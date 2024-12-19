https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/rusya-gaz-odemelerinin-gazprombank-disinda-diger-rus-bankalari-araciligiyla-da-yapilmasina-izin-1091771418.html
Rusya, gaz ödemelerinin Gazprombank dışında diğer Rus bankaları aracılığıyla da yapılmasına izin verdi
Rusya, gaz ödemelerinin Gazprombank dışında diğer Rus bankaları aracılığıyla da yapılmasına izin verdi
Sputnik Türkiye
Putin, nisan ayına kadar yabancıların gaz ödemelerini Gazprombank dışında diğer Rus bankaları aracılığıyla da yapmalarına izin veren kararnameyi imzaladı. 19.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-19T22:07+0300
2024-12-19T22:07+0300
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rus doğal gazı
kararname
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus doğalgazı ödemelerinin sadece Gazprombank aracılığıyla değil, 1 Nisan 2025 tarihine kadar diğer Rus bankaları aracılığıyla da ruble olarak yapılmasına izin veren kararnameyi imzaladı.Belgede, “1 Nisan 2025 tarihine kadar, yabancı alıcının doğal gaz tedariki için ödeme yapma yükümlülüğü, ödemenin bir Rus kredi kuruluşunda Rus tedarikçi tarafından açılan ruble hesabına ruble cinsinden yatırılması halinde usulüne uygun olarak yerine getirilmiş sayılacaktır” ifadeleri yer aldı.Aralık ayının başlarında Putin, bir kararname ile Rus gazının yabancı alıcılarının Gazprombank üzerindeki yaptırımlar kaldırılıncaya kadar ödemelerini sadece bu banka aracılığıyla yapma zorunluluğunu iptal etmişti.Gazprombank, yabancı alıcıların Rus gazı tedariki için ruble cinsinden ödeme yapabilecekleri tek yetkili banka olmaya devam ettiğini açıklamıştı.ABD kasım ayı sonunda Gazprombank ve altı yabancı iştirakine yaptırım uygulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/macaristan-ve-bulgaristan-rus-gazinin-transit-gecis-bedelinin-odenmesine-cozum-buldu-1091516007.html
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rusya, vladimir putin, gazprombank, abd, yaptırım, rus doğal gazı, kararname, ruble
rusya, vladimir putin, gazprombank, abd, yaptırım, rus doğal gazı, kararname, ruble
Rusya, gaz ödemelerinin Gazprombank dışında diğer Rus bankaları aracılığıyla da yapılmasına izin verdi
Putin, nisan ayına kadar yabancıların gaz ödemelerini Gazprombank dışında diğer Rus bankaları aracılığıyla da yapmalarına izin veren kararnameyi imzaladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus doğalgazı ödemelerinin sadece Gazprombank aracılığıyla değil, 1 Nisan 2025 tarihine kadar diğer Rus bankaları aracılığıyla da ruble olarak yapılmasına izin veren kararnameyi imzaladı.
Belgede, “1 Nisan 2025 tarihine kadar, yabancı alıcının doğal gaz tedariki için ödeme yapma yükümlülüğü, ödemenin bir Rus kredi kuruluşunda Rus tedarikçi tarafından açılan ruble hesabına ruble cinsinden yatırılması halinde usulüne uygun olarak yerine getirilmiş sayılacaktır” ifadeleri yer aldı.
Aralık ayının başlarında Putin, bir kararname ile Rus gazının yabancı alıcılarının Gazprombank üzerindeki yaptırımlar kaldırılıncaya kadar ödemelerini sadece bu banka aracılığıyla yapma zorunluluğunu iptal etmişti.
Gazprombank, yabancı alıcıların Rus gazı tedariki için ruble cinsinden ödeme yapabilecekleri tek yetkili banka olmaya devam ettiğini açıklamıştı.
ABD kasım ayı sonunda Gazprombank ve altı yabancı iştirakine yaptırım uygulamıştı.