Rus şirketi o dönemde yaptığı açıklamada, sözleşmenin Moldova tarafının şartlarına göre, ancak mevcut ödemelerin yüzde 100'ünün ödenmesi ve Moldovagaz'ın borçlarının denetlenmesi koşuluyla imzalandığını belirtmişti.
Sözleşme halen yürürlükte ancak tedarik 5.7 milyon metreküple sınırlı. Bu gaz Transdinyester'e elektrik karşılığında gönderilirken, Moldova yakıtı rezervlerden kullanıyor ya da Energocom aracılığıyla spot piyasadan satın alıyor.
St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2024
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Rusya, gaz ödemelerinin Gazprombank dışında diğer Rus bankaları aracılığıyla da yapılmasına izin verdi
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