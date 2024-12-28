https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/1-ocakta-istanbul-ankara-ve-izmirde-bazi-toplu-tasimalar-ucretsiz-1092120109.html
1 Ocak'ta İstanbul, Ankara ve İzmir'de bazı toplu taşımalar ücretsiz
1 Ocak'ta İstanbul, Ankara ve İzmir'de bazı toplu taşımalar ücretsiz
Sputnik Türkiye
Ankara, İstanbul ve İzmir'de 1 Ocak tarihinde bazı metro hatları ücretsiz olacak. 28.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-28T01:57+0300
2024-12-28T01:57+0300
2024-12-28T01:57+0300
türkiye
istanbul
ankara
izmir
toplu taşıma
başkentray
marmaray
izban
ücretsiz
ücretsiz ulaşım
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Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan karara göre, 1 Ocak Yılbaşı tatilinde İstanbul, Ankara ve İzmir'de bazı toplu taşımalar ücretsiz olacak.Buna göre:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/resmi-gazetede-yayimlandi-yurtdisi-cikis-harci-710-tl-oldu-1092119413.html
türkiye
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istanbul, ankara, izmir, toplu taşıma, başkentray, marmaray, izban, ücretsiz, ücretsiz ulaşım
istanbul, ankara, izmir, toplu taşıma, başkentray, marmaray, izban, ücretsiz, ücretsiz ulaşım
1 Ocak'ta İstanbul, Ankara ve İzmir'de bazı toplu taşımalar ücretsiz
Ankara, İstanbul ve İzmir'de 1 Ocak tarihinde bazı metro hatları ücretsiz olacak.
Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan karara göre, 1 Ocak Yılbaşı tatilinde İstanbul, Ankara ve İzmir'de bazı toplu taşımalar ücretsiz olacak.
İstanbul
'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy-Metro hattı ve
İzmir
'de İZBAN ücretsiz olacak.