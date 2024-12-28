https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/resmi-gazetede-yayimlandi-yurtdisi-cikis-harci-710-tl-oldu-1092119413.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: Yurt dışı çıkış harcı 710 TL oldu
Resmi Gazete'de yayımlandı: Yurt dışı çıkış harcı 710 TL oldu
Sputnik Türkiye
Yurt dışına çıkış harcı, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 710 TL oldu. 28.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-28T00:33+0300
2024-12-28T00:33+0300
2024-12-28T01:04+0300
türkiye
yurt dışı
yurt dışı seyahati
yurt dışı çıkışı
yurt dışı çıkış harcı
resmi gazete
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Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla kesinleşen karara göre, yurt dışı çıkış harcanın pulla ödenmesi dönemi 1 Ocak'ta sona erecek. Karara göre, Yurt dışına çıkış harç tutarı 710 TL olarak belirlendi. Yurt dışına çıkış harcı, yurt dışına çıkmadan önce vergi daireleri, mal müdürlükleri, gümrük saymanlıkları, defterdarlık muhasebe müdürlükleri, yetkili bankalar ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) veznelerine makbuz karşılığında ödenebilecek.Yurt dışına çıkış harcının ödenmesine karşın, yurt dışına çıkışın yapılmaması veya muafiyet kapsamında olan kişilerden harç tahsil edilmiş olması halinde ücret iade edilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/e-ticarette-ihlal-durumunda-uygulanacak-idari-para-cezalari-belirlendi-yuzde-4393-artirildi-1092105978.html
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yurt dışı, yurt dışı seyahati, yurt dışı çıkışı, yurt dışı çıkış harcı, resmi gazete
yurt dışı, yurt dışı seyahati, yurt dışı çıkışı, yurt dışı çıkış harcı, resmi gazete
Resmi Gazete'de yayımlandı: Yurt dışı çıkış harcı 710 TL oldu
00:33 28.12.2024 (güncellendi: 01:04 28.12.2024)
Yurt dışına çıkış harcı, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 710 TL oldu.
Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla kesinleşen karara göre, yurt dışı çıkış harcanın pulla ödenmesi dönemi 1 Ocak'ta sona erecek. Karara göre, Yurt dışına çıkış harç tutarı 710 TL olarak belirlendi.
Yurt dışına çıkış harcı, yurt dışına çıkmadan önce vergi daireleri, mal müdürlükleri, gümrük saymanlıkları, defterdarlık muhasebe müdürlükleri, yetkili bankalar ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) veznelerine makbuz karşılığında ödenebilecek.
Yurt dışına çıkış harcının ödenmesine karşın, yurt dışına çıkışın yapılmaması veya muafiyet kapsamında olan kişilerden harç tahsil edilmiş olması halinde ücret iade edilecek.