https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/resmi-gazetede-yayimlandi-yurtdisi-cikis-harci-710-tl-oldu-1092119413.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yurt dışı çıkış harcı 710 TL oldu

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yurt dışı çıkış harcı 710 TL oldu

Sputnik Türkiye

Yurt dışına çıkış harcı, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 710 TL oldu. 28.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-28T00:33+0300

2024-12-28T00:33+0300

2024-12-28T01:04+0300

türkiye

yurt dışı

yurt dışı seyahati

yurt dışı çıkışı

yurt dışı çıkış harcı

resmi gazete

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Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla kesinleşen karara göre, yurt dışı çıkış harcanın pulla ödenmesi dönemi 1 Ocak'ta sona erecek. Karara göre, Yurt dışına çıkış harç tutarı 710 TL olarak belirlendi. Yurt dışına çıkış harcı, yurt dışına çıkmadan önce vergi daireleri, mal müdürlükleri, gümrük saymanlıkları, defterdarlık muhasebe müdürlükleri, yetkili bankalar ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) veznelerine makbuz karşılığında ödenebilecek.Yurt dışına çıkış harcının ödenmesine karşın, yurt dışına çıkışın yapılmaması veya muafiyet kapsamında olan kişilerden harç tahsil edilmiş olması halinde ücret iade edilecek.

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yurt dışı, yurt dışı seyahati, yurt dışı çıkışı, yurt dışı çıkış harcı, resmi gazete